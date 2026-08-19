ॲमेझॉन इंडियाची भारतीय रेल्वेसोबत सहकार्याची घोषणा
ॲमेझॉन इंडिया आणि भारतीय रेल्वेनं 'वेस्टर्न डीएफसी'वर (Western DFC) सहकार्याचा विस्तार करण्याची घोषणा केलीय.
Published : August 19, 2026 at 4:56 PM IST
मुंबई: ॲमेझॉन इंडियानं 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (DFCCIL) सोबतचं सहकार्य अधिक दृढ केलं आहे. कंपनीनं 'वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर' (WDFC) वरील आपल्या कामकाजाचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. या पावलामुळं रेल्वेद्वारे उत्तर आणि पश्चिम भारताला जोडणारे 'मल्टी-मोडल' परिवहन जाळं अधिक बळकट होईल.
"हे सहकार्य भारत सरकारच्या 'विकसित भारत, विकसित रेल्वे' या संकल्पनेशी सुसंगत आहे. आम्ही 'मल्टी-मोडॅलिटी' (विविध वाहतूक साधनांचा समन्वय) वाढवून रेल्वेचा वापर एक परवडणारा, विश्वासार्ह आणि शाश्वत पर्याय म्हणून करत आहोत. भारतीय रेल्वे आणि DFCCIL सोबतचे आमचे सहकार्य अधिक दृढ करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत."- किशोर लंका, रेल्वे बोर्डाचे सदस्य
JPP-RCS गाड्यांचा वापर करणार ॲमेझॉन : 2019 मध्ये एक्सप्रेस पार्सल वाहतुकीसाठी रेल्वे नेटवर्कचा वापर करणारी ॲमेझॉन ही भारतातील पहिली ई-कॉमर्स कंपनी ठरली होती. 2023 मध्ये, कंपनीनं वेस्टर्न डीएफसीच्या 659 किमी लांबीच्या रेवाडी-पालनपूर मार्गावर कामकाज सुरू करून डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या पायाभूत सुविधांचा लाभ घेण्यास सुरुवात केली. आता हा प्रवास आता पुढच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.
"DFC हा पर्यावरणपूरक, जलद आणि विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध करून देतो. 24 तासांच्या आत 350-400 टन माल वाहून नेणे यात शक्य आहे. याचा लाभ लघु उद्योगांनाही होऊ शकतो." या विस्तारामुळं ॲमेझॉनचे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अधिक मजबूत होईल आणि ग्राहकांच्या गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण करता येतील. - डॉ. मनोज सिंग, ऑपरेशन्स संचालक, ॲमेझॉन इंडिया
JPP-RCS गाडीला दाखला हिरवा झेंडा : 18 ऑगस्ट 2024 रोजी, रेल्वे बोर्डाचे सदस्य डॉ. मनोज सिंग आणि ॲमेझॉन इंडियाचे ऑपरेशन्स संचालक किशोर लंका यांच्या हस्ते 'न्यू दादरी' रेल्वे स्थानकावरून 'जॉइंट पार्सल प्रॉडक्ट-रॅपिड कार्गो सर्व्हिस' (JPP-RCS) गाडीला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. या सेवेचा वापर करणारी ॲमेझॉन ही पहिली ई-कॉमर्स कंपनी आहे. ही दैनंदिन सेवा उत्तर आणि पश्चिम रेल्वे नेटवर्कला जोडेल आणि या मार्गावर 10 हून अधिक पार्सल व्हॅन्स (VPs) कार्यरत असतील. या उपक्रमामुळं मालवाहतूक रस्ते मार्गावरून रेल्वे मार्गाकडं वळवली जाईल, ज्यामुळं विश्वासार्हता आणि शाश्वतता विकासाला चालना मिळेल. हा कॉरिडॉर दिल्ली, अहमदाबाद आणि सुरत यांना जोडेल, तसंच पुणे, मुंबई आणि गोवा यांनाही संपर्क सुविधा पुरवेल; परिणामी सणासुदीच्या काळात मालाची वाहतूक करणे अधिक सुलभ होईल.
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