ETV Bharat / technology

ॲमेझॉन अलेक्सा+ आता भारतात सर्वांसाठी मोफत उपलब्ध

ॲमेझॉननं भारतात 'अलेक्सा+' (Alexa+) ही व्हॉइस असिस्टंटची 'जनरेटिव्ह एआय' (Generative AI) वर आधारित नवीन आवृत्ती सादर केली आहे.

Amazon Alexa+
ॲमेझॉन अलेक्सा+ (Amazon)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : अलेक्सा भारतात पहिल्यांदा दाखल झाल्यानंतर आठ वर्षांनी, ॲमेझॉननं आपला एआय-शक्तीवर चालणारा अलेक्सा+ व्हॉइस असिस्टंट सादर केला आहे. हा अपग्रेड केलेला असिस्टंट आजपासून भारतातील सर्व वापरकर्त्यांसाठी विनामूल्य उपलब्ध आहे, जो सुरुवातीला हिंदी आणि हिंग्लिश या दोन्ही भाषांना सपोर्ट करतो. कंपनीच्या मते, गुंतागुंतीच्या विनंत्या हाताळताना संवाद अधिक संभाषणात्मक बनवण्यासाठी अलेक्सा+ ची रचना करण्यात आली आहे. भारत हा पहिला देश आहे जिथे ॲमेझॉन अलेक्सा+ ला ॲमेझॉन नाऊ सोबत एकत्रित करत आहे.

Amazon Alexa+
Amazon Alexa+ (Amazon)

अलेक्सा+ आता भारतात उपलब्ध: अलेक्सा+ चं आगमन हे त्यांच्या एआय-शक्तीवर चालणाऱ्या असिस्टंटचा पहिला आंतरराष्ट्रीय विस्तार आहे. अलेक्सा आठ वर्षांपूर्वी भारतात लाँच झाली होती, आणि ॲमेझॉन आता देशातील वापरकर्त्यांसाठी एक अधिक सक्षम, जनरेटिव्ह एआय-आधारित आवृत्ती सादर करत आहे.

सर्वांसाठी विनामूल्य: आजपासून, अलेक्सा+ भारतातील प्रत्येकासाठी विनामूल्य उपलब्ध आहे. अर्ली ॲक्सेसच्या टप्प्यात, वापरकर्ते सबस्क्रिप्शनशिवाय या अपग्रेड केलेल्या असिस्टंटचा वापर करू शकतात. ॲमेझॉननं हे देखील निश्चित केलं आहे की अर्ली ॲक्सेसचा कालावधी संपल्यानंतर, अलेक्सा+ प्राइम सदस्यांसाठी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय उपलब्ध होईल. भारतीय बाजारपेठेसाठी असलेल्या उल्लेखनीय वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे भाषेसाठी असलेला सपोर्ट. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, लाँचच्या वेळी Alexa+ हिंदी आणि इंग्रजी समजू शकतं आणि प्रतिसाद देऊ शकते, तसेच लवकरच आणखी भाषा जोडल्या जाणार आहेत.

Amazon Now : यात ॲमेझॉनच्या क्विक-कॉमर्स व्यवसायाशी संबंधित आणखी एका भारत-विशिष्ट इंटिग्रेशनचा समावेश आहे. कंपनीचं म्हणणे आहे की, भारत हा पहिला देश आहे जिथं, ते Alexa+ ला ॲमेझॉन नाऊ (Amazon Now) सोबत इंटिग्रेट करत आहेत. याचा अर्थ असा की, हा एआय व्हॉइस असिस्टंट ॲमेझॉनच्या क्विक-कॉमर्स अनुभवामध्ये इंटिग्रेट केला जाईल. जेव्हा वापरकर्ता विनंती करतो, तेव्हा Alexa+ संभाषणाचा संदर्भ कायम ठेवून विनंती केलेल्या वस्तू ॲमेझॉन नाऊ कार्टमध्ये टाकू शकते. तथापि, असिस्टंट आपोआप ऑर्डर देणार नाही; ऑर्डर अंतिम होण्यापूर्वी वापरकर्त्याला व्हॉइस कन्फर्मेशन देणे आवश्यक आहे.

Alexa+ वापरकर्त्यांना असिस्टंटसोबत अधिक नैसर्गिक संभाषणात सहभागी होण्यास सक्षम करते. हे अनेक विनंत्यांमधील संदर्भ समजू शकते, ज्यामुळं संभाषणादरम्यान माहिती पुन्हा सांगण्याची गरज नाहीशी होते. हा असिस्टंट वापरकर्त्याची काही माहिती जसं की पसंती आणि महत्त्वाचे तपशील लक्षात ठेवू शकतो आणि भविष्यातील संवाद वैयक्तिकृत करण्यासाठी त्याचा वापर करू शकतो. अलेक्सा+ प्रश्नांची उत्तरे देण्यास, सुसंगत स्मार्ट होम उपकरणांना नियंत्रित करण्यास आणि समर्थित सेवांवर वापरकर्त्यांना कामे पूर्ण करण्यास मदत करण्यास सक्षम असल्याचं म्हटलं जातं.

हे वाचलंत का :

  1. Oppo K14 Lite : 6.75-इंच डिस्प्ले आणि 7,000mAh बॅटरीसह भारतात लाँच; जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये
  2. सॅमसंग गॅलेक्सी A18 4G : 5,000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह लाँच; किंमत आणि वैशिष्ट्ये...
  3. Meta One: Meta ची नवीन सबस्क्रिप्शन सेवा, ॲप्ससाठी अतिरिक्त मूल्य आणि AI ची ताकद!

TAGGED:

AMAZON ALEXA PLUS
AMAZON ALEXA
अलेक्सा प्लस
AMAZON NOW
ALEXA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.