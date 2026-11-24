ॲन्थ्रोपिकनं लॉंच केलं 'क्लॉड शिप' नावाचं एक नवीन फीचर!
'ॲन्थ्रोपिक'नं 'क्लॉड शिप' नावाचं एक नवीन फीचर लाँच केलं आहे. हे साधन कोड तपासणे, त्यातील त्रुटी सुधारणे आणि कोडला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया स्वयंचलित करतं.
Published : November 24, 2026 at 12:33 PM IST
मुंबई: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील एक प्रमुख कंपनी असलेल्या 'ॲन्थ्रोपिक'नं केवळ कोड लिहिण्यापलीकडं जाऊन, आता डेव्हलपर्सना त्यांचा कोड प्रत्यक्ष वापरासाठी (live/ship) तयार आहे की नाही, हे ठरवण्यात मदत करण्यास सुरुवात केली आहे. या एआय कंपनीनं अलीकडेच आपलं तंत्रज्ञान लोकांसाठी उपलब्ध करून दिलं आहे. 'क्लॉड शिप' (Claude Ship) नावाच्या एआय एजंट्सच्या संचाची घोषणा केली. या साधनाच्या मदतीनं, कोड रिव्ह्यू (तपासणी), त्रुटी सुधारणे (bug fixes) आणि नियमित कोड बदलांना मंजुरी देण्यासारखी कामे पूर्णपणे स्वयंचलित करता येतील.
Introducing Claude Ship (beta): Claude can review your pull requests, work on fixes, and approve the ones your team's policy allows. The goal is to help you ship code as fast as you can write it. https://t.co/b9OBAhEBmr— ClaudeDevs (@ClaudeDevs) November 23, 2026
मंजुरी देण्याचे अधिकार असलेले एआय एजंट्स: सध्या बाजारात उपलब्ध असलेली अनेक एआय कोडिंग साधनं कोड तपासण्याची सुविधा देतात, परंतु 'क्लॉड शिप'चं वैशिष्ट्य असं आहे की, त्यातील एक एआय एजंट डेव्हलपमेंट टीमनं ठरवून दिलेल्या नियमांच्या आधारे, स्वतंत्रपणे कोड बदलांना मंजुरी देऊ शकतो. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, हा एआय एजंट केवळ त्रुटी शोधण्यापुरता किंवा दुरुस्त करण्यापुरता मर्यादित नाही; तर सुरक्षितता आणि गुणवत्तेचे निकष पूर्ण होत असल्यास, कोडला 'हिरवा कंदील' (मंजुरी) देण्याचे अधिकारही त्याला देण्यात आले आहेत.
सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचा वेग वाढणार: सध्या एआय कोडिंग एजंट्स मोठ्या प्रमाणावर आणि अत्यंत वेगानं कोड तयार करत आहेत. परिणामी, कोड प्रत्यक्ष वापरासाठी (live) पाठवण्यापूर्वी तो तपासणे आणि त्याला मंजुरी देणे ही प्रक्रिया एक मोठा अडथळा (bottleneck) ठरत होती. हा वेळ वाचवण्यासाठी ॲन्थ्रोपिकनं हे पाऊल उचललं आहे. कंपनीनं आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटलं आहे, "जेव्हा माणसे स्वतः प्रत्येक ओळ लिहितात, तेव्हा प्रत्येक बदलाला मानवी मंजुरी मिळणं सोपं असतं. परंतु आज, अनेक डेव्हलपर्स एआय एजंट्सच्या मदतीनं काम करतात. आमच्या स्वतःच्या 'क्लॉड कोड' (Claude Code) टीममध्ये, बहुतांश कोड 'क्लॉड' (Claude) स्वतःच लिहितो; त्यामुळं आम्हाला 'पुल रिक्वेस्ट' (PR) नंतरची प्रक्रियाही तितक्याच वेगानं पूर्ण व्हावी, असं वाटलं."
Try it on your next PR: update Claude Code and run /ship. It's rolling out in the CLI and desktop app now. Claude opens the PR, reviews your change, and works on feedback and failing checks. Your permissions and branch rules still decide what can merge. https://t.co/UNPQqZUZp4— ClaudeDevs (@ClaudeDevs) November 23, 2026
तीन विशेष एआय एजंट्सचा समावेश: 'क्लॉड शिप' हे बीटा आवृत्तीमध्ये लाँच करण्यात आलं आहे. याद्वारे सुरुवातीचे वापरकर्ते 'पुल रिक्वेस्ट' (PRs) तपासू शकतात आणि कोणता कोड मुख्य प्रणालीमध्ये समाविष्ट (merge) करायचा, याचा निर्णय घेऊ शकतात. या संचामध्ये तीन मुख्य साधनं आहेत: विद्यमान 'कोड रिव्ह्यू' (Code Review) वैशिष्ट्य आणि सध्या बीटा टप्प्यात असलेले दोन नवीन एजंट्स 'पीआर स्टुअर्ड' (PR Steward) आणि 'क्लॉड अप्रूव्हल्स' (Claude Approvals). 'पीआर स्टुअर्ड' हे साधन सीआय (CI - Continuous Integration) तपासणीतील अपयश, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स (merge conflicts) आणि कोड रिव्ह्यू दरम्यान आढळणाऱ्या त्रुटींसारख्या समस्या हाताळतं. हे साधन प्रत्येक अपडेटमध्ये नेमकं काय बदल झाले आहेत, याचे तपशीलवार भाष्य (comments) प्रदान करते आणि आवश्यक असल्यास बदल कसा मागं घ्यावा (roll back), याबद्दल सूचनाही देतं.
नैसर्गिक भाषेतील नियम आणि सुरक्षा: 'क्लॉड अप्रूव्हल्स' हा एजंट रिपॉझिटरीमध्ये टीमद्वारे निश्चित केलेल्या धोरणांनुसार काम करतो. विशेष म्हणजे, हे नियम साध्या, नैसर्गिक भाषेत लिहिता येतात. हे साधन सध्या बीटा टप्प्यात असल्यानं, अँथ्रोपिक (Anthropic) कंपनी सुरुवातीला ते केवळ 'निरीक्षण' (observe-only) मोडमध्ये वापरण्याची शिफारस करतं. याव्यतिरिक्त, खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, टीम्स एका रिपॉझिटरीपासून सुरुवात करू शकतात आणि मासिक खर्चाची मर्यादा (spending limits) निश्चित करू शकतात.
डेव्हलपर्ससाठी पूर्ण नियंत्रण आणि उपलब्धता: जरी हे साधन स्वयंचलित असलं, तरी 'क्लॉड शिप' (Claude Ship) कोठे तैनात करायचं, रिव्ह्यूची पातळी (क्विक, स्टँडर्ड किंवा डीप) कोणती असावी आणि कोणत्या महत्त्वाच्या बदलांसाठी मानवी मंजुरी आवश्यक आहे, यावर डेव्हलपमेंट टीमचं पूर्ण नियंत्रण असते. सध्या, 'क्लॉड शिप' हे 'क्लॉड टीम' (Claude Team) आणि 'एंटरप्राइझ' (Enterprise) प्लॅन वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी GitHub रिपॉझिटरीजवर उपलब्ध आहे. 'कोड रिव्ह्यू' वैशिष्ट्य आता सर्वांसाठी खुलं असलं, तरी 'पीआर स्टुअर्ड' आणि 'क्लॉड अप्रूव्हल्स' सध्या बीटा आवृत्तीत उपलब्ध आहेत.
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