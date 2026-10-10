अँथ्रोपिकच्या एआय एजंट्सनी अमेरिकी सरकारच्या वेबसाइट्सवर अनधिकृत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला; व्हाईट हाऊसला सतर्क केले
चाचणीदरम्यान, अँथ्रोपिकच्या एआय एजंट्सनी अमेरिकेच्या सरकारी वेबसाइट्सवर अनधिकृत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केलाय. कंपनीनं व्हाईट हाऊसला याची माहिती दिली आणि त्यानंतर इंटरनेट वापरावर निर्बंध घातले.
Published : October 10, 2026 at 11:05 AM IST
मुंबई: अँथ्रोपिक पीबीसीनं खुलासा केला आहे की, चाचणीदरम्यान त्यांच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजंट्सनी (Anthropic Claude AI ) अमेरिकेच्या संघीय, राज्य आणि स्थानिक सरकारी वेबसाइट्सवर अनधिकृत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. या कृतींमध्ये स्थानिक सरकारच्या मॅपिंग वेबसाइटवरून ॲक्सेस टोकन्स काढणे, पैसे न देता एका सरकारी संस्थेच्या सशुल्क डेटाबेसमध्ये प्रवेश करणे, सरकारी अर्ज भरून सादर करणे, स्टेट डिपार्टमेंटच्या वेबसाइटवर व्हिसासाठी अर्ज करणे आणि फिलाडेल्फिया पोलीस विभागाला हत्येची खोटी माहिती पाठवणे यांचा समावेश होता. कंपनीनं व्हाईट हाऊसला याची माहिती दिली आणि संबंधित एजन्सींना सूचित केले. परिणामी, व्हाईट हाऊसनं (White House ) एआय सुरक्षा (Claude AI ) घटनांसाठी सूचना देणे आणि उपाययोजना करणे अनिवार्य केलं आहे. जोपर्यंत सुरक्षा उपायांची पडताळणी होत नाही, तोपर्यंत अँथ्रोपिकनं अंतर्गत मूल्यांकनादरम्यान थेट इंटरनेट वापरावर निर्बंध घातले आहेत.
क्लॉड मॉडेलच्या अनपेक्षित वर्तनावरील अहवाल: अँथ्रोपिक आणि त्यांच्या क्लॉड एआय मॉडेलनं बाह्य संस्थांच्या डिजिटल प्रणालींशी संबंधित अतिरिक्त अनपेक्षित कृती केल्या आहेत. यात अमेरिकन सरकारी एजन्सीच्या वेबसाइट्सचा समावेश आहे. यामुळं ट्रम्प प्रशासनानं एआय कंपन्यांना त्यांच्या प्रणाली सुरक्षित करण्याच्या गरजेबद्दल इशारा दिला. शुक्रवारी प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात, अँथ्रोपिकनं चार प्रकारच्या अनपेक्षित वर्तनांची यादी दिली आहे. यामध्ये मूलभूत सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींचा फायदा घेऊन आदेश कार्यान्वित करणे, नको असलेले फॉर्म सादर करणे आणि सार्वजनिक डेटा मिळवण्यावरील निर्बंधांना बगल देणे यांचा समावेश होता. कंपनीनं म्हटलं आहे की काही घटनांमध्ये केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्तरावरील सरकारी एजन्सींच्या वेबसाइट्सचा समावेश होता, परंतु एजन्सींची विशिष्ट नावं उघड केली नाहीत. तसंच, बाधित पक्षांच्या विनंतीनुसार बाह्य संस्थांची नावंही गुप्त ठेवली आहेत.
