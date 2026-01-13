रिपब्लिक डे 2026 सेल : आयफोन 17 मालिका आणि वनप्लस स्मार्टफोनवर मोठ्या सवलती
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ग्रेट रिपब्लिक डे सेल आणि वनप्लसचा फ्रीडम सेल सुरू होणार आहे. यात iPhone 17 मालिका आणि वनप्लस फोनवर मोठ्या सवलती मिळणार आहेत.
Published : January 13, 2026 at 3:14 PM IST
मुंबई : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्रात उत्साहाचं वातावरण आहे. अमेझॉननं आपल्या ‘ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026’ ची (Amazon Republic Day Sale 2026) घोषणा केली असून, हा सेल 16 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. दुसरीकडं, वनप्लसनं ‘फ्रीडम सेल 2026’ जाहीर (OnePlus Freedom Sale 2026) केला असून, हा सेल 16 ते 26 जानेवारी या कालावधीत चालणार आहे. दोन्ही सेल्समध्ये स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि अॅक्सेसरीजवर आकर्षक सूट, बँक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस आणि नो-कॉस्ट EMI सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. विशेषतः Apple च्या नव्या iPhone 17 मालिका आणि वनप्लसच्या फ्लॅगशिप मॉडेल्सवर मोठ्या सवलती जाहीर झाल्या आहेत.
ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 :
अमेझॉननं आपल्या विशेष मायक्रोसाइटवर ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 साठी Apple च्या iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max आणि iPhone Air च्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. सप्टेंबर 2025 मध्ये भारतात लाँच झालेल्या या फोनवर सेल दरम्यान मोठी सूट मिळणार आहे. याशिवाय SBI क्रेडिट कार्ड आणि EMI व्यवहारांवर 10 टक्के इन्स्टंट डिस्काउंट, कॅशबॅक आणि एक्सचेंज ऑफर्सही उपलब्ध असतील.
iPhone 17 मालिकेवर खास ऑफर्स :
|मॉडेल
|नियमित किंमत
|सेल किंमत
|अतिरिक्त ऑफर्स
|iPhone 17 Pro Max
|1,49,900
|1,40,400
|SBI कार्ड/EMI वर 10% इन्स्टंट डिस्काउंट, कॅशबॅक, एक्सचेंज बोनस
|iPhone 17 Pro
|1,34,99
|1,25,400
|SBI कार्ड/EMI वर 10% इन्स्टंट डिस्काउंट, कॅशबॅक, एक्सचेंज बोनस
|iPhone Air
|99,000
|91,249
|SBI कार्ड/EMI वर 10% इन्स्टंट डिस्काउंट, कॅशबॅक, एक्सचेंज बोनस
या तिन्ही फोनमध्ये Apple चा फ्लॅगशिप A19 Pro चिपसेट आहे. मात्र iPhone Air चा पातळ आणि हलका डिझाइन लक्षात घेऊन त्यात कार्यक्षमता आणि तापमान नियंत्रणासाठी थोडा कमी पॉवरफुल व्हर्जन वापरला आहे. iPhone 17 Pro मालिकेत ट्रिपल 48 मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, तर iPhone Air मध्ये सिंगल 48 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा आहे. तिन्ही फोनच्या पुढच्या बाजूस 18 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आणि सेंटर स्टेज फीचर आहे.
वनप्लस फ्रीडम सेल 2026
वनप्लसनं प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ‘फ्रीडम सेल 2026’ ची घोषणा केली आहे. हा सेल 16 जानेवारी ते 26 जानेवारी या कालावधीत oneplus.in, Amazon, Flipkart, OnePlus Experience Stores, Reliance Digital, Croma आणि Vijay Sales या ऑफलाइन स्टोअर्समध्ये उपलब्ध असेल. निवडक बँक कार्ड्सवर इन्स्टंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI आणि एक्सचेंज ऑफर्सही असतील. ऑडिओ प्रॉडक्ट्स Myntra आणि Blinkit वरही उपलब्ध असतील.
सेलमधील प्रमुख ऑफर्स:
|मॉडेल / प्रॉडक्ट
|नियमित किंमत
|प्रभावी सेल किंमत
|अतिरिक्त ऑफर्स
|OnePlus 15
|72,999
|68,999
|4,000 पर्यंत बँक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज
|OnePlus 15R
|47,999
|44,999
|3,000 पर्यंत बँक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI
|OnePlus 13 मालिका (OnePlus 13, 13R, 13s)
|69,999
|37,999 ते 57,999
|तात्पुरती कपात, बँक ऑफर्स, EMI सुविधा
|OnePlus Nord 5
|33,999
|30,999
|1,500 पर्यंत बँक डिस्काउंट
|OnePlus Nord CE5
|24,999
|22,999
|बंडल अॅक्सेसरीज (मर्यादित कालावधी)
|OnePlus Pad Go 2
|29,999
|23,999पासून
|किंमत कपात
|OnePlus Pad 3
|47,999.00
|44,999
|अॅक्सेसरीजसह प्रभावी किंमत
|OnePlus BWZ2 ANC
|1,999
|1,649
|नो-कॉस्ट EMI (काही प्लॅटफॉर्मवर)
|OnePlus BWZ 3
|1,999
|1,199
|नो-कॉस्ट EMI (काही प्लॅटफॉर्मवर)
टीप : सर्व किंमती आणि ऑफर्स 16 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील. बँक डिस्काउंट आणि एक्सचेंज व्हॅल्यू व्हेरिएंट व प्लॅटफॉर्मनुसार बदलू शकतात.
भारतात प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ई-कॉमर्स कंपन्या दरवर्षी मोठ्या सेल्स आयोजित करतात. या कालावधीत ग्राहकांना नवीन स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि गॅजेट्स कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळते. 2026 मध्ये Apple आणि OnePlus सारख्या प्रीमियम ब्रँड्सनी मोठ्या सवलती जाहीर केल्यानं ग्राहकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. विशेषतः iPhone 17 मालिका आणि OnePlus 15 सारख्या नव्या फ्लॅगशिप्स फोनवर सूट मिळणे दुर्मीळ आहे. ग्राहकांनी सेल सुरू होण्यापूर्वी वेबसाइट्स आणि अॅप्सवर नोटिफिकेशन्स ऑन करावेत, जेणेकरून स्टॉक संपण्यापूर्वी ऑफर्सचा लाभ घेता येईल. बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंज व्हॅल्यू तपासून खरेदी करावी.
अमेझॉननं यापूर्वीच OnePlus 15, OnePlus 15R, Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Galaxy M17 5G, iQOO 15 तसंच इतर ब्रँड्सच्या फोनवरही सवलती जाहीर केल्या आहेत. सेलमध्ये स्मार्टफोनसह लॅपटॉप, टीव्ही, कॅमेरे, वायरलेस स्पीकर्स, TWS इयरबड्स, वेअरेबल्स आणि स्मार्ट होम अॅप्लायन्सेसवरही मोठ्या डिस्काउंट्स असतील.वनप्लस फ्रीडम सेल २०२६: प्रमुख ऑफर्स आणि किंमती
