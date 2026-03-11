ETV Bharat / technology

अमेझॉननं हेल्थ एआय असिस्टंट केला लाँच : वेबसाइट आणि अ‍ॅपवर मोफत 24/7 व्हर्च्युअल हेल्थकेअर

अमेझॉननं आपल्या वेबसाइट आणि अ‍ॅपवर हेल्थ एआय असिस्टंट लाँच (Amazon launches Health AI Assistant) केला आहे. हा 30+ आजारांसाठी मोफत 24/7 व्हर्च्युअल सेवा देईल.

Amazon launches Health AI Assistant
अमेझॉन हेल्थ एआय असिस्टंट (Amazon)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
मुंबई : अमेझॉननं आपल्या वेबसाइट आणि अ‍ॅपवर एक नवीन हेल्थ एआय असिस्टंट लाँच (Amazon launches Health AI Assistant) केला. हा हेल्थ एआय असिस्टंट ग्राहकांना 30 पेक्षा अधिक आजारांसाठी सोप्या आणि जलद हेल्थकेअर सेवा प्रदान करेल. या एआय असिस्टंटमुळं रुग्णांना त्यांच्या रिपोर्ट्स, डॉक्टर आणि औषधे किंवा लक्षणांबाबत प्रश्नांची उत्तरे देणे, अशा सुविधा देईल. जानेवारीमध्ये घोषित करण्यात आलेलं हे मॉडेल पूर्वी फक्त अमेझॉनच्या वन मेडिकल सदस्यांसाठी उपलब्ध होतं, पण आता ते सर्वांसाठी मोफत आहे. अमेझॉनच्या म्हणण्यानुसार, हे असिस्टंट हेल्थकेअरमधील अडचणी दूर करून रुग्ण आणि डॉक्टरांना मुख्य गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करेल.

हेल्थ एआय असिस्टंटची वैशिष्ट्ये
हे नवीन एआय असिस्टंट अमेझॉनच्या वेबसाइट आणि अ‍ॅपवर उपलब्ध (Amazon Health AI Assistant) असून, ते 24 तास आणि 7 दिवस मोफत सेवा देईल. ग्राहकांना अमेझॉन प्राइम किंवा वन मेडिकल सदस्यत्वाची गरज नाही. अमेझॉन वन मेडिकलचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी अँड्र्यू डायमंड यांनी सांगितलं की, "हेल्थ एआय हे हेल्थकेअरमधील लॉजिस्टिकल आणि माहितीपूर्ण कामं हाताळण्यासाठी डिझाइन केलं आहे, जेणेकरून रुग्ण आणि प्रदाते मुख्य गोष्टींवर अधिक वेळ देऊ शकतील." हे असिस्टंट अ‍ॅक्ने, डोक्यातील उवा, मधुमेह आणि स्लीप एप्निया यासारख्या नॉन-इमर्जन्सी आजारांसाठी लक्षणे व्यवस्थापित करणे, व्हर्च्युअल मूल्यमापन करणे आणि उपचार सल्ला देणे अशी कामे करेल.

रुग्णांच्या परवानगीनं वैद्यकीय डेटा ऍक्सेस
अमेझॉनच्या प्रवक्त्यानं स्पष्ट केलं की, हे असिस्टंट उपचाराची योजना तयार करत नाही. जेव्हा रुग्णांना उपचाराची गरज असेल किंवा जटिल आजार असतील, तेव्हा ते डॉक्टरांशी कनेक्ट करेल. वन मेडिकल सदस्य नसलेल्या किंवा प्राइमद्वारे सुरुवातीच्या ऑफरचा वापर न करणाऱ्या रुग्णांसाठी प्रत्येक प्भेटीची किंमत 29 डॉलर आहे. हे असिस्टंट रुग्णांच्या परवानगीनं वैद्यकीय डेटा जसं की लॅब रिपोर्ट्स, रेकॉर्ड्स आणि क्लिनिकल नोट्स ऍक्सेस करू शकतं. तसंच, अमेझॉन वेबसाइटवर खरेदी केलेल्या हेल्थकेअर उत्पादनांचं विश्लेषण करून, जसं की व्हिटॅमिन्स किंवा ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स, ते फॉलो-अप प्रश्न विचारू शकतं.

ग्राहकांसाठी फायदे
अमेझॉनची ही सेवा हेल्थकेअर क्षेत्रातील एक मोठा बदल आणू शकते, कारण ती डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एआयचा वापर करून वैद्यकीय सेवा अधिक सुलभ करते. पूर्वी वन मेडिकल सदस्यांसाठी मर्यादित असलेली ही सुविधा आता सर्व अमेझॉन ग्राहकांसाठी खुली आहे, ज्यामुळं लाखो लोकांना मोफत व्हर्च्युअल केअर मिळेल. हे असिस्टंट रुग्णांना त्यांच्या लक्षणांबाबत त्वरित सल्ला देऊन, डॉक्टरांच्या भेटीची गरज कमी करू शकतं.

एआय मॉडेल सुरक्षित आणि गोपनीय
अमेझॉननं सांगितलं की, हे एआय मॉडेल सुरक्षित आणि गोपनीय आहे, जे रुग्णांच्या डेटाचा आदर करतं. ग्राहकांना त्यांच्या वैद्यकीय इतिहासाची माहिती शेअर करण्याची परवानगी देण्याचा पर्याय आहे, ज्यामुळं असिस्टंट अधिक अचूक सल्ला देऊ शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या रुग्णानं ब्लड प्रेशर मॉनिटर खरेदी केलं असेल, तर असिस्टंट त्याबाबत प्रश्न विचारून त्याच्या आरोग्याची स्थिती समजू शकतं. ही सेवा अमेझॉनच्या एकंदर हेल्थकेअर विस्ताराचा भाग आहे, ज्यात वन मेडिकल आणि प्राइम प्रिस्क्रिप्शन सेवा समाविष्ट आहेत.

भविष्यातील आव्हाने
अमेझॉनची ही घोषणा हेल्थकेअर इंडस्ट्रीमध्ये एआयचा वाढता वापर दर्शवते. हे असिस्टंट रुग्णांना घरबसल्या सेवा देऊन, वैद्यकीय खर्च आणि वेळ वाचवू शकतं. तथापि, एआयवर अवलंबून राहण्याच्या आव्हानांबाबतही चर्चा होत आहे, जसं की डेटा गोपनीयता आणि अचूकतेची हमी. अमेझॉननं सांगितलं की, हे असिस्टंट फक्त सल्ला देतं आणि उपचार नाही, ज्यामुळं त्याच्या मर्यादा स्पष्ट आहेत. एकूणच, ही सेवा अमेझॉनच्या ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोनाचा भाग आहे, जी हेल्थकेअरला अधिक ऍक्सेसिबल बनवतं. भविष्यात, अमेझॉन अधिक आजार आणि वैशिष्ट्ये जोडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे डिजिटल हेल्थकेअरमध्ये क्रांती येईल.

संपादकांची शिफारस

