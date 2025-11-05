अॅमेझॉननं पर्प्लेक्सिटीवर ठोकला दावा : एआय एजंटला खरेदी थांबवण्याची मागणी
अॅमेझॉननं Perplexity AI स्टार्टअपवर खटला दाखल केलाय. अॅमेझॉनवर खरेदीसाठी Perplexity AI ऑटोमेशनचा वापर करतो, असा कंपनीचा आरोप आहे.
Published : November 5, 2025 at 1:21 PM IST
हैदराबाद : अॅमेझॉननं पर्प्लेक्सिटी एआय या स्टार्टअपवर खटला दाखल केला आहे. कंपनीचा आरोप आहे की, पर्प्लेक्सिटीचा ‘कॉमेट’ नावाचा एआय ब्राउझर एजंट ग्राहकांच्या वतीनं अॅमेझॉनवर खरेदी करतो, पण यात पारदर्शकता नाही. हा खटला एजंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (एआय) मर्यादा ठरवण्यात महत्त्वाचा ठरू शकतो.
सॅन फ्रान्सिस्को फेडरल कोर्टात मंगळवारी दाखल झालेल्या तक्रारीनुसार, अॅमेझॉननं म्हटलं आहे की पर्प्लेक्सिटी ‘कॉमेट’द्वारे ग्राहकांच्या खात्यात लॉग इन करून खरेदी करतं, पण हे एजंट असल्याचं स्पष्टपणे सांगत नाही. यामुळं अॅमेझॉनच्या सेवा अटींचा (Terms of Service) भंग होतो. त्यामुळं संगणक फसवणूक (Computer Fraud) होतो. अॅमेझॉननं याआधी शुक्रवारी पर्प्लेक्सिटीला ‘सीज अँड डिसिस्ट’ पत्र पाठवलं होतं. त्यात कंपनीनं एजंट वापरामुळं खरेदी अनुभव खराब होत असल्याचा आणि गोपनीयता धोक्यात येत असल्याचा दावा केला.
पर्प्लेक्सिटीनं मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत. कंपनीच्या प्रवक्त्यानं म्हटलं, “हा खटला दाखवतो की अॅमेझॉन एक दादागिरी करणारी कंपनी आहे.” पर्प्लेक्सिटीच्या ब्लॉग पोस्टमध्ये अॅमेझॉनवर आपला स्वतःचा एआय शॉपिंग एजंट असल्यानं स्पर्धेला दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. “ग्राहकांना त्यांचा पसंतीचा एजंट वापरण्याचा अधिकार आहे,” असं कंपनीचे सीईओ अरविंद श्रीनिवास म्हणाले.
अॅमेझॉनच्या अटींनुसार, डेटा माइनिंग, रोबोट्स किंवा समान साधनांचा वापर प्रतिबंधित आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये अॅमेझॉननं पर्प्लेक्सिटीला एजंट वापर थांबवण्यास सांगितलं होतं, पण त्यानंतर ऑगस्ट 2025 मध्ये ‘कॉमेट’नं पुन्हा ग्राहकांच्या खात्यात लॉग इन करायला सुरुवात केली. यावेळी एजंटनं स्वतःला ‘गूगल क्रोम ब्राउझर’ म्हणून दाखवलं. अॅमेझॉननं हे रोबोट्स ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न केला, पण पर्प्लेक्सिटीनं नवीन आवृत्ती आणून त्याला चकवा दिला.
अॅमेझॉन स्वतः ‘बाय फॉर मी’ आणि ‘रुफस’सारखे एआय शॉपिंग एजंट विकसित करत आहे. पण तिसऱ्या पक्षाच्या एजंट्सना पारदर्शकता आणि परवानगीची गरज असल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे. “पर्प्लेक्सिटीनं अॅमेझॉनमधून ‘कॉमेट’ अनुभव काढून टाकावा,” असं अॅमेझॉन प्रवक्त्या लारा हेंड्रिक्सन यांनी सांगितलं.
श्रीनिवास यांनी मात्र स्पष्ट केलं की, एजंटला ग्राहकानं अधिकृत केले तर त्याला मानवी वापरकर्त्यासारखेच अधिकार आहेत. “अॅमेझॉनला यात हस्तक्षेप करता येणार नाही,” असं ते म्हणाले. पर्प्लेक्सिटी अॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS) ची ग्राहक आहे आणि कंपनीनं AWS ला शेकडो दशलक्ष डॉलर्सची कमिटमेंट दिली आहे. अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेजोस यांनीही पर्प्लेक्सिटीमध्ये गुंतवणूक केली आहे.
हा वाद एआय एजंट्सच्या भविष्यावर प्रकाश टाकतो. जर एजंट्स ग्राहकांसाठी खरेदी करू लागले, तर अॅमेझॉनच्या जाहिरात व्यवसायाला धोका निर्माण होऊ शकतो. अॅमेझॉनचे सीईओ अँडी जॅसी यांनी नुकत्याच झालेल्या कमाई चर्चेत सांगितलं की, सध्याचे एआय शॉपिंग एजंट्स वैयक्तिकरण आणि डिलिव्हरी अंदाजात अपयशी ठरत आहेत. “पण आम्ही तिसऱ्या पक्षाच्या एजंट्सशी भागीदारी शोधू,” असं त्यांनी म्हटंलय.
