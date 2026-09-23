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Anthropic ने Claude Opus 5.5 लाँच केलं: कमी खर्चात दुप्पट काम

अँथ्रोपिकनं क्लॉड ओपस 5.5 नावाचं एक नवीन एआय मॉडेल लॉंच केलंय. हे क्लॉड 5.1 प्रमाणेच कार्य करतं. ते कमी किमतीत उपलब्ध असून कोडिंगमध्ये उत्कृष्ट आहे.

Claude Opus 5.5
Claude Opus 5.5 (Anthropic)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 11:01 AM IST

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मुंबई: Anthropic नं आपलं नवीन AI मॉडेल, Claude Opus 5.5 लाँच केलं आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे मॉडेल बहुतेक कामांमध्ये Claude Fable 5.1 च्या बरोबरीनं कामगिरी करतं. हे Claude 5.5 मालिकेतील पहिलं मॉडेल आहे. सामान्य कामांसाठी Opus 5.5 हे Opus 5 पेक्षा सुमारे 40% स्वस्त आहे. Opus 5 हे जुलैमध्ये लाँच करण्यात आलं होतं. कंपनीनं जाहीर केलं आहे की Claude Sonnet 5.5 आणि Claude Haiku 5.5 आगामी आठवड्यांत येणार आहेत.

सुरक्षेच्या आवाहनानंतरचं पहिलं मॉडेल: CEO डॅरिओ अमोदेई यांनी AI कंपन्यांना सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी विकासाचा वेग नियंत्रित ठेवूनही "प्रगतीचा वेग वाढवण्याचं" आवाहन केलं होतं; त्यानंतर Anthropic नं आणलेलं Opus 5.5 हे पहिलेच नवीन मॉडेल आहे. त्यामुळेच, सुरक्षा उपायांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

कोडिंग आणि नॉलेज वर्कमध्ये Opus 5.5 आघाडीवर: Anthropic च्या मते, एजंटिक कोडिंग (agentic coding), संगणकाचा वापर आणि नॉलेज वर्क (माहिती-आधारित काम) यांसाठीच्या त्यांच्या बेंचमार्क चाचण्यांमध्ये Opus 5.5 आघाडीवर आहे. GPQA-AA v2.1 वर Opus 5.5 नं 1,846 गुण मिळवले, तर Fable 5.1 नं 1,735 आणि Opus 5 नं 1,708 गुण मिळवले होते. Terminal-Bench 4.0 वर, Opus 5.5 ने 66.4 % गुण मिळवले, तर OpenAI च्या GPT-6 Astra नं 57.9% गुण मिळवले. काही चाचण्यांमध्ये Astra अजूनही आघाडीवर आहे, उदाहरणार्थ Terminal-Bench-Science 0.1 मध्ये, जिथे त्यानं 64.6% गुण मिळवले, तर Opus 5.5 नं 58.7% गुण मिळवले. Anthropic नं सावध केले आहे की या पातळीवरील बेंचमार्क मधील फरक आता कमी विश्वसनीय ठरत आहेत; वास्तविक कामगिरीमधील फरक गुणांमधून दिसणाऱ्या फरकापेक्षा कमी असतो. हे मॉडेल Opus 5 पेक्षा अधिक स्पष्टपणे मजकूर लिहितं.

सुरक्षा उपाय: METR आणि Frontier Design सारख्या बाह्य मूल्यमापनकर्त्यांनी या मॉडेलची चाचणी केली. स्वयंचलित वर्तणुकीशी संबंधित ऑडिटमध्ये (automated behavioral audits) Opus 5.5 नं आतापर्यंतचे सर्वोत्तम गुण मिळवले आहेत. Opus 5 च्या प्रशिक्षणातून सायबरसुरक्षाविषयक कार्ये वगळण्यात आली होती, परंतु Opus 5.5 मध्ये आता जीवशास्त्र आणि सायबरसुरक्षेबाबतच्या क्षमतांचा समावेश आहे. तसंच यात Fable 5.1 प्रमाणेच सुरक्षा उपाययोजनांचाही समावेश करण्यात आला आहे. सायबरसुरक्षेशी संबंधित बहुतेक कार्ये Opus 4.8 कडे वळवली जातील. मूल्यमापन प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या संस्थांना नवीन 'लाइफ सायन्सेस व्हेरिफिकेशन प्रोग्राम'द्वारे जीवशास्त्राशी संबंधित क्षमतांचा व्यापक ॲक्सेस मिळू शकेल. कंपनीनं चाचणीतील मर्यादांची कबुली दिली आहे: Opus 5.5 चं मूल्यमापन केलं जात असताना ते अनेकदा ओळखू शकतं, ज्यामुळं त्याच्या खऱ्या वर्तनाचा अंदाज घेणं कठीण होतं. OpenAI नं देखील GPT-Astra बाबत अशाच प्रकारची निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

Opus 5.5 चा वापर : Claude Opus 5.5 आता Amazon Web Services, Google Cloud आणि Microsoft Azure यांसारख्या सर्व Anthropic प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. डेव्हलपर्स API द्वारे `claude-opus-5-5` म्हणून याचा वापर करू शकतात.

किंमत : इनपुटसाठी प्रति दशलक्ष टोकन्स $4, आउटपुटसाठी $20 आणि कॅशे रीड्ससाठी $0.20 किंमत आहे. Opus 5 च्या तुलनेत इनपुट/आउटपुट खर्चात 20% आणि कॅशे रीड खर्चात 60% कपात करण्यात आली आहे. तुलनेसाठी सांगायचं तर, GPT-6 Astra साठी इनपुटचा खर्च $10 आणि आउटपुटचा खर्च $50 इतका आहे. Pro, Max आणि Team सबस्क्राइबर्ससाठी वापराच्या मर्यादा (usage limits) वाढवण्यात आल्या आहेत.

आता AWS वर उपलब्ध: Claude Opus 5.5 हे AWS वर लाँच करण्यात आलं आहे. हे Anthropic चे सर्वात सक्षम Opus मॉडेल असून Claude 5.5 श्रेणीतील पहिलं मॉडेल आहे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या कोडिंग आणि ज्ञानावर आधारित कार्यांसाठी हे एक उत्कृष्ट सहकारी म्हणून काम करतं; यात काय केलं गेलं, काय शोधलं गेलं आणि पुढील आवश्यक पावलं कोणती आहेत, हे स्पष्टपणे मांडलं जातं. Opus 5.5 हे Opus 5 च्या तुलनेत कमी टोकन्स वापरून आणि प्रति टोकन कमी खर्चात कार्ये पूर्ण करतं. ग्राहकांकडे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत: Amazon Bedrock आणि AWS वरील Claude Platform. Bedrock मध्ये 'झिरो डेटा रिटेन्शन' सुविधा मिळते, ज्यामुळं डेटा AWS च्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्येच राहतो. AWS वरील Claude Platform थेट Anthropic चा अनुभव प्रदान करतं.

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ANTHROPIC CLAUDE OPUS

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