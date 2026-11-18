व्हॉयेजर-1 गाठणार 'वन लाईट डे'चा ऐतिहासिक टप्पा; 25.9 अब्ज किमी दूर असलेल्या यानाला अमरावतीकरांचा 'प्रकाशमय' सलाम
व्हॉयेजर-1 या अंतराळयानानं इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. याच संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी शशांक लावरे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 18, 2026 at 1:32 PM IST
अमरावती : मानवाच्या जिज्ञासेने पृथ्वीच्या सीमा ओलांडत अंतराळात झेप घेतली अन् मानवाच्या अस्तित्वाची साक्ष घेऊन निघालेल्या व्हॉयेजर-1 या अंतराळयानानं इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. तब्बल 39 वर्षांचा प्रवास पूर्ण करत हे अंतराळयान आज बुधवारी (18 नोव्हेंबर) पृथ्वीपासून एक प्रकाश दिवस (वन लाईट डे) अंतर गाठण्याच्या ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचत आहे.
या ऐतिहासिक क्षणाचा जागतिक उत्सव साजरा करण्यासाठी नासाने दिलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत अमरावतीतील खगोलप्रेमींनी मंगळवारी रात्री छत्री तलाव परिसरात अनोख्या पद्धतीने व्हॉयेजर-1 ला अभिवादन केलं.
महाराष्ट्र विज्ञान परिषदेच्या अमरावती विभागाच्या वतीने आयोजित या उपक्रमात मोबाईलचे फ्लॅश आणि टॉर्चच्या साहाय्याने आकाशाच्या दिशेनं प्रकाशझोत सोडण्यात आले. यावेळी ‘VGR’ ही इंग्रजी अक्षरे प्रकाशाच्या माध्यमातून सांकेतिक संदेश म्हणून चमकविण्यात आली. मानवाच्या वैज्ञानिक प्रगतीचा, जिद्दीचा आणि अंतराळ संशोधनातील अविरत प्रयत्नांचा गौरव करणारा हा उपक्रम अमरावतीतील खगोलप्रेमींसाठी एक अविस्मरणीय अनुभव ठरला.
5 सप्टेंबर 1977 रोजी सुरू झाली व्हॉयेजर-1 मोहीम :
अमेरिकेच्या नासाने व्हॉयेजर-1 हे अंतराळयान 5 सप्टेंबर 1977 रोजी प्रक्षेपित केलं. सौरमालेतील बाह्यग्रहांचा अभ्यास करण्यासाठी सुरू झालेली ही मोहीम आज मानवाच्या इतिहासातील सर्वाधिक दूरवर पोहोचलेल्या अंतराळ मोहिमांपैकी एक ठरली आहे. जवळपास 5 दशकांच्या प्रवासानंतर हे यान पृथ्वीपासून सुमारे 25.9 अब्ज किलोमीटर (16.1 अब्ज मैल) अंतरावर पोहोचलं आहे. या अंतराला ‘वन लाईट डे’ (One Light Day) असं म्हटलं जातं.
प्रकाशाचा वेग सेकंदाला सुमारे 2 लाख 99 हजार 792 किलोमीटर आहे. या वेगाने प्रवास करणाऱ्या प्रकाशाला पृथ्वीपासून व्हॉयेजर-1 पर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे 24 तास लागतात. त्यामुळे प्रकाशाच्या वेगाने प्रवास करणाऱ्या रेडिओ संदेशालाही यानापर्यंत पोहोचण्यासाठी जवळपास एक दिवस लागतो. यानाकडून पाठविलेला प्रतिसाद पृथ्वीवर पोहोचण्यासाठी आणखी एक दिवस लागतो. म्हणजेच पृथ्वीवरून पाठविलेल्या संदेशाचे उत्तर मिळण्यासाठी जवळपास 48 तास प्रतीक्षा करावी लागते. नासाच्या अधिकृत वेळेनुसार, 18 नोव्हेंबर रोजी भारतीय वेळेनुसार दुपारी 3 वाजून 46 मिनिटांनी व्हॉयेजर-1 हा ऐतिहासिक अंतराचा टप्पा गाठणार असल्याची माहिती मराठी विज्ञान परिषदेचे अमरावती विभाग प्रमुख प्रवीण गुल्हाने यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना दिली.
