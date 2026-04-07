अमेझफिटने भारतात लाँच केले Active 3 Premium आणि T-Rex Ultra 2 स्मार्टवॉच

अमेझफिटनं भारतात Active 3 Premium आणि T Rex Ultra 2 स्मार्टवॉच लाँच केल्या. प्रिमियम डिस्प्ले, AI कोच आणि शक्तिशाली बॅटरीसह येतात.

Published : April 7, 2026 at 10:03 AM IST

मुंबई : अमेझफिट कंपनीनं आपल्या दोन नवीन स्मार्टवॉचेस लाँच केल्या आहेत. यामध्ये Active 3 Premium धावपटू आणि फिटनेसप्रेमींसाठी डिझाइन केलेली आहे, तर T Rex Ultra 2 ही रग्ड आणि आउटडोअर अ‍ॅडव्हेंचरसाठी तयार केलेलं फ्लॅगशिप मॉडेल आहे. दोन्ही वॉचेसमध्ये प्रिमियम डिस्प्ले, प्रगत सेन्सर्स, दीर्घ बॅटरी लाइफ आणि AI-आधारित फीचर्सचा समावेश आहे. हे वॉचेस अमेझफिट इंडिया ऑनलाइन स्टोअर, Amazon.in आणि ऑफलाइन स्टोअरवर उपलब्ध झाल्या आहेत.

अमेझफिट Active 3 Premium: Active 3 Premium ही 45 मिमी स्टेनलेस स्टील फ्रेममध्ये येते. यात 1.32 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 466×466 पिक्सेल रिझोल्यूशन, 60Hz रिफ्रेश रेट आणि 3000 निट्स पर्यंत ब्राइटनेस देतो. स्क्रॅच-रेझिस्टंट सॅफायर ग्लासनं संरक्षित असलेला हा डिस्प्ले अँटी-फिंगरप्