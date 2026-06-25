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अ‍ॅमेझनचे सीईओ अँडी जॅसी यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट; 2026-2030 पर्यंत भारतात 48 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची घोषणा

अ‍ॅमेझन सीईओ अँडी जॅसी यांनी पंतप्रधान मोदींना भेटून 2026-2030 पर्यंत भारतात 48 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची घोषणा केली.

Amazon CEO Andy Jassey meets PM
अ‍ॅमेझनचे सीईओ अँडी जॅसी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Amazon India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 5:06 PM IST

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नवी दिल्ली : अ‍ॅमेझनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँडी जॅसी यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत जॅसी यांनी भारतात दीर्घकालीन वचनबद्धतेची पुनरुच्चार केला आणि 2026 ते 2030 या कालावधीत अतिरिक्त 13 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून एकूण 21 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रकमेची एआय आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्ताराची योजना जाहीर केली. ही गुंतवणूक भारतातील सर्वात मोठ्या जागतिक एआय आणि क्लाउड गुंतवणूकदारांपैकी एक बनवेल.

अ‍ॅमेझनची भारतातील वाढती वचनबद्धता : जॅसी यांच्या नेतृत्वात अ‍ॅमेझनने मुंबई आणि हैदराबाद येथील एडब्ल्यूएस डेटा सेंटर क्षमता वाढवण्याची घोषणा केली आहे. यामुळं स्टार्टअप्स, उद्योग आणि सरकारी संस्थांना कस्टम एआय चिप्स, व्यवस्थापित एआय सेवा, सुरक्षित क्लाउड तंत्रज्ञान आणि डेव्हलपर टूल्स उपलब्ध होणार आहेत. यातून ते जलद नाविन्य, वेगवान वाढ आणि जागतिक ग्राहकांना सेवा देऊ शकतील. 2010 ते 2030 या कालावधीत अ‍ॅमेझनची भारतातील एकूण गुंतवणूक 88 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक होईल. कंपनी ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स व्यवसायासाठी नवीन ऑपरेशन्स नेटवर्कमध्ये सतत गुंतवणूक करत राहील. यावर्षी 20 हून अधिक नवीन फुलफिलमेंट सेंटर्स आणि 100 हून अधिक लास्ट माइल डिलिव्हरी स्टेशन सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळं विशेषतः टियर 3 आणि 4 शहरांमध्ये ग्राहकांना मिनिटांमध्ये, तासांमध्ये आणि पुढील दिवशी डिलिव्हरी मिळेल.

‘सम्मान’ कार्यक्रम आणि कर्मचारी कल्याण : अ‍ॅमेझननं ‘सम्मान’ नावाचा विशेष कार्यक्रम सुरू केला आहे. हा कार्यक्रम ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स नेटवर्कमध्ये काम करणाऱ्या हजारो डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आहे. कंपनीनं पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाचं आभार मानले आणि भारतातील आपल्या व्यवसायांच्या वाढीवर समाधान व्यक्त केलं. भारतात प्रवेश केल्यापासून अ‍ॅमेझननं 12 मिलियन छोट्या व्यवसायांना डिजिटल स्वरूप दिलं आहे, 20 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक ई-कॉमर्स निर्यात सक्षम केली आहे आणि 2.8 मिलियन रोजगार निर्माण केले आहेत. कंपनीनं 10 मिलियन भारतीयांना क्लाउड कौशल्य प्रशिक्षण दिलं आहे. 2030 पर्यंत 48 अब्ज डॉलरची एकूण गुंतवणूक करून कंपनी एआय-आधारित डिजिटायझेशन, निर्यात वाढ आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणार आहे.

भविष्यातील उद्दिष्टे : अ‍ॅमेझनचे उद्दिष्ट 3.8 मिलियन रोजगार सक्षम करणे, 80 अब्ज डॉलरची एकूण निर्यात आणि 15 मिलियन छोट्या व्यवसायांना एआयचे फायदे पोहोचवणे आहे. तसंच 4 मिलियन सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना एआय शिक्षण देण्याची योजना आहे. जॅसी म्हणाले, “एक दशकापूर्वी आम्ही भारतात आलो आणि ग्राहक, विक्रेते, डेव्हलपर्स, स्टार्टअप्स आणि उद्योगांना सेवा देत आहोत. प्रतिसाद अप्रतिम आहे. आमचं ई-कॉमर्स, एआय आणि क्लाउड व्यवसाय वेगानं वाढत आहेत. भारताच्या एआय लोकशाहीकरण, छोट्या व्यवसायांचं डिजिटायझेशन, रोजगार निर्मिती आणि निर्यात वाढीच्या प्राधान्यांशी आमचं ध्येय जुळतं. पंतप्रधान मोदींच्या विकसित आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनानं प्रेरित होऊन आम्ही दीर्घकालीन भागीदार म्हणून योगदान देत राहू.” ही गुंतवणूक भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढवेल.

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AMAZON CEO ANDY JASSEY
अ‍ॅमेझनचे सीईओ अँडी जॅसी
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