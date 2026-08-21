राम मंदिराच्या प्रसादाचा काळाबाजार, ॲमेझॉनला 1 लाख रुपयांचा दंड!
राम मंदिराचा 'प्रसाद' (Ram Mandir Prasad) असल्याचं भासवून मिठाईची विक्री केल्याप्रकरणी सीसीपीएनं (CCPA) ॲमेझॉनला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
Published : August 21, 2026 at 10:05 AM IST
नवी दिल्ली: केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणानं (CCPA) ई-कॉमर्स क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी ॲमेझॉनला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठवला (CCPA fines Amazon ) आहे. कंपनीनं आपल्या प्लॅटफॉर्मवर "श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद" असं लेबल असलेल्या मिठाईच्या जाहिराती आणि विक्रीसाठी माहिती (लिस्टिंग) प्रसिद्ध केल्यामुळं ही कारवाई करण्यात आली. या मिठाईला 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'ची कोणतीही अधिकृत मंजुरी नव्हती.
'प्रसादा'चं भावनिक महत्त्व: सीसीपीए (CCPA) च्या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे की, "श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद" या संज्ञेला हिंदू भाविकांच्या दृष्टीनं विशेष आणि वेगळं महत्त्व आहे. ट्रस्टच्या अधिकृत परवानगीशिवाय सामान्य मिठाईसाठी या संज्ञेचा व्यावसायिक वापर करणे, ही केवळ ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत दिशाभूल करणारी कृतीच नाही, तर त्यामुळं लाखो भाविकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातात.
CAIT च्या तक्रारीनंतर कारवाई: जानेवारी 2024 मध्ये 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (CAIT) नं तक्रार दाखल केल्यानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली. या तक्रारीत आरोप करण्यात आला होता की, ॲमेझॉनवर व्यावसायिक मिठाई अशा प्रकारे विकली जात होती, ज्यामुळं ती अयोध्या राम मंदिराशी संबंधित अस्सल 'प्रसाद' असल्याचा आभास निर्माण होत होता. मंदिर किंवा ट्रस्टशी कोणताही संबंध, अधिकृतता किंवा मान्यता नसतानाही या नावानं त्यांची विक्री केली जात होती.
चार उत्पादनं आणि जाहिरात: सीसीपीएनं 'चंदू ट्रेडिंग कंपनी'च्या 'बिहार ब्रदर्स' ब्रँड अंतर्गत विकल्या जाणाऱ्या चार उत्पादनांची ओळख पटवलीय. यामध्ये तूप लाडू, खोया लाडू, तूप बुंदी लाडू आणि देशी गाईच्या दुधाचा पेढा यांचा समावेश होता. त्यांच्या किमती 299 ते 385 रुपयांच्या दरम्यान होत्या. या उत्पादनांच्या माहितीमध्ये धार्मिक चित्रे आणि भगवान राम, अयोध्येचा संदर्भ देण्यात आला होता, तसंच ही उत्पादने "श्री राम जन्मभूमी मंदिर, अयोध्याचा आशीर्वाद" घेऊन आल्याचा दावाही करण्यात आला होता. उत्पादनांच्या वर्णनात स्पष्टपणे "राम मंदिर प्रसाद" असा उल्लेखही होता.
ॲमेझॉनची भूमिका आणि बचाव: सीसीपीएनं (CCPA) बजावलेल्या 'कारण दाखवा' नोटीसनंतर (show-cause notice) , ॲमेझॉननं संबंधित उत्पादनांच्या याद्या (listings) काढून टाकल्या आहेत. कंपनीनं युक्तिवाद केला की, ती केवळ एक 'मार्केटप्लेस मध्यस्थ' म्हणून काम करते, तर उत्पादनाची यादी करणे, त्याची किंमत ठरवणे आणि त्याचे वर्णन देणे यांसाठी संबंधित विक्रेताच जबाबदार असतो. मात्र, सीसीपीएनं या उत्पादनांच्या याद्या आपल्या प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करून आणि त्यांच्या विक्रीस मदत करून, ॲमेझॉननं 'ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019' च्या कलम 21(4) अन्वये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींच्या प्रसारणात सहभाग घेतल्याचा आरोप केलाय.
विक्री आणि कमिशनची आकडेवारी: सुरुवातीला अशी माहिती समोर आली होती की, या उत्पादनांच्या विक्रीतून 25.3 लाख रुपयांची उलाढाल झाली आणि त्यावर ॲमेझॉननं कमिशन मिळवलं होतं. तथापि, ॲमेझॉननं स्पष्ट केलं की, वादाच्या भोवऱ्यात असलेल्या त्या चार उत्पादनांच्या विक्रीतून केवळ 39,802 रुपयांची उलाढाल झाली आणि त्यातून कंपनीला 15,165 रुपये सेवा शुल्क (service fee) मिळालं. 25.3 लाख रुपयांचा आकडा हा त्या विक्रेत्याच्या सर्व उत्पादनांच्या एकत्रित विक्रीचा होता.
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