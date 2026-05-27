Amazon Echo Dot Max आणि Echo Studio स्मार्ट होम स्पीकर्स भारतात लाँच, Alexa Home Theatre अनुभव
Amazon नं भारतात नवीन Echo Dot Max आणि Echo Studio हे स्मार्ट स्पीकर्स लॉंच केले आहेत. ही दोन्ही उपकरणे उत्कृष्ट ऑडिओ अनुभवासाठी तयार करण्यात आलीय.
Published : May 27, 2026 at 3:21 PM IST
मुंबई : Amazon Echo Dot Max आणि Echo Studio हे स्मार्ट होम स्पीकर्स बुधवारी भारतात लॉंच करण्यात आले. या उपकरणांचं अनावरण सर्वप्रथम गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2025 मधील कार्यक्रमादरम्यान करण्यात आलं होतं. भारतात, नवीन Amazon Echo Dot Max आणि Echo Studio हे स्पीकर्स कंपनीनं खास तयार केलेल्या 'सिलिकॉन AZ3' मालिकेतील चिप्सवर (chips) आधारित आहेत. Echo Dot Max तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे, तर Echo Studio देशात दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. गोपनीयतेची (privacy) खात्री करण्यासाठी, या उपकरणांमध्ये मायक्रोफोन बंद करण्यासाठी (toggle) एक स्वतंत्र बटण देण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त, Echo Dot Max मध्ये पाचव्या पिढीतील Echo Dot च्या तुलनेत अधिक दमदार 'बेस' (bass) मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे.
भारतातील किंमत आणि उपलब्धता : भारतात, नवीन Amazon Echo Dot Max ची किंमत 10,999 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. हे स्मार्ट होम उपकरण 'Amethyst', 'Glacier White' आणि 'Graphite' या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. दुसरीकडं, Amazon Echo Studio ची भारतातील किंमत 23,999 रुपये आहे. हे उपकरण 'Glacier White' आणि 'Graphite' या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. Echo मालिकेतील ही दोन्ही उपकरणे सध्या भारतात Amazon आणि Flipkart या संकेतस्थळांवर खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत. Amazon Echo Dot Max आणि Echo Studio च्या खरेदीवर, Amazon Prime सदस्यांना 'Amazon Pay ICICI Bank' क्रेडिट कार्ड वापरल्यास 5 टक्के 'कॅशबॅक' आणि मोफत डिलिव्हरीची सुविधा Amazon कडून दिली जात आहे.
Amazon Echo Dot Max, Echo Studio वैशिष्ट्ये आणि तपशील : Amazon Echo Dot Max आणि Echo Studio हे स्पीकर्स अनुक्रमे Amazon च्या खास डिझाइन केलेल्या 'सिलिकॉन AZ3' आणि 'AZ3 Pro' चिप्सवर चालतात. या चिप्समुळं, या स्मार्ट होम उपकरणांमधील 'Alexa' ला 'वेक-वर्ड डिटेक्शन' (wake-word detection) म्हणजेच 'Alexa' हा शब्द ओळखण्याची क्षमता जवळपास 50 टक्क्यांनी सुधारण्यास मदत होते, असा दावा करण्यात आला आहे. या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीनं असाही दावा केला आहे की, AZ3 मालिकेतील चिप्समुळं संभाषणातील बारकावे ओळखण्याची (conversation detection) क्षमता देखील सुधारते.
Alexa Home Theatre चा अनुभव : शिवाय, वापरकर्ते पाच Echo Dot Max आणि Echo Studio स्पीकर्सना, सुसंगत (compatible) असलेल्या 'Fire TV sticks' सोबत जोडू शकतात. यामुळं वापरकर्त्यांना "Alexa Home Theatre" सारखा अनुभव घेता येतो, असा दावा कंपनीनं केला आहे. हे स्मार्ट होम स्पीकर्स Wi-Fi, Zigbee, Thread, Matter आणि Bluetooth यांसारख्या कनेक्टिव्हिटी प्रोटोकॉल्सना सपोर्ट करतात. याव्यतिरिक्त, या दोन्ही उपकरणांमध्ये 'स्मार्ट होम हब' (smart home hub) अंतर्निहित (built-in) आहे; ज्यामुळं दिवे, वातानुकूलित यंत्रे (ACs), पंखे आणि स्मार्ट प्लग्ज यांसारख्या इतर स्मार्ट होम उपकरणांशी वायरलेस पद्धतीनं जोडणी करणं शक्य होतं.
3 पट अधिक बास : ऑडिओच्या बाबतीत, पाचव्या पिढीच्या इको डॉटच्या तुलनेत ॲमेझॉन इको डॉट मॅक्समध्ये 3 पट अधिक बास मिळतो असा दावा केला जातो. यात टू-वे स्पीकर सेटअप आहे, ज्यामध्ये एक “हाय-एक्सर्शन” वूफर आणि एक ट्वीटर समाविष्ट आहे. दुसरीकडं, ॲमेझॉन इको स्टुडिओमध्ये स्पॅशियल ऑडिओ आणि डॉल्बी ॲटमॉसची सुविधा आहे. या स्मार्ट होम स्पीकरमध्ये वूफरसोबतच तीन फुल-रेंज ड्रायव्हर्ससुद्धा आहेत. इको स्टुडिओची बॉडी ३डी निट फॅब्रिकची आहे. गोपनीयतेसाठी, ॲमेझॉन इको डॉट मॅक्स आणि इको स्टुडिओमध्ये मायक्रोफोन चालू-बंद करण्यासाठी एक खास बटण दिलेले आहे. वापरकर्ते ॲलेक्सा ॲपमध्ये व्हॉइस रेकॉर्डिंग पाहू आणि हटवू शकतात.
