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ॲमेझॉन LEO प्रकल्प: 5,105 उपग्रहांद्वारे अंतराळातून थेट स्मार्टफोनशी संपर्क

ॲमेझॉननं 'ॲमेझॉन LEO' प्रकल्पांतर्गत 5,105 LEO उपग्रहांचा वापर करून 'डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस' नेटवर्क उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. 2028 पासून, हा उपग्रह सुसंगत स्मार्टफोनना थेट अंतराळातून जोडेल.

Amazon LEO Project
ॲमेझॉन LEO प्रकल्प (Amazon)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 4:56 PM IST

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मुंबई: ॲमेझॉन स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी एक क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीनं 'ॲमेझॉन LEO' प्रकल्पांतर्गत मोबाइल उपकरणांना थेट उपग्रहांशी जोडणाऱ्या 'डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस' नेटवर्कसाठी अमेरिकेच्या 'फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन' (FCC) कडं प्रस्ताव सादर केला आहे. या योजनेत 5,105'लो अर्थ ऑर्बिट' (LEO) उपग्रहांचा वापर केला जाणार आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास, ही सेवा 2028 मध्ये सुरू होईल; ज्यामुळं सेल्युलर कव्हरेज नसलेल्या दुर्गम भागातही कॉल, मेसेजिंग, डेटा आणि आपत्कालीन सेवांचा लाभ घेणे शक्य होईल.

LEO प्रकल्पाची व्याप्ती आणि रचना: ॲमेझॉनच्या LEO उपग्रह उपक्रमांतर्गत 5,105 उपग्रहांच्या समूहासाठी (कॉन्स्टेलेशन) FCC कडं अर्ज करण्यात आला आहे. ही उपग्रह प्रणाली पाच वेगवेगळ्या कक्षीय स्तरांवर (ऑर्बिटल शेल्स) विभागली जाईल, ज्यामुळं मध्यम-अक्षांश, उच्च-अक्षांश आणि ध्रुवीय प्रदेशांच्या जवळच्या भागांमध्ये व्यापक कव्हरेज सुनिश्चित होईल. या उपग्रहांचा मुख्य उद्देश पारंपारिक ब्रॉडबँड सेवांपेक्षा वेगळा आहे. ॲमेझॉनची सध्याची LEO सेवा निवासी आणि व्यावसायिक इंटरनेट गरजा पूर्ण करते, तर हे नवीन 'डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस' नेटवर्क सुसंगत स्मार्टफोन आणि मोबाइल उपकरणांशी थेट संपर्क प्रस्थापित करेल. हे उपग्रह L-बँड आणि S-बँड स्पेक्ट्रमचा वापर करून थेट फोनशी संवाद साधतील, तर Ka-बँड आणि V-बँड लिंक्स उपग्रह, ग्राउंड स्टेशन्स आणि इंटरनेट यांच्यातील डेटा हस्तांतरण सुलभ करतील. या उपग्रहांमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल. ते केवळ सिग्नल पुढं पाठवणार नाहीत, तर जागेवरच (ऑन-साइट) काही डेटा प्रक्रियाही करतील, ज्यामुळं वेग वाढेल आणि कार्यक्षमता सुधारेल. एकाच वेळी अधिक वापरकर्त्यांना सेवा देणे आणि सिग्नलमधील व्यत्यय (इंटरफेरन्स) कमी करणे हे देखील या उपक्रमाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.

ग्लोबलस्टारसोबत भागीदारी आणि सेवांची व्याप्ती: काही महिन्यांपूर्वी, ॲमेझॉननं ग्लोबलस्टारचं उपग्रह कामकाज आणि स्पेक्ट्रम मालमत्ता अधिग्रहित केली. ग्लोबलस्टार सध्या ॲपल उपकरणांसाठी 'इमर्जन्सी SOS', लोकेशन शेअरिंग आणि इतर उपग्रह-आधारित वैशिष्ट्ये पुरवते. ॲमेझॉन आपल्या नवीन नेटवर्कसाठी ग्लोबलस्टारच्या मोबाइल सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचा वापर करण्याचा आणि भविष्यात ॲपलसोबत सहकार्य करण्याचा विचार करत आहे. ही सेवा जगभरातील मोबाइल ऑपरेटर्ससोबत भागीदारी करून कार्यान्वित केली जाईल. या सेवेचा विस्तार दुर्गम भाग, आपत्तीग्रस्त क्षेत्रे आणि जिथे मोबाइल टॉवर्स उभारणे कठीण किंवा खर्चिक आहे अशा ठिकाणांपर्यंत केला जाईल. वापरकर्त्यांना कॉल, मेसेजिंग, मोबाइल डेटा आणि आपत्कालीन संपर्क सेवांचा लाभ घेता येईल. सॅटेलाइट-सक्षम चिपसेट्स असलेले स्मार्टफोन या सेवेसाठी सुसंगत असतील.

अतिरिक्त उपयोग : केवळ वैयक्तिक संपर्कापलीकडं जाऊन, हे उपग्रह आपत्ती व्यवस्थापन, दुर्गम भागातील औद्योगिक कामकाज, जागतिक स्तरावर वाहनांच्या ताफ्याचं व्यवस्थापन (फ्लीट मॅनेजमेंट), आयओटी (IoT) उपकरणे आणि पुरवठा साखळीच्या देखरेखीसाठी उपयुक्त ठरतील. ॲमेझॉनची ही सेवा त्यांच्या सध्याच्या 'LEO ब्रॉडबँड' सेवेला पूरक ठरेल. ॲमेझॉनचे सध्या 390 हून अधिक उपग्रह कक्षेत आहेत आणि कंपनी या वर्षी 'फिक्स्ड ब्रॉडबँड' सेवा सुरू करण्याची योजना आखत आहे. भारतासारख्या 'डिजिटल-फर्स्ट' अर्थव्यवस्थेसाठी ही सेवा अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, कारण यामुळे देशातील दुर्गम भागांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.

ॲमेझॉनचा 'LEO डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस' प्रकल्प सॅटेलाइट तंत्रज्ञान आणि मोबाइल उद्योगात एक नवीन अध्याय सुरू करेल. 2028 पासून सुरू होणारी ही सेवा जगभरातील लाखो लोकांना एकमेकांशी जोडून ठेवेल. एफसीसी (FCC) ची मंजुरी आणि आंतरराष्ट्रीय नियामक संस्थांकडून आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात येईल.

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