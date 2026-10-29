घरात चॅट करण्यासाठी नवीन एआय-शक्तीवर चालणारी अलेक्सा; 5 रोमांचक स्मार्ट गॅझेट्स सादर
ॲमेझॉननं प्रगत अलेक्सा क्षमता असलेल्या इको डॉट, इको स्टुडिओ, इको टाइम, एक स्मार्ट फोटो फ्रेम आणि इको शो 16 घोषणा केलीय.
Published : October 29, 2026 at 1:00 PM IST
मुंबई: ॲमेझॉननं घरगुती वापरासाठी पाच नवीन, अत्याधुनिक, अलेक्सा-सक्षम उपकरणांचं अनावरण केलं आहे. या नवीन श्रेणीमध्ये नेक्स्ट-जनरेशन इको डॉट, होम कॅमेऱ्यासह सुसज्ज इको स्टुडिओ, इको टाइम, एक अलेक्सा फोटो फ्रेम आणि अगदी नवीन इको शो 16 यांचा समावेश आहे. ही सर्व उपकरणे अलेक्साच्या प्रगत आवृत्तीसह येतात, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना अधिक नैसर्गिक भाषेत संवाद साधता येतो, एकाच वेळी अनेक आदेश देता येतात आणि स्क्रीन असलेल्या उपकरणांवर दृश्यात्मक प्रतिसाद मिळवता येतो.
इको डॉट: नेक्स्ट-जनरेशन इको डॉटमध्ये एक एकात्मिक स्मार्ट होम हब आहे, ज्यामुळं दिवे, कुलूप आणि थर्मोस्टॅटशी थेट कनेक्शन शक्य होतं. यात एक अंगभूत 'ईरो वाय-फाय एक्सटेंडर' देखील समाविष्ट आहे, जो घरातील वाय-फाय कव्हरेज अतिरिक्त 1,000 चौरस फुटांपर्यंत वाढवतो. उत्तम कामगिरीसाठी, यात ॲमेझॉनचे खास AZ3 सिलिकॉन आणि एक नवीन 'एआय ॲक्सिलरेटर' वापरला जातो. हे तंत्रज्ञान पार्श्वभूमीतील आवाज गाळून स्पष्ट ऑडिओ सुनिश्चित करतं आणि मागील आवृत्त्यांपेक्षा 50% अधिक बेस देतं.
इको स्टुडिओ: नवीन इको स्टुडिओ, ज्यामध्ये होम कॅमेरा समाविष्ट आहे, त्यात हाय-एक्सकर्शन वूफर आणि डॉल्बी ॲटमॉस तंत्रज्ञान आहे. त्याचं 'ॲडव्हान्स्ड रूम ॲडॅप्टेशन' वैशिष्ट्य खोलीच्या ध्वनीशास्त्रानुसार ऑडिओ ट्यून करतं. अंगभूत कॅमेरा केवळ सुरक्षा प्रदान करण्यापेक्षा अधिक काम करतो; तो त्याच्यासमोर धरलेल्या बोर्ड गेमच्या बॉक्सचे नियम समजावून सांगू शकतो, किंवा सिरीयल बॉक्स ओळखून त्याची पुन्हा ऑर्डर देण्यास मदत करू शकतो. वापरकर्ते ॲलेक्सा ॲपद्वारे घराबाहेरून खोलीवर लक्ष ठेवू शकतात.
इको टाइम: विशेषतः बेडसाइड वापरासाठी डिझाइन केलेलं, इको टाइम हे कॅमेरा नसलेले एक स्मार्ट घड्याळ आहे. हे त्याच्या सानुकूल करण्यायोग्य डिस्प्लेसाठी शेकडो क्लॉक फेसेस ऑफर करतं. हे उपकरण 'ओम्नीसेन्स' नावाच्या झोप ओळखणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करतं; कोणत्याही वेअरेबल बँडची (हातात घालायच्या उपकरणाची) गरज न पडता, हे उपकरण वापरकर्ता हलक्या झोपेच्या अवस्थेत (light sleep phase) असताना ते ओळखतं आणि त्यांना त्यांच्या ठरवलेल्या अलार्म वेळेच्या 10 ते 60 मिनिटे आधी हळूवारपणे जागं करतं. या उपकरणाला 'नॅशनल स्लीप फाऊंडेशन' (National Sleep Foundation) कडून 'स्लीपमार्क' (SleepMark) पुरस्कार मिळाला आहे.
उत्कृष्ट स्क्रीन: ॲमेझॉनचं पहिले 10-इंच 'अलेक्सा फोटो फ्रेम' (Alexa Photo Frame) थेट 'ॲमेझॉन फोटोज' (Amazon Photos) सोबत सिंक होतं आणि नवीन फोटो आपोआप प्रदर्शित करतं. अलेक्सा हुशारीनं फोटो निवडतं, ज्यामध्ये छान हास्य असलेले किंवा विशिष्ट ऋतूंशी संबंधित फोटो समाविष्ट असतात. दुसरीकडं, 'इको शो 16' (Echo Show 16) मध्ये 16-इंचाचा एचडी डिस्प्ले आहे, जो मागील मॉडेल्सच्या तुलनेत 40% अधिक पातळ आहे. यात 'फायर टीव्ही'चा (Fire TV) पूर्ण अनुभव मिळतो आणि यातील कॅमेऱ्यामध्ये 'ऑटो-फ्रेमिंग' (auto-framing) व 'नाईट व्हिजन' (night vision) सारख्या सुविधा आहेत. याव्यतिरिक्त, 'अलेक्सा होम मॅप' (Alexa Home Map) द्वारे वापरकर्ते त्यांच्या घरातील सर्व स्मार्ट उपकरणांची स्थिती एकाच ठिकाणी पाहू शकतात.
This is one of my favorite launches today. Our new Echo Time was built for better sleep. Set your alarm so it can detect when you’re in a light sleep and gradually start waking you up at the best time. I’ve been missing this in New York this week! A loud phone alarm in a dark hotel room is tough after getting used to the wake-up experience on the Echo Time. Check it out: https://t.co/GlBQ3k3ho6— Panos Panay (@panos_panay) October 28, 2026
किंमत आणि उपलब्धता: 'इको डॉट' (Echo Dot), 'इको स्टुडिओ' (Echo Studio) आणि 'इको टाईम' (Echo Time) सध्या खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत, तर 'इको शो 16' (Echo Show 16) साठी प्री-ऑर्डर सुरू झाल्या आहेत.
- इको डॉट: 99.99 अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे 9,525 रुपये)
- किड्स व्हर्जन: 109.99 अमेरिकन डॉलर्स
- कॅमेऱ्यासह इको स्टुडिओ: 249.99 अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे 23,814 रुपये)
- इको टाईम: 199.99 अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे 19,051 रुपये)
- किड्स व्हर्जन: 209.99 अमेरिकन डॉलर्स
- अलेक्सा फोटो फ्रेम: 199.99 अमेरिकन डॉलर्सपासून सुरू (लाकडी फ्रेम: 229 अमेरिकन डॉलर्स)
- इको शो 16: 499.99 अमेरिकन डॉलर्सपासून सुरू (नॅनोमॅट व्हर्जन: 569.99 अमेरिकन डॉलर्स)
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