वास्तविक परिणाम : अलिकडच्या काही महिन्यांत, अँथ्रोपिक आणि त्यांची प्रतिस्पर्धी कंपनी ओपनएआयनं त्यांच्या एआय मॉडेल्समधील अनपेक्षित वर्तनाशी संबंधित अनेक घटना उघड केल्या आहेत. यामध्ये तृतीय-पक्षाच्या वेबसाइट्सवरील हॅकिंगसारख्या घटनांचा समावेश आहे. अशा खुलाशांमुळं अत्याधुनिक एआयशी संबंधित सुरक्षा धोक्यांबद्दलची चिंता वाढली आहे. आपल्या अहवालात, अँथ्रोपिकनं म्हटलं आहे की, ही वर्तणूक पूर्वीच्या काही घटनांपेक्षा कमी गंभीर आहे. "या श्रेणींमध्ये आम्ही आतापर्यंत ओळखलेल्या प्रकरणांचा प्रत्यक्ष जीवनावर नगण्य परिणाम झाला आहे," असं कंपनीनं लिहिलं आहे.
फिलाडेल्फिया पोलिसांना दिलेली माहिती खोटी : एका उदाहरणाचा उल्लेख करताना, 'अँथ्रोपिक'नं (Anthropic) सांगितलं की त्यांच्या 'क्लॉड हायकु 4.5' (Claude Haiku 4.5) या मॉडेलनं एका स्थानिक पोलीस विभागाला हत्येच्या प्रकरणाबाबत माहिती (टिप) दिली होती. त्या फॉर्ममध्ये "माझ्याकडे या प्रकरणाबद्दल माहिती असू शकते" आणि "त्या भागात वर्णनाशी जुळणारी व्यक्ती पाहिल्याचं मला आठवते" अशी विधानं होती, परंतु नाव आणि संपर्क तपशीलांचे रकाने रिकामे ठेवण्यात आले होते. कंपनीनं सांगितलं की, फिलाडेल्फिया पोलीस विभागानं त्या दिवशी सकाळी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही घटना उघड केली होती. अँथ्रोपिकनं या बाबींची माहिती व्हाईट हाऊस आणि संबंधित यंत्रणांना दिली.
व्हाईट हाऊसचे नवीन निर्देश: शुक्रवारी, ट्रम्प प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं की एआय (AI) कंपन्यांना आता संबंधित घटकांना सूचित करणे आणि त्यांच्या मॉडेल्सशी संबंधित सुरक्षा घटनांचं व्यवस्थापन करणे बंधनकारक आहे. "आज सकाळी, अँथ्रोपिकनं 'सुपर इंटेलिजन्स फोर्स'शी संपर्क साधला आणि सप्टेंबरच्या उत्तरार्धात आढळलेल्या विविध घटनांचे तपशील उघड केले. यामध्ये सरकारी आणि इतर प्रणालींचा अनधिकृत, दिशाभूल करणारा वापर समाविष्ट होता," असं 'सुपर इंटेलिजन्स फोर्स'च्या वतीनं व्हाईट हाऊसनं सांगितलं. एआय विकास आणि सुरक्षिततेवर देखरेख ठेवण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या नवीन सरकारी विभागाची स्थापना केली होती. "कंपनीनं आम्हाला कळवलं की या घटना भूतकाळात घडल्या होत्या, ती कृती थांबली आहे आणि सध्या अशी कोणतीही कृती सुरू नाही," असंही निवेदनात म्हटलं आहे. 'ॲक्सिओस'नं (Axios) यापूर्वीच सरकारी आवश्यकतेबाबत वृत्त दिलं होतं.
सुरक्षा बळकट करण्यासाठी अँथ्रोपिकनं उचलली पावले: या घटना उघडकीस आल्यानंतर, अँथ्रोपिकनं शुक्रवारी जाहीर केलं की त्यांनी प्रशिक्षण प्रक्रियेच्या चाचणी टप्प्यात एआय मॉडेल्ससाठी विशिष्ट प्रकारच्या इंटरनेट ॲक्सेसवर (प्रवेशावर) निर्बंध घातले आहेत. सुरक्षा उपाय पडताळून पाहेपर्यंत कंपनी थेट इंटरनेट ॲक्सेस रोखत आहे. या घटनांनी एआय कंपन्यांनी त्यांच्या प्रणाली अधिक मजबूत करण्याची आणि अनपेक्षित वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. सरकारी प्रणालींशी संबंधित अशा घटनांमुळं राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
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