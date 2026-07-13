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अँथ्रोपिकनं 'Claude Fable 5' चा ॲक्सेस 19 जुलैपर्यंत वाढवला

अँथ्रोपिकनं (Anthropic) सशुल्क ग्राहकांसाठी 'Claude Fable 5' चा ॲक्सेस 19 जुलैपर्यंत वाढवला आहे. मुदतवाढ मिळण्याची ही तिसरी वेळ आहे.

Claude Fable 5
Claude Fable 5 (ETV BHARAT File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 12:27 PM IST

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मुंबई: अँथ्रोपिकनं आपल्या प्रगत एआय (AI) मॉडेल, 'Claude Fable 5' चा ॲक्सेस सशुल्क ग्राहकांसाठी 19 जुलै 2026 पर्यंत वाढवला आहे. जूनमध्ये हे मॉडेल लाँच झाल्यापासूनची ही तिसरी मुदतवाढ आहे. जरी वापरकर्ते सतत मिळत असलेल्या ॲक्सेसचं कौतुक करत असले, तरी शेवटच्या क्षणी वारंवार मुदत वाढवण्याच्या पद्धतीमुळं कंपनीवर टीका होत आहे. हे मॉडेल कायमस्वरूपी उपलब्ध करून देण्याऐवजी केवळ तात्पुरत्या मुदती वाढवल्या जात असल्यानं वापरकर्ते असमाधानी आहेत.

कसा आहे Fable 5 चा प्रवास ?:'Claude Fable 5' 9 जून 2026 रोजी लाँच करण्यात आलं होतं. सुरुवातीला, सशुल्क प्लॅन असलेल्या ग्राहकांना 22 जूनपर्यंत मोफत ॲक्सेसचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र, लाँच झाल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी 12 जून रोजी अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागानं (US Department of Commerce) दिलेल्या 'निर्यात नियंत्रण आदेशां'मुळं (export control orders) 'Fable 5' आणि 'Claude Mythos 5' या दोन्ही मॉडेल्सची सेवा जागतिक स्तरावर स्थगित करण्यात आली. सुमारे तीन आठवडे ही सेवा बंद राहिल्यानंतर, 30 जून रोजी निर्बंध उठवण्यात आले. 1 जुलै रोजी ही मॉडेल्स पुन्हा उपलब्ध झाली, परंतु एका नवीन आणि मर्यादित स्वरूपात. यामध्ये वापरकर्त्यांच्या नेहमीच्या साप्ताहिक मर्यादेच्या केवळ 50% इतकीच वापराची मर्यादा (usage cap) निश्चित करण्यात आली होती.

1 जुलै रोजी ठरवलेल्या अटींनुसार, ही 50% मर्यादा 7 जुलै रोजी संपणार होती. मुदत संपण्यापूर्वी काही तास आधी ती 12 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली. 12 जुलैची मुदत संपल्यानंतर लगेचच, 13 जुलैच्या पहाटे कंपनीनं आणखी एका मुदतवाढीची घोषणा केली. एका सपोर्ट आर्टिकलमध्ये म्हटलं आहे, "आम्ही ही ऑफर 19 जुलै 2026 रोजी रात्री 11:59:59 (PT) पर्यंत वाढवली आहे." 'Claude Code' साठी साप्ताहिक वापराच्या मर्यादेत केलेली 50% वाढ देखील त्याच तारखेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. एकदा का ही मर्यादा संपली की, 'Fable 5' प्री-पेड क्रेडिट तत्त्वावर चालतं. यासाठी इनपुटसाठी प्रति दशलक्ष टोकन्स 10 डॉलर्स आणि आउटपुटसाठी 50 डॉलर्स असे दर आहेत, जे अँथ्रोपिकचे सर्वात जास्त दर आहेत.

वापरकर्ते असमाधानी?: ही मुदतवाढ स्वागतार्ह असली, तरी त्यासाठी वापरलेली पद्धत फारशी लोकप्रिय नाही. X (ट्विटर) वरील अनेक वापरकर्त्यांनी अगदी कमी अवधीची पूर्वसूचना देऊन जाहीर केल्या जाणाऱ्या या मुदतवाढींवर वारंवार टीका केली आहे. एका लोकप्रिय प्रतिक्रियेत म्हटलंय, "अतिरिक्त ॲक्सेस दिल्याबद्दल धन्यवाद, पण कंपनी 'Fable 5' ला सबस्क्रिप्शनचा कायमस्वरूपी भाग का बनवत नाही?" ॲन्थ्रोपिकनं (Anthropic) केवळ अल्पकालीन मुदतवाढ का दिली जात आहे, याचं स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. कंपनीनं यापूर्वी म्हटलं होतं की, पुरेशी 'कंप्युट क्षमता' (compute capacity) उपलब्ध झाल्यावर 'Fable 5' हे स्टँडर्ड सबस्क्रिप्शनचे कायमस्वरूपी वैशिष्ट्य बनेल.

ही मुदतवाढ OpenAI च्या GPT-5.6 मॉडेल फॅमिलीच्या (Sol, Terra, Luna) 9 जुलै रोजी झालेल्या सर्वसाधारण उपलब्धतेच्या (general availability) काळाशी जुळून येते. 'Sol' मॉडेलची कामगिरी बेंचमार्क्समध्ये 'Fable 5' च्या बरोबरीची आहे, परंतु ते चालवण्याचा खर्च खूपच कमी आहे. याच काळात ॲन्थ्रोपिकनं वापरकर्त्यांसाठीच्या 'रेट लिमिट्स' (rate limits) पुन्हा सेट केल्या; या निर्णयावर X वर OpenAI च्या कर्मचाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. जरी 'Fable 5' ची मुदतवाढ थेट स्पर्धेच्या दबावाशी संबंधित नसली, तरी डेव्हलपर्सना प्रतिस्पर्धी मॉडेल्सकडं जाण्यापासून रोखण्यासाठी ही एक धोरणात्मक चाल असू शकते, अशी चर्चा आहे.'Fable 5' हे Claude Web, मोबाइल, डेस्कटॉप, Cowork आणि Code वर उपलब्ध आहे.

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TAGGED:

CLAUDE FABLE 5
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अँथ्रोपिक फॅबल 5
ANTHROPIC
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