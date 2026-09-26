अँथ्रॉपिकच्या AI जैव प्रयोगशाळेत व्हायरसमध्ये सापडले CRISPR सारखे DNA
अँथ्रोपिकच्या एआय बायोलॅबमध्ये, 950 एजंट्सनी महाकाय विषाणूंमध्ये क्रिसपर-सारख्या डीएनएचा शोध लावला. या शोधामुळं जीनोम एडिटिंगच्या क्षेत्रात एक नवीन क्रांती घडू शकते.
Published : September 26, 2026 at 9:57 AM IST
मुंबई: कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) क्षेत्रातील एक अग्रगण्य कंपनी असलेल्या अँथ्रोपिकनं, आपल्या नवीन जीवशास्त्र 'वेट लॅब'मधील (Anthropic AI Bio lab) पहिल्या महत्त्वपूर्ण निष्कर्षांची घोषणा केली आहे. सुमारे 950 एआय एजंट्सनी 21 तासांहून अधिक काळ डीएनए सिक्वेन्स डेटाबेसचं विश्लेषण करून काही महाकाय विषाणूंमध्ये क्रिसपर-सारख्या डीएनए संरचनांचा शोध लावला. हे एजंट्स स्वायत्तपणे काम करतात आणि मोठ्या लँग्वेज मॉडेल्सवर आधारित आहेत. त्यांनी अब्जावधी प्रथिनांचा अभ्यास केला. कंपनीनं 23 सप्टेंबर रोजी या प्रयोगशाळेचे आणि संबंधित प्रीप्रिंटचे अनावरण केलं होतं. या संशोधनाचे अद्याप पीअर रिव्ह्यू झालेला नाही.
जैविक ‘विचित्रता’ शोधण्याचं उद्दिष्ट: अँथ्रोपिकच्या जीवन विज्ञान विभागाचे प्रमुख एरिक कॉडरर-अब्राम्स यांच्या मते, अनेक मोठे जैविक शोध सूक्ष्मजीवांमधील विसंगती ओळखण्यामधूनच लागले आहेत. “या प्रकारचं संशोधन पद्धतशीरपणे आणि मोठ्या प्रमाणावर कसं करता येईल, हे पाहणे आमचं ध्येय होतं,” असं ते म्हणाले. कंपनीनं एक ‘वेट लॅब’ सुरू केली आहे, जिथं मानवी शास्त्रज्ञ आणि एआय एजंट एकत्र काम करतात आणि प्रयोगांची रचना, अंमलबजावणी या दोन्हीमध्ये सहकार्य करतात.
रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज आणि पुनरावृत्त डीएनए: सुरुवातीला, संशोधकांनी अब्जावधी प्रथिनांच्या डीएनए अनुक्रमांचा समावेश असलेल्या डेटाबेसचं सर्वेक्षण करण्याचं काम एआय एजंटना दिलं. संशोधकांना अशी प्रथिनं ओळखायची होती, जी रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाइमशी संवाद साधण्यास सक्षम असतील. एका विशाल विषाणूमधील रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज जनुकाच्या जवळील डीएनए अनुक्रमांची तपासणी करत असताना, त्यांना एक विशिष्ट, लहान डीएनए अनुक्रम अनेक वेळा पुनरावृत्त होत असल्याचं आढळलं. या शोधाचे महत्त्व ओळखून, त्यांनी इतर विषाणूंच्या जीनोममध्ये अशाच प्रकारच्या रचनांचा शोध घेतला.
क्रिस्परशी साम्य, पण कार्य अज्ञात: या पुनरावृत्त डीएनए संरचना क्रिस्पर रोगप्रतिकार प्रणालीमध्ये आढळणाऱ्या संरचनांसारख्या दिसतात. जिवाणूंच्या क्रिस्पर प्रणालीमध्ये, आक्रमण करणाऱ्या रोगजनकांपासून कॉपी केलेल्या तुकड्यांसोबतच पुनरावृत्त होणारे डीएनए खंड असतात. हल्ला झाल्यावर, या खंडांपासून मिळवलेलं आरएनए, आक्रमणकर्त्याच्या डीएनएचे विभाजन करण्यासाठी एका एन्झाइमला मार्गदर्शन करतं. तथापि, अँथ्रोपिक टीमनं शोधलेल्या संरचना समान कार्य करतात हे सुचवणारे फारसे पुरावे नाहीत; तसंच त्यांनी अद्याप संबंधित डीएनए-विभाजन करणारे एन्झाइमही ओळखलेले नाही. "ही एक आशादायक दिशा आहे. तथापि, त्याचं पूर्णपणे वैशिष्ट्यीकरण करणे, त्याचं कार्य समजून घेणं आणि त्याला एका उपयुक्त साधनात विकसित करणे हे एक आव्हानच आहे," असं कोडेर-अब्राम्स म्हणाले.
मानवी प्रयोगांची सततची गरज: जरी एआयनं गणितातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या समस्या सोडवल्यामुळं मानवी तज्ञांच्या भविष्यातील भूमिकेबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तरीही जीवशास्त्रात मानवी योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. "जीवशास्त्रात, भौतिक जगात प्रयोग करणे आवश्यक आहे. जीवशास्त्र गुंतागुंतीचं आहे," असं कोडेर-अब्राम्स यांनी नमूद केलं. अँथ्रोपिकचे संशोधन पेटबाइट्स जीनोमिक डेटामधून नवीन आण्विक साधने शोधण्यासाठी एआय वापरण्याची क्षमता दर्शवते. पुढील टप्प्यात या क्रिस्पर-सारख्या संरचनांचं कार्य स्पष्ट करण्यासाठी प्रयोगशाळेतील प्रयोगांचा समावेश असेल. भविष्यात यातून नवीन जीनोम-संपादन साधनं विकसित केली जाऊ शकतात की नाही, हा आता संशोधनाचा एक महत्त्वाचा विषय आहे.
हे वाचलंत का :