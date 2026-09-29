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Anthropic Claude Sonnet 5.5 लाँच, OpenAI च्या GPT-6 Sol ला थेट आव्हान!

अँथ्रोपिकनं क्लॉड सॉनेट 5.5 अधिकृतपणे लाँच केले, जे ओपनएआयच्या GPT-6 सोलशी समान आहे.

Anthropic Claude Sonnet 5.5, Claude Sonnet 5.5
Anthropic Claude Sonnet 5.5 लाँच (Anthropic X Account)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2026 at 11:06 AM IST

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मुंबई: Anthropic नं अधिकृतपणे Claude Sonnet 5.5 लाँच केलं. हे मॉडेल वेग, कार्यक्षमतावर लक्ष केंद्रित करतं. जगभरातील AI प्रयोगशाळा आता केवळ महागड्या "फ्रंटियर मॉडेल्स" (अत्याधुनिक मॉडेल्स) कडून अधिक वेगवान आणि किफायतशीर क्षमतांकडं वळत आहेत. गेल्या आठवड्यात, OpenAI नं कमी किमतीत GPT 6 Sol आणि 'Luna' सादर केलं, तर Anthropic नं परवडणारा पर्याय म्हणून Claude Opus 5.5 आणलं आहे; आता त्यापाठोपाठ Sonnet 5.5 आलं आहे.

Sonnet 5 पेक्षा 30% अधिक वेगवान: Anthropic च्या मते, Claude Sonnet 5.5 हे Sonnet 5 च्या तुलनेत अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि 30% पेक्षा जास्त वेगवान आहे. Opus 5.5 च्या खालच्या श्रेणीत असलेलं हे मॉडेल कोडिंग, दस्तऐवज निर्मिती, स्प्रेडशीट्स, सादरीकरणे (presentations) आणि इतर विशिष्ट कामांच्या प्रवाहासारख्या दैनंदिन कार्यांसाठी डिझाइन केलं गेलं आहे.

कामगिरीत सुधारणा: Sonnet 5.5 नं Terminal-Bench 4.0 मध्ये 70.6% गुण मिळवले, तर Sonnet 5 ला केवळ 10.3% गुण मिळाले होते. CursorBench 4.0 मध्ये त्याने 55.5% गुण मिळवले; याउलट Sonnet 5 चे गुण 34.1% आणि Opus 5.5 चे 75.8% होते. व्यावसायिक कार्यांसाठीच्या GDPVal-AA बेंचमार्कवर, Sonnet 5.5 नं 1844 गुण मिळवले, जे Opus 5.5 च्या 1846 गुणांच्या अगदी जवळ आहेत. संगणक वापराच्या क्षमतांसाठीच्या OSWorld 2.1 मध्ये त्यानं 80.1% गुण मिळवले. याची किंमत OpenAI च्या GPT-6 Sol सारखीच आहे.

किंमत : Sonnet 5.5 ची किंमत प्रति दशलक्ष इनपुट टोकन्ससाठी $2 आणि प्रति दशलक्ष आउटपुट टोकन्ससाठी $10 आहे, जी GPT-6 Sol च्या मानक API किंमतीशी जुळते. कॅशे रीड्ससाठी (cache reads) $०.20 आणि राइट्ससाठी (writes) $2.50 खर्च येतो. कमी टोकन आवश्यकतांमुळं, हे 'Sonnet 5' च्या तुलनेत 30% पर्यंत स्वस्त असू शकते. 'Opus 5.5' ची किंमत त्या दराच्या दुप्पट आहे. 'Haiku 5.5' लवकरच येत असून ते 'GPT-6 Luna'शी स्पर्धा करेल.

आता उपलब्ध: 'Claude Sonnet 5.5' आता Anthropic ची ॲप्स आणि API, तसेच Amazon Web Services, Google Cloud आणि Microsoft Azure वर उपलब्ध आहे. डेव्हलपर्स `claude-sonnet-5-5` हा आयडेंटिफायर वापरून याचा ॲक्सेस मिळवू शकतात.

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TAGGED:

ANTHROPIC
अँथ्रोपिक क्लॉड सॉनेट 5 5
CLAUDE SONNET 5 5
GPT 6 SOL
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