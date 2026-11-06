चॅटजीपीटीनंतर आता 'अँथ्रॉपिक'चा धमाका; क्लॉड (Claude) एआयमध्ये आले खास 'पर्सनल फायनान्स' फीचर!
अँथ्रॉपिकनं 'क्लॉड' एआयमध्ये सुरक्षित 'पर्सनल फायनान्स' फीचर लॉंच केलं आहे. याद्वारे युजर्स बँकिंग खात्यातील तपाशील सोप्या भाषेत मिळवू शकतात.
Published : November 6, 2026 at 10:57 AM IST
मुंबई : ओपनएआयच्या चॅटजीपीटीला (ChatGPT) तगडी टक्कर देण्यासाठी एआय क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी अँथ्रॉपिकनं (Anthropic) आपल्या 'क्लॉड' (Claude) या एआय असिस्टंटमध्ये एक अत्यंत उपयुक्त आणि नवीन 'पर्सनल फायनान्स' (Personal Finance) फीचर सादर केलं आहे. या वैशिष्ट्यामुळं आता क्लॉडचे युजर्स बँक खाती आणि क्रेडिट-डेबिट कार्डे थेट एआयशी जोडू शकणार आहेत. यानंतर युजर्सना त्यांच्या पैशांशी संबंधित कोणतेही प्रश्न सोप्या आणि दैनंदिन भाषेत विचारता येतील. वेगवेगळ्या बँकिंग ॲप्सचा वापर न करता, एकाच ठिकाणी आपल्या खर्चाचा, शिलकीचा (Balance) आणि व्यवहारांचा लेखाजोखा सहज समजून घेता यावा, या उद्देशानं कंपनीनं हे नवीन फीचर आणलं आहे.
Introducing Personal Finance in Claude, in beta in the US. Connect the accounts you choose, and Claude answers your money questions in everyday language, from your own balances and transactions. Access is read-only, and Claude can't move, manage, or invest your money. https://t.co/V1JLYuWwrS— Claude (@claudeai) November 5, 2026
क्लॉडचे पर्सनल फायनान्स फीचर नेमकं काय काम करतं? : या फीचरच्या मदतीनं युजर्स अतिशय सोपे प्रश्न विचारू शकतात, जसे की- "या महिन्यात माझे पैसे कुठे खर्च झाले?", "मी माझ्या कमाईपेक्षा जास्त खर्च करत आहे का?" किंवा "एपीआर (APR) म्हणजे काय आणि या वर्षात माझ्याकडून किती व्याज आकारले गेले आहे?". क्लॉड युजर्सच्या लिंक केलेल्या खात्यांमधील शिल्लक रक्कम आणि व्यवहारांचा अभ्यास करून रोजच्या वापरातील भाषेत अचूक उत्तरे देईल. उदाहरणार्थ, पगार होण्यास 10 दिवस बाकी असताना जर युजरनं खर्चाबद्दल विचारलं, तर क्लॉड सर्व खात्यांमधील खर्चाची बेरीज करून वर्गवारीनुसार (Categories) त्याची माहिती देईल. तसंच, मागील महिन्यांचा डेटा तपासून एखाद्या मेंबरशिपचे नूतनीकरण किंवा पगारापूर्वी येणारी देयके (Bills) यांची यादी करून शेवटी किती पैसे शिल्लक राहतील, याचा अचूक अंदाज वर्तवेल.
खर्चाचे विश्लेषण आणि देखरेख करणे होणार सोपं : क्लॉड केवळ प्रश्नांची उत्तरेच देणार नाही, तर सर्व लिंक केलेल्या खात्यांवर बारीक लक्ष ठेवून युजर्सच्या नकळत होणाऱ्या गोष्टी शोधून काढेल. यामध्ये एकाच व्यवहाराचे दोनदा लागलेले शुल्क (Duplicate Charges), बँकेचे छुपे चार्जेस किंवा वर्षभरात हळूहळू वाढलेले एखादे बिल यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. याशिवाय, युजर्स त्यांच्या गरजेनुसार साप्ताहिक खर्चाचा चार्ट, बिलांचे कॅलेंडर किंवा एक कस्टमाइज्ड डॅशबोर्ड तयार करून घेऊ शकतात आणि त्यात हव्या त्या सुधारणाही करू शकतात.
गोपनीयता आणि सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य : अँथ्रॉपिकनं स्पष्ट केलं आहे की हे नवीन फीचर पूर्णपणे 'रीड-ओन्ली' (Read-only) स्वरूपाचं आहे. याचा अर्थ क्लॉड केवळ तुमचा आर्थिक डेटा पाहू शकतो, तो युजर्सचे पैसे ट्रान्सफर करू शकत नाही, गुंतवू शकत नाही किंवा व्यवस्थापित करू शकत नाही. हे फीचर कोणतीही गुंतवणूक विषयक सल्ला (Investment Advice) देणार नाही, त्यामुळं युजर्सनी महत्त्वाच्या आकड्यांची बँकेकडून पडताळणी करणे आवश्यक आहे. खाती सुरक्षितपणे जोडण्यासाठी 'प्लेड' (Plaid) या वित्तीय डेटा नेटवर्कची मदत घेण्यात आली आहे. यामुळं युजर्स थेट त्यांच्या बँकेच्या सुरक्षित प्रणालीद्वारे लॉग-इन करू शकतात आणि क्लॉड युजर्सचे बँकिंग पासवर्ड पाहू किंवा मागू शकत नाही. क्लॉड केवळ खात्याचे नाव, शिल्लक, क्रेडिट मर्यादा आणि जास्तीत जास्त दोन वर्षांचा व्यवहार इतिहास पाहू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे, पर्सनल फायनान्स हबमधील संभाषणे एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी वापरली जाणार नाहीत आणि युजर्स कधीही खाती डिस्कनेक्ट करू शकतात.
जाहिराती किंवा उत्पादनांच्या विक्रीला पूर्ण बंदी : या फीचरचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या जाहिराती (Ads) किंवा स्पॉन्सर्ड शिफारसी नसतील. अँथ्रॉपिक स्वतः कोणतीही क्रेडिट कार्डे, कर्जे (Loans) किंवा बचत खाती विकत नसल्यामुळं, युजर्सना त्यांच्या आर्थिक प्रश्नांची कोणतीही दिशाभूल न होता थेट आणि प्रामाणिक उत्तरे मिळतील.
सुरुवात आणि भविष्यातील योजना : सध्या हे फीचर अमेरिकेतील (United States) क्लॉडच्या 'Pro', 'Max' आणि 'Ultra' या पेड प्लॅन्सच्या बीटा युजर्ससाठी रोल आउट करण्यात आलं आहे. ज्या युजर्सना क्लॉडच्या साइडबारमध्ये 'Personal Finance' चा पर्याय दिसत आहे, ते आपलं खातं जोडून या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. सेटअपची सविस्तर माहिती हेल्प सेंटरमध्ये उपलब्ध आहे. अँथ्रॉपिकनं या लॉंचला केवळ एक सुरुवातीचं पाऊल म्हटलं आहे. भविष्यात मोठ्या आर्थिक निर्णयांसाठी क्लॉड परवानाधारक व्यावसायिक आणि वित्तीय संस्थांसोबत काम करेल, ज्यासाठी कंपनी बँका आणि वेल्थ मॅनेजर्सशी चर्चा करत आहे.
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