‘व्हीजीआर’ प्रकाशसंकेताद्वारे व्हॉयेजर-1 ला अभिवादन :
या ऐतिहासिक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर नासाने ‘शाइन ब्राइट फॉर व्हॉयेजर लाइट डे’ (Shine Bright for Voyager Light Day) ही जागतिक मोहीम राबविली. 17 नोव्हेंबर रोजी सूर्यास्तानंतर जगभरातील नागरिकांनी टॉर्च, मोबाईल फ्लॅश, प्रकाशदिवे किंवा अन्य प्रकाशस्रोतांच्या माध्यमातून आकाशाच्या दिशेने ‘व्हीजीआर’ (VGR) हा सांकेतिक संदेश देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. हा संदेश व्हॉयेजर-1 मोहिमेच्या अधिकृत कॉल साइनशी संबंधित होता.
मोर्स कोडमधील ठरावीक लहान-मोठ्या प्रकाशझोतांच्या माध्यमातून ही तीन अक्षरं साकारण्यात आली. त्यामध्ये ‘व्ही’ (V) साठी तीन छोटे आणि एक मोठा प्रकाशझोत, ‘जी’ (G) साठी दोन मोठे आणि एक छोटा प्रकाशझोत, तर ‘आर’ (R) साठी एक छोटा, एक मोठा आणि पुन्हा एक छोटा प्रकाशझोत देण्यात आला. यासाठी नासाने मोबाईलवर वापरता येणारे स्वयंचलित फ्लॅश टूलही उपलब्ध करून दिले होते.
जगभरातील खगोलप्रेमींनी या उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. अनेकांनी प्रकाशसंकेत देतानाची छायाचित्रे आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करून या वैश्विक सोहळ्यात सहभाग नोंदविला, अशी माहिती प्रवीण गुल्हाने यांनी दिली.
व्हॉयेजर-1 चे कॅमेरे बंद, मात्र अंतराळातील प्रवास सुरूच :
व्हॉयेजर-1 मोहिमेतील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या अंतराळयानाचे कॅमेरे 1990 मध्येच बंद करण्यात आले आहेत. त्यापूर्वी यानाने सौरमालेकडे मागे वळून घेतलेले छायाचित्र म्हणजेच प्रसिद्ध ‘पेल ब्ल्यू डॉट’ (Pale Blue Dot). पृथ्वीच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देणाऱ्या या ऐतिहासिक छायाचित्रात अफाट अंतरावरून पृथ्वी एका अतिशय लहान प्रकाशबिंदूप्रमाणे दिसते.
त्यानंतर विद्युत ऊर्जेची आणि संगणकीय संसाधनांची बचत करून आंतरतारकीय (Interstellar) अवकाशातील वैज्ञानिक उपकरणं कार्यरत ठेवण्यासाठी यानाचे कॅमेरे बंद करण्यात आले. त्यामुळे सध्या पृथ्वीवरून दिलेले टॉर्चचे प्रकाशझोत व्हॉयेजर-1 ला प्रत्यक्ष दिसणार नाहीत. तसेच अमरावतीतून किंवा जगातील कोणत्याही ठिकाणाहून चमकविलेला मोबाईलचा प्रकाश प्रत्यक्ष यानापर्यंत पोहोचविणं हा या उपक्रमाचा उद्देश नाही. हा प्रकाशसंकेत मानवतेच्या सामूहिक अभिवादनाचे प्रतीक आहे, असं प्रवीण गुल्हाने यांनी स्पष्ट केलं.
व्हॉयेजर-1 वरील गोल्डन प्लेटचे विशेष महत्त्व :
व्हॉयेजर-1 हे केवळ अंतराळ संशोधनासाठी पाठविण्यात आलेले यान नसून, पृथ्वीची संस्कृती आणि मानवतेचा संदेश घेऊन विश्वाच्या अज्ञात दिशेने प्रवास करणारे एक दूत आहे. या यानावर सोन्याचा मुलामा दिलेली ‘गोल्डन रेकॉर्ड’ (Golden Record) नावाची ध्वनिमुद्रिका बसविण्यात आली आहे. पृथ्वीबाहेर बुद्धिमान जीवसृष्टी किंवा परग्रहावरील प्रगत संस्कृती अस्तित्वात असल्यास त्यांना पृथ्वीची ओळख व्हावी, हा त्यामागील प्रतीकात्मक विचार आहे.
या गोल्डन रेकॉर्डमध्ये पृथ्वीवरील नैसर्गिक आवाज, समुद्राच्या लाटा, पक्ष्यांचे आवाज, मानवी संवाद, विविध भाषांमधील अभिवादने, संगीत तसेच जगातील विविध संस्कृतींची छायाचित्रे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तब्बल 55 भाषांमधील अभिवादनांचाही त्यात समावेश आहे. म्हणजेच पृथ्वीवरील जीवन, संस्कृती, निसर्ग आणि मानवतेची एक छोटीशी ओळख या ध्वनिमुद्रिकेच्या माध्यमातून अंतराळात प्रवास करीत आहे.
आजवर या संदेशाला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र, विश्वातील संभाव्य बुद्धिमान जीवसृष्टीशी संवाद साधण्याच्या मानवाच्या कल्पनेला गोल्डन रेकॉर्डच्या माध्यमातून ऐतिहासिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे, असे प्रवीण गुल्हाने यांनी सांगितलं.
सूर्यमालेची सीमा ओलांडून आंतरतारकीय अवकाशात प्रवेश :
व्हॉयेजर-1 च्या प्रवासाचे वैज्ञानिक महत्त्व केवळ त्याने गाठलेल्या अंतरापुरते मर्यादित नाही. सूर्यापासून बाहेर पडणारे विद्युतभारित कण आणि चुंबकीय क्षेत्र यांच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या विशाल क्षेत्राला ‘हेलिओस्फिअर’ (Heliosphere) असे म्हणतात. या क्षेत्राची बाह्य सीमा ओलांडून व्हॉयेजर-1 ने ऑगस्ट 2012 मध्ये आंतरतारकीय अवकाशात (Interstellar Space) प्रवेश केला. त्यानंतर 2018 मध्ये व्हॉयेजर-2 नेही ही सीमा ओलांडली. त्यामुळे सध्या ही दोन्ही अंतराळयाने सूर्याच्या प्रभावक्षेत्राबाहेरील अवकाशातून प्रवास करीत आहेत.
या अवकाशातील कण, चुंबकीय क्षेत्र आणि वैश्विक किरणोत्सर्गाचा अभ्यास करण्यासाठी ही दोन्ही याने वैज्ञानिक माहिती पृथ्वीवर पाठवत आहेत. विशेष म्हणजे, 1977 मध्ये प्रक्षेपित झालेली ही दोन्ही याने आजही मर्यादित क्षमतेने वैज्ञानिक माहिती पाठवत आहेत. कालांतराने त्यांच्या अणुऊर्जेवर आधारित वीजपुरवठा यंत्रणेची क्षमता कमी होत असली, तरी उपलब्ध ऊर्जेचे योग्य नियोजन करून त्यांचा प्रवास आणि वैज्ञानिक कार्य सुरू ठेवण्यासाठी नासा प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती प्रवीण गुल्हाने यांनी दिली.
प्रकाशाचा एक दिवस म्हणजे विश्वाच्या अफाट विस्ताराची जाणीव :
प्रकाशाचा वेग सेकंदाला जवळपास तीन लाख किलोमीटर आहे. एवढ्या प्रचंड वेगाने प्रवास करणाऱ्या प्रकाशालाही पृथ्वीपासून व्हॉयेजर-1 पर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे 24 तास लागतात. यावरून या अंतराच्या प्रचंड विस्ताराची कल्पना येऊ शकते. मानवाने निर्माण केलेली एक वस्तू पृथ्वीपासून इतक्या दूरवर पोहोचली आहे, ही विज्ञानाच्या इतिहासातील अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे, असे प्रवीण गुल्हाने म्हणाले.
नासाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आम्ही सर्वांनी एकत्र येऊन मोबाईलचे फ्लॅश आणि टॉर्चच्या माध्यमातून ‘व्हीजीआर’ हा सांकेतिक संदेश आकाशाच्या दिशेने चमकवून व्हॉयेजर-11 ला अभिवादन केले. या उपक्रमाच्या निमित्ताने अंतराळ संशोधन, प्रकाशाचा वेग, मोर्स कोड आणि गोल्डन रेकॉर्ड यांसारख्या वैज्ञानिक संकल्पना प्रत्यक्ष अनुभवातून समजून घेण्याची संधी मिळाली. अमरावतीकरांनी या जागतिक मोहिमेत सहभागी होणे हा आमच्यासाठी आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण होता, असंही प्रवीण गुल्हाने यांनी सांगितलं.