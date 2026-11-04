अँथ्रॉपिककडून 'मेसेज थ्रेड्स'चे अनावरण: दीर्घ सत्रांमधील लेटन्सी ३५ टक्क्यांनी घटणार; कोडिंग एजंट्सना मोठा दिलासा
अँथ्रॉपिकनं क्लाऊड प्लॅटफॉर्मवर 'मेसेज थ्रेड्स' हे नवीन फिचर लाँच केलं असून, यामुळं दीर्घ एआय सत्रांमधील रिस्पॉन्स लेटन्सी 35 टक्क्यांनी कमी होणार आहे.
Published : November 4, 2026 at 12:48 PM IST
मुंबई : अँथ्रॉपिकनं (Anthropic) क्लाऊड प्लॅटफॉर्मवर (Claude Platform) 'मेसेज थ्रेड्स' (Message Threads) हे नवीन फिचर पब्लिक बीटा आवृत्तीमध्ये उपलब्ध करुन दिलंय. या सुविधेमुळं दीर्घकाळ चालणाऱ्या एआय सत्रांमधील रिस्पॉन्स लेटन्सी (विलंब) लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
Message threads are now in public beta on the Messages API. The API caches your conversation on the server between turns, so instead of resending the full conversation, you send only new messages and the previous message ID, and Claude starts responding sooner. https://t.co/VeiehyqfIg— ClaudeDevs (@ClaudeDevs) November 2, 2026
पूर्ण चॅट हिस्ट्री पुन्हा पाठवण्याची गरज नाही : पारंपरिक प्रणालीमध्ये प्रत्येक नवीन विनंतीसोबत संपूर्ण संभाषणाचा इतिहास (conversation history) पुन्हा पाठवावा लागत असे. आता मेसेज थ्रेड्समुळं विकासकांना प्रत्येक फेरीत जुनी सर्व माहिती पाठवण्याची गरज उरणार नाही. फक्त नवीन आलेले मेसेज आणि मागील रिस्पॉन्सचा आयडी (Response ID) पाठवून पुढचे काम पूर्ण करता येईल. क्लाऊड कोड (Claude Code) वापरणाऱ्या बहुतांश युजर्ससाठी हे फिचर आधीच बाय डिफॉल्ट सुरू करण्यात आलं आहे.
विविध क्लाऊड प्लॅटफॉर्म्सवर उपलब्ध : हे नवीन फिचर मूळ क्लाऊड प्लॅटफॉर्मसह ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS), मायक्रोसॉफ्ट फाउंड्री (Microsoft Foundry), तसंच गुगल क्लाऊडवरील अँथ्रॉपिक-मॅनेज्ड मॉडेल्सवर उपलब्ध आहे. कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे की, टोकनचे दर आणि एपीआय रेट लिमिट्स नेहमीप्रमाणेच लागू राहतील.
लेटन्सीमध्ये 35 टक्क्यांपर्यंत घसरण : एखाद्या कोडिंग एजंटला एकाच सत्रात शेकडो विनंत्या पाठवाव्या लागतात. नवीन थ्रेड्स सुविधेमुळं केवळ नवीनतम मेसेज पाठवले जात असल्यानं 'टाइम टू फर्स्ट टोकन' (TTFT) लक्षणीयरीत्या कमी होतो. अँथ्रॉपिकच्या माहितीनुसार, 5 लाख ते 10 लाख टोकन्स असलेल्या विनंत्यांमध्ये सरासरी रिस्पॉन्स लेटन्सी तब्बल 35 टक्क्यांनी कमी नोंदवली गेली आहे.
विकासकांसाठी वापरण्याची पद्धत आणि मर्यादा : विकासक त्यांच्या Messages API विनंतीमध्ये thread पॅरामीटर जोडून हे फिचर सक्रिय करू शकतात. पहिल्या विनंतीत पूर्ण संभाषण पाठवून थ्रेड सुरू केला जातो. संभाषणाचं हे थ्रेड्स विनंत्यांच्या दरम्यान तात्पुरतं मेमरीमध्ये साठवलं जातं. शेवटच्या विनंतीनंतर पाच मिनिटांत हा थ्रेड एक्सपायर होतो; त्यानंतर पुन्हा नवीन थ्रेड सुरू करण्यासाठी संपूर्ण संभाषण पाठवावं लागतं. टोकनचा एकूण वापर समान राहील, कारण क्लाऊड प्रत्येक फेरीत संपूर्ण संदर्भाचा विचार करतो. कोडिंग एजंट्स, कॉम्प्युटर-युज एजंट्स आणि दस्तऐवज-इमेज आधारित मोठ्या वर्कफ्लोसाठी हे तंत्रज्ञान अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
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