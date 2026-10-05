अँथ्रोपिकचे क्लॉड एआय भारतात स्थानिक प्रक्रियेसाठी उपलब्ध; डेटा रेसिडेन्सी बाबतच्या चिंता दूर
अँथ्रोपिकनं आपलं क्लॉड एआय मॉडेल्स भारतात स्थानिक प्रक्रियेसाठी उपलब्ध केलं आहेत. ॲमेझॉन बेडरॉकद्वारे पाठवलेल्या विनंत्यांवर देशांतर्गत प्रक्रिया केली जाईल.
Published : October 5, 2026 at 5:01 PM IST
मुंबई: अँथ्रोपिकनं आपलं क्लॉड एआय मॉडेल्स भारतात स्थानिक प्रक्रियेसाठी उपलब्ध करून दिलं आहे. ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेसच्या ॲमेझॉन बेडरॉकद्वारे पाठवलेल्या विनंत्यांवर आता भारतातील सर्व्हरवर प्रक्रिया केली जाईल. या निर्णयामुळं बँका, सरकारी संस्था आणि मोठ्या उद्योगांना डेटा रेसिडेन्सी आणि नियामक अनुपालनाबाबतच्या चिंता दूर करण्यास मदत होईल.
नवीन मॉडेल्स आणि स्थानिक प्रक्रिया: क्लॉड ओपस 5, सॉनेट 5 आणि हायकु 4.5 मॉडेल्स आता भारतात देशांतर्गत इन्फरन्ससाठी उपलब्ध आहेत. अँथ्रोपिकनं सोमवारी जाहीर केलं की इंडिया एंडपॉइंटद्वारे पाठवलेल्या विनंत्यांवर देशांतर्गत सर्व्हरवर प्रक्रिया केली जाईल. यामुळं संस्थांना त्यांचा डेटा आणि एआय वर्कलोड कोठे हाताळले जातात यावर अधिक नियंत्रण मिळतं.
"आम्ही ऑगस्टमध्ये भारतात क्लॉड इन्फरन्स आणण्याचं वचन दिलं होतं आणि आता आम्ही ते वचन पूर्ण करत आहोत," असं अँथ्रोपिक इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालक इराना घोष म्हणाल्या. "आमचे ग्राहक विशेषतः नियामक क्षेत्र आणि सरकारी संस्थांमधील त्यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या कामांसाठी क्लॉडचा वापर करू इच्छितात आणि त्यांच्या विनंत्या देशांतर्गतच प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता आहे. ते आता शक्य झाले आहे."
डेटा रेसिडेन्सीचं वाढतं महत्त्व: भारतात एआय तैनात करताना डेटा रेसिडेन्सी हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. बँकिंग, पेमेंट्स, विमा आणि सरकार यांसारखी क्षेत्रे मोठ्या प्रमाणात संवेदनशील डेटा हाताळतात. अँथ्रोपिकनं सांगितलं की, ॲमेझॉन बेडरॉकद्वारे भारतात क्लॉडच्या तैनातीमध्ये ऑडिट ट्रेल्स आणि ॲक्सेस कंट्रोल्सचा समावेश आहे, जे रिस्क आणि कंप्लायन्स टीमसाठी मौल्यवान आहेत.
प्रिव्ह्यू दरम्यान ग्राहकांची चाचणी: रिलायन्स, क्रेड आणि इतरांसारख्या ग्राहकांनी एका खाजगी प्रिव्ह्यू दरम्यान या क्षमतेची चाचणी केली. टीसीएस, कोटक बँक, महिंद्रा ग्रुप आणि गोदरेज इंडस्ट्रीज यांसारख्या कंपन्यांनी स्थानिक एआय इन्फरन्स चालवण्यामागे नियामक आवश्यकता, कार्यक्षमता, लवचिकता आणि कमी विलंब ही प्रमुख कारणे असल्याचं सांगून या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
कोटक बँकेचा दृष्टिकोन: "देशांतर्गत अनुमानामुळं भारतीय बँकांसाठी उपलब्ध पर्यायांचा विस्तार झाला आहे," असं कोटक बँकेचे नवोपक्रम आणि एआय विभागाचे प्रमुख विजय नारायणन म्हणाले. "कोटक (Kotak) मध्ये, आम्ही सुरुवातीपासूनच अंगभूत गव्हर्नन्स (प्रशासकीय नियंत्रण) असलेलं एक एकीकृत AI प्लॅटफॉर्म विकसित केलं आहे, ज्यामुळं आम्हाला अशा नवीन क्षमतांचा जबाबदारीनं आणि वेगानं अवलंब करणे शक्य झालं आहे."
प्रत्यक्ष वापरणे अधिक सुलभ: भारतातील डेटा आणि नियामक आवश्यकतांनुसार काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी, AI वर्कलोड्स देशांतर्गतच ठेवल्यानं पायलट प्रकल्पांकडून मोठ्या प्रमाणावरील प्रत्यक्ष वापराकडे जाण्याची प्रक्रिया सोपी होऊ शकते. हे लाँच म्हणजे भारतातील अँथ्रोपिकच्या (Anthropic) व्यापक प्रयत्नांचाच एक भाग आहे; कंपनी भारताकडे आपल्या प्रमुख जागतिक बाजारपेठांपैकी एक म्हणून पाहते.
भारतातील अँथ्रोपिकचा विस्तार: अँथ्रोपिकनं फेब्रुवारीमध्ये बेंगळुरूमध्ये कार्यालय सुरू केलं आणि कंपनी आपली टीम, भागीदारी सक्रियपणे वाढवत आहे. ऑगस्टमध्ये, त्यांनी भागीदारांसाठी बेंगळुरूमध्ये आपला पहिला 'क्लाउड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम' (Claude certification program) आयोजित केला, ज्याद्वारे 5,000 व्यक्तींना प्रमाणित करण्यात आलं. अनेक प्रमुख भारतीय कंपन्यांकडून 'क्लाउड'चा (Claude) वापर आधीच केला जात आहे.
प्रमुख कंपन्यांकडून क्लाउडचा अवलंब: टीसीएस (TCS) 50,000 कर्मचाऱ्यांना क्लाउड ॲक्सेस देत आहे, तर इन्फोसिसनं (Infosys) 'अँथ्रोपिक सेंटर ऑफ एक्सलन्स' स्थापन केलं आहे. कोटक बँक, ॲक्सिस बँक, इंडसइंड बँक आणि एनपीसीआय (NPCI) यांसारख्या संस्था अभियांत्रिकी क्षमता आणि कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी क्लाउडचा वापर करत आहेत. एनपीसीआय क्लाउडवर आपले 'एजंटिक AI' प्लॅटफॉर्म, 'AINext', विकसित करत आहे. रिलायन्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, गोदरेज इंडस्ट्रीज, क्रेड (Cred), रेझरपे (Razorpay), स्विगी (Swiggy), झोमॅटो (Zomato), इनव्हिडिओ (Invideo) आणि फ्रेशवर्क्स (Freshworks) यांसारख्या कंपन्याही क्लाउड तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत.
AI शर्यतीत अँथ्रोपिकला आघाडी: स्थानिक पातळीवर 'इन्फरन्स' (डेटावर प्रक्रिया करून निष्कर्ष काढण्याची) क्षमता उपलब्ध असल्यानं अँथ्रोपिकला भारतातील एंटरप्राइझ AI बाजारपेठेत अतिरिक्त फायदा मिळू शकतो; कारण येथे डेटा गव्हर्नन्स राखणे आणि संवेदनशील वर्कलोड्स देशांतर्गतच ठेवणे ही बाब अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
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