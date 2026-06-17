अॅमेझनची मोठी घोषणा: 100 हून अधिक शहरी पूर्तता केंद्रांचा प्रारंभ
अॅमेझननं 100 हून अधिक शहरी पूर्तता केंद्रे सुरू करण्याची घोषणा केली. यामुळं अॅमेझन नाऊवर मिनिटांत चार पट अधिक उत्पादनं मिळतील.
Published : June 17, 2026 at 1:08 PM IST
बंगळुरू: अॅमेझन इंडियानं ग्राहकांच्या वेगवान आणि विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. कंपनीनं ‘अॅमेझन नाऊ’ सेवेच्या विस्तारासाठी 100 हून अधिक विशेष शहरी पूर्तता केंद्र (Urban Fulfillment Centers) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या केंद्रांमुळं ग्राहकांना आता मिनिटांमध्ये चार पट अधिक उत्पादनांची निवड उपलब्ध होणार आहे.
अॅमेझन नाऊचा अभूतपूर्व विस्तार : प्राइम डे 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या या नवीन पूर्तता केंद्रांमुळं किराणा सामान (फळे, भाज्या, फ्रोजन फूड), वैयक्तिक काळजी, फॅशन, सौंदर्य उत्पादने, छोटी घरगुती उपकरणे, बाळांसाठीची उत्पादनं, पाळीव प्राण्यांचं सामान, आरोग्य पूरक, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, दागिने, शूज, सूटकेस, घड्याळं, वायरलेस डिव्हाइसेस, वाद्ये आणि फर्निचर यासारख्या विविध श्रेणीतील उत्पादनं मिनिटांमध्ये घरपोच होऊ शकतील. या शहरी पूर्तता केंद्रांचा प्रारंभ पूर्वी जाहीर केलेल्या 100 शहरांमधील 1,000 हून अधिक मायक्रो-फुलफिलमेंट केंद्रांच्या नेटवर्कवर आधारित आहे. नवीन मोठ्या केंद्रांमुळं उत्पादनांची निवड चार पटीनं वाढेल, तरीही डिलिव्हरी वेग कायम राहील. हे केंद्र मुख्यतः बंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद आणि मुंबई या शहरांमध्ये टप्याटप्यानं सुरू करण्यात येणार आहेत.
अॅमेझन इंडियाचे ऑपरेशन्सचे उपाध्यक्ष अभिनव सिंह म्हणाले, “ग्राहकांना अॅमेझन.इन वर वेगवान डिलिव्हरी, सोय आणि विस्तृत उत्पादन निवड आवडते. अॅमेझन नाऊ विस्तारित करताना आमचा मुख्य फोकस अधिक निवड, उत्तम मूल्य आणि वेगवान डिलिव्हरीवर आहे. गेल्या 13 वर्षांत केलेल्या तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि कार्यक्षमतेतील गुंतवणुकीमुळं हे शक्य झालं आहे. आम्ही भारतातील सर्वात सुरक्षित, वेगवान आणि विश्वासार्ह नेटवर्क तयार केलं आहे. एआय-आधारित इन्व्हेंटरी प्लॅनिंग, डिमांड फोरकास्टिंग आणि सुव्यवस्थित ऑपरेशन्सद्वारे विक्रेत्यांच्या विस्तृत उत्पादन श्रेणी ग्राहकांच्या दारात आणणे शक्य होत आहे.”
गुंतवणूक आणि सामाजिक जबाबदारी : या विस्तारासाठी अॅमेझन 2,800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (सुमारे 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर) गुंतवणूक करत आहे. या गुंतवणुकीचा भाग म्हणून डिलिव्हरी पार्टनर्स (असोसिएट्स) यांच्या सुरक्षितता, आरोग्य आणि आर्थिक कल्याणासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. यात ‘आश्रय’ केंद्रांचा समावेश आहे. ही केंद्रे सर्व डिलिव्हरी पार्टनर्ससाठी खुली आहेत. उच्च वाहतूक असलेल्या भागात उभारलेल्या या केंद्रांमध्ये एअर-कंडिशन्ड बसण्याची जागा, पिण्याचं पाणी, स्वच्छ विश्रांती कक्ष, चार्जिंग स्टेशन आणि प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध आहेत. अॅमेझननं 100 आश्रय केंद्रांना 2026 पर्यंत 250 पर्यंत वाढवण्याची योजना जाहीर केली आहे.
अॅमेझन.इन सध्या भारतातील एकमेव बाजारपेठ आहे, जी ग्राहकांना सर्वात विस्तृत उत्पादनाची निवड करण्याची संधी देते. यात हजारो उत्पादनं मिनिटां किंवा तासांत, दशलक्षाहून अधिक उत्पादनं त्याच दिवशी, 40 लाखांहून अधिक उत्पादनं दुसऱ्या दिवशी आणि इतर लाखो वस्तू प्राइमच्या मोफत आणि वेगवान डिलिव्हरीद्वारे उपलब्ध होतात. या नवीन शहरी पूर्तता केंद्रांमुळं अॅमेझन नाऊ सेवा आणखी मजबूत होईल आणि भारतीय ग्राहकांना जगातील सर्वोत्तम शॉपिंग अनुभव मिळेल.
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