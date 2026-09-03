अँथ्रोपिकने आणले क्लॉड फेबल 5.1 आणि मिथोस 5.1...
अँथ्रोपिकनं क्लॉड फेबल 5.1 आणि मिथोस 5.1 ही नवीन AI मॉडेल्स जाहीर केली आहेत. ही कोडिंग आणि ज्ञानकामात प्रगत कामगिरी दाखवतात, कमी किंमतीत उपलब्ध आहेत.
Published : September 3, 2026 at 2:38 PM IST
मुंबई : अमेरिकन कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी अँथ्रोपिकनं अलीकडेच आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये क्लॉड फेबल 5.1 आणि क्लॉड मिथोस 5.1 ही दोन नवीन मॉडेल्स जाहीर केली आहेत. ही मॉडेल्स प्रगत कोडिंग, ज्ञान-आधारित काम आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी विशेषतः डिझाइन केलेली आहेत. फेबल 5.1 आता सर्वसाधारण वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे, तर मिथोस 5.1 फक्त अँथ्रोपिकच्या विश्वासार्ह प्रवेश कार्यक्रमांद्वारे मिळते. दोन्ही मॉडेल्स एकाच सिस्टमवर काम करतात, पण त्यांच्या सुरक्षा सुरक्षोपाय वेगवेगळे आहेत. कंपनीनं वापरकर्त्यांच्या फीडबॅकनुसार किंमत, डेटा रिटेन्शन आणि सुरक्षा यंत्रणा सुधारल्या आहेत.
सुरक्षा यंत्रणा आणि विशेष कार्यक्रम : मिथोस 5.1 हे फेबल 5.1 सारखेच आहे, पण त्यात सायबरसुरक्षा आणि जीवन विज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या तपासलेल्या वापरकर्ते, संस्थांसाठी अधिक लवचिक सुरक्षा सुरक्षोपाय आहेत. हे मॉडेल अँथ्रोपिकच्या सायबर व्हेरिफिकेशन प्रोग्राम आणि लाईफ सायन्सेस व्हेरिफिकेशन प्रोग्राममार्फत उपलब्ध केलं जाईल. कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे की या सुरक्षा यंत्रणा विशेषतः सायबरसुरक्षा आणि जीवन विज्ञानातील कामांसाठी तयार केल्या आहेत, ज्यामुळं संबंधित क्षेत्रातील संशोधक आणि व्यावसायिकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळतं.
किंमत कमी झाल्यानं वापरकर्त्यांसाठी फायदा : फेबल 5.1 ची किंमत सामान्य कामांसाठी फेबल 5 पेक्षा अंदाजे 25 टक्के कमी आहे. हे मुख्यतः कॅश रीड प्राइसिंग कमी झाल्यामुळं शक्य झालं आहे, जिथं वापर टोकननुसार बिल केला जातो. अत्यंत एजंटिक (स्वयंकार्यशील) कामांसाठी तर ही किंमत फेबल 5 पेक्षा 45 टक्के कमी असू शकतं. यामुळं कंपन्या आणि डेव्हलपर्सना अधिक मोठ्या प्रमाणात मॉडेल वापरणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होईल.
बेंचमार्क निकालांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी : अँथ्रोपिकच्या बेंचमार्कनुसार, फेबल 5.1 नं विज्ञान आणि एजंटिक कोडिंग कामांमध्ये फेबल 5 आणि ओपस 5 या दोन्ही मॉडेल्सना मागं टाकलं आहे. टर्मिनल-बेंच-सायन्सवर त्यानं 52.6 टक्के स्कोर केला, तर फेबल 5 ने 24.7 टक्के आणि ओपस 5 ने 29 टक्के स्कोर केला होता. कर्सरबेंचवर फेबल 5.1 ने 73.4 टक्के गुण मिळवले, जे फेबल 5 च्या 70.5 टक्के आणि ओपस 5 च्या 70 टक्के स्कोरपेक्षा जास्त आहे.
वास्तविक जगातील यशस्वी उपयोग : फेबल 5.1 नं गुंतागुंतीच्या वास्तविक समस्यांमध्येही आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. इन्व्हेस्टमेंट फर्म मिलिनियमच्या चाचणीत या मॉडेलने बाह्य व्हेंडर लायब्ररीतील बगमुळं दीर्घकाळ चालणारा सॉफ्टवेअर क्रॅश शोधून काढला. याशिवाय, कॉम्प्युटेशनल अॅनालिसिस, मॉडेलिंग, वैज्ञानिक संशोधन आणि कॉम्प्युटेशनल बायोलॉजी या क्षेत्रांतही त्याची चाचणी घेण्यात आली. मिथोस 5.1 नं उच्च-अॅफिनिटी प्रोटीन डिझाइनमध्ये जवळजवळ 50 टक्के हिट रेट मिळवला. तसंच, सात ओपन-सोर्स डीप लर्निंग मॉडेल्सना समान आउटपुट राखून 2.5 पट वेगानं चालविण्यात यश आलं.
भविष्यातील संभावना : अँथ्रोपिकच्या या नवीन मॉडेल्समुळं कोडिंग, वैज्ञानिक संशोधन आणि सायबरसुरक्षा क्षेत्रात मोठा बदल अपेक्षित आहे. कमी किंमत, उच्च कामगिरी आणि क्षेत्र-विशिष्ट सुरक्षा यंत्रणांमुळं हे मॉडेल्स उद्योग आणि संशोधनात जलद स्वीकारलं जाण्याची शक्यता आहे. वापरकर्त्यांनी अधिक माहितीसाठी अँथ्रोपिकच्या अधिकृत ब्लॉग आणि कार्यक्रमांची माहिती घ्यावी.
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