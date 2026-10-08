अँथ्रोपिकनं लॉंच केलं सर्वात स्वस्त, वेगवान आणि सक्षम क्लॉड हायकू 5.5
अँथ्रोपिकनं क्लॉड हायकू 5.5 लॉंच केलं. हे सर्वात स्वस्त, वेगवान, सक्षम लहान मॉडेल असून सारांश, एजंट कामे आणि सुरक्षित वापरासाठी आदर्श आहे.
Published : October 8, 2026 at 9:56 AM IST
मुंबई : अँथ्रोपिक कंपनीनं आपलं सर्वात नवीन क्लॉड हायकू 5.5 मॉडेल लॉंच केलं आहे. कंपनीच्या मते, हे मॉडेल आता त्यांच्या लाइनअपमधील सर्वात स्वस्त, सर्वात वेगवान आणि सर्वात सक्षम लहान मॉडेल्सपैकी एक आहे. हे मॉडेल जलद आणि पुनरावृत्ती होणाऱ्या कामांसाठी विशेषतः उपयुक्त आहे. उदाहरणार्थ, सारांश तयार करणे, कॉम्पॅक्शन करणे आणि डेटाबेस क्वेरीज तयार करणे यांसारख्या कामांसाठी ते आदर्श आहे. हे मॉडेल ऑपस 5.5 आणि सॉनेट 5.5 सोबत सब-एजंट म्हणून उत्कृष्ट काम करेल, अशा प्रकारे विकसित केलं गेलं आहे.
किंमत कमी आणि नवीन क्रेडिट सुविधा : अँथ्रोपिकनं सॉनेट 5.5 च्या कॅश रीड्सची किंमत निम्मी केली आहे. त्यामुळं बहुतेक एजेंटिक कामांवर ते आता सुमारे 20 टक्के स्वस्त चालते. कंपनी क्लॉड मॅक्स आणि टीम सब्सक्रायबर्ससाठी नवीन मासिक एपीआय क्रेडिट देखील आणत आहे. हे क्रेडिट वापरकर्त्यांना क्लॉड प्लॅटफॉर्मवर नवीन एजंट्स आणि अॅप्लिकेशन्स तयार करण्यास मदत करण्यासाठी डिझाइन केलं आहे.
Introducing Claude Haiku 5.5: the cheapest, fastest, and most capable small model we’ve ever released. On average, it costs around 75% less to run than Claude Haiku 4.5. https://t.co/jm06cZJfkV— Claude (@claudeai) October 7, 2026
प्रदर्शन आणि नवीन फीचर्स : अँथ्रोपिकच्या परफॉर्मन्स निकालांनुसार, हायकू 5.5 नं हायकू 4.5 आणि जीपीटी-6 ल्यूना यांच्या तुलनेत लक्षणीय सुधारणा दाखवली आहे. याशिवाय, हे कदाचित पहिलं क्लॉड मॉडेल असेल ज्यात एफर्ट सेटिंग आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना खर्च किंवा बुद्धिमत्ता यापैकी कशासाठी ऑप्टिमाइझ करायचं ते ठरवण्याची मुभा मिळते. 1 लाख टोकन्सपर्यंतच्या प्रॉम्प्ट्ससाठी हे मॉडेल चांगलं मूल्य देतं. अशा प्रॉम्प्ट्स मागील हायकू मॉडेलवरील सुमारे 90 टक्के विनंत्या बनवतात.
सुरक्षा आणि अलाइनमेंट सुधारणा : अँथ्रोपिकच्या अलाइनमेंट मूल्यांकनांमध्ये हायकू 5.5 नं हायकू 4.5 च्या तुलनेत मोठ्या सुधारणा दाखवल्या आहेत. या मॉडेलमध्ये चुकीच्या वर्तनाची उदाहरणे कमी आहेत आणि गैरवापरात सहकार्य करण्याची इच्छाही कमी आहे. हायकू 5.5 मध्ये हायकू 4.5 पेक्षा कठोर सायबरसिक्युरिटी सुरक्षा आहेत. यामुळं सॉनेट 5.5 पेक्षा व्यापक संरक्षणात्मक कामे करता येतात, पण पेनिट्रेशन टेस्टिंग आणि हल्लेखोरांकडून वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रांना अजूनही ब्लॉक केलं जातं. त्याच्या बायोलॉजी सुरक्षा उपाययोजना संशोधन-संबंधित प्रश्नांना परवानगी देतात, पण हानी पोहोचवण्याची शक्यता असलेल्या विनंत्यांना मर्यादित करतात.
सर्व प्लॅटफॉर्म्सवर उपलब्धता : क्लॉड हायकू 5.5 आता सर्व प्लॅटफॉर्म्सवर उपलब्ध आहे. यात अॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेस, गूगल क्लाउड आणि मायक्रोसॉफ्ट अॅझ्योर यांचा समावेश आहे. क्लॉड प्लॅटफॉर्मवर डेव्हलपर्स क्लॉड हायकू 5.5 सह लगेच सुरुवात करू शकतात. हे मॉडेल एजेंटिक वर्कलोड्स, सारांश निर्मिती आणि जलद प्रतिसाद आवश्यक असलेल्या अनुप्रयोगांसाठी एक मजबूत पर्याय म्हणून समोर आलं आहे. अँथ्रोपिकनं किंमत कमी करून आणि सुरक्षा सुधारून वापरकर्त्यांसाठी आकर्षक ऑफर तयार केली आहे. यामुळं लहान मॉडेल्सच्या क्षेत्रात स्पर्धा अधिक तीव्र होईल आणि डेव्हलपर्सना अधिक लवचिक पर्याय मिळतील. एकूणच, हायकू 5.5 हे अँथ्रोपिकच्या प्रयत्नांचं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे, जे खर्च, वेग आणि क्षमता यांचा समतोल साधते.
हे वाचलंत का :