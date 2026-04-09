Amazon नं जुन्या Kindle उपकरणांसाठी सॉफ्टवेअर समर्थन थांबवलं; ई-कचऱ्यात वाढ होण्याची शक्यता
20 मे पासून, Amazon 2012 पूर्वी बाजारात आलेल्या सर्व Kindle उपकरणांसाठीचे सॉफ्टवेअर समर्थन (software support) थांबवणार आहे. या निर्णयामुळं ई-कचऱ्यात (e-waste) वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Published : April 9, 2026 at 10:27 AM IST
मुंबई: कंपन्यांनी आपल्या जुन्या उपकरणांसाठीचे सॉफ्टवेअर समर्थन थांबवणे ही आता एक नित्याचीच बाब बनली आहे. यामुळं पूर्णपणे कार्यरत असलेली उपकरणे वापरण्यायोग्य राहत नाहीत (ती 'ब्रिक्ड' - bricked - होतात), ग्राहकांना नवीन उपकरणे खरेदी करण्यास भाग पाडलं जातं आणि जागतिक स्तरावर ई-कचऱ्यात (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) वाढ होण्यास हातभार लागतो. याचंच ताजं उदाहरण Amazon च्या बाबतीत समोर आलं आहे. 20 मे 2026 पासून, Amazon 2012 मध्ये किंवा त्यापूर्वी बाजारात आलेल्या सर्व Kindle उपकरणांसाठीचे समर्थन थांबवणार आहे. परिणामी, ही उपकरणे पूर्णपणे कार्यरत असली तरीही, नवीन ई-पुस्तके (e-books) डाउनलोड करण्यासाठी ती यापुढं Kindle Store शी जोडली जाऊ शकणार नाहीत.
प्रभावित होणारी उपकरणे : या निर्णयाचा परिणाम खालील उपकरणांवर होणार आहे.
- पहिली आणि दुसरी पिढी (Generation) Kindle
- Kindle DX आणि DX Graphite
- Kindle Keyboard
- Kindle 4, Kindle Touch, Kindle 5
- पहिली पिढी Kindle Paperwhite
याव्यतिरिक्त, Kindle Fire उपकरणांवर ई-पुस्तके डाउनलोड करणे थांबेल; तथापि, इतर ॲप्लिकेशन्स (apps) मात्र कार्यरत राहतील.
काय करणे शक्य असेल? : वापरकर्ते या जुन्या उपकरणांवर आधीच डाउनलोड केलेली पुस्तके अजूनही वाचू शकतील. USB केबलच्या मदतीनं कागदपत्रे (Documents) मॅन्युअली (हस्तचलित पद्धतीने) डाउनलोड करणे देखील शक्य होईल. तथापि, 'Libby' सारख्या सेवांची कार्यक्षमता कायम राहील की नाही, याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही. शिवाय, जर एखाद्या उपकरणाला 'रीसेट' (reset) केलं किंवा त्याची 'नोंदणी रद्द' (deregister) केली, तर ते पुन्हा वापरण्यासाठी सक्रिय (activate) करता येणार नाही. Amazon या बदलाबाबत ग्राहकांना ईमेलद्वारे सूचित करत आहे. जे ग्राहक नवीन Kindle उपकरण खरेदी करतील, त्यांना 20% सवलत आणि त्यासोबतच $20 चं ई-बुक क्रेडिट दिलं जाईल.
उपलब्ध पर्याय : जर तुम्हाला तुमचे डिजिटल वाचनालय (digital library) केवळ Amazon च्याच इकोसिस्टममध्ये ठेवणे पसंत नसेल, तर तुम्ही Kindle ॲपचा किंवा वेब ब्राउझरद्वारे 'Kindle Cloud Reader' चा वापर करू शकता. याव्यतिरिक्त, बाजारात इतरही अनेक उत्कृष्ट ई-रीडर्स (e-readers) उपलब्ध आहेत. Bookshop.org सारख्या प्लॅटफॉर्मवरून ई-पुस्तके खरेदी करा; यामुळं स्थानिक पुस्तक विक्रेत्यांना फायदा होतो. ही परिस्थिती Spotify Car Thing, Google Nest Thermostat आणि Netflix ला समर्थन देणाऱ्या जुन्या उपकरणांच्या बाबतीत घडलेल्या परिस्थितीसारखीच आहे. कंपन्यांनी आपल्या उपकरणांचं आयुष्य (lifespan) वाढवणं गरजेचं आहे. अन्यथा, ई-कचरा ही एक चिंतेची बाब बनेल. यासाठी ग्राहकांना सतत सावध राहावं लागेल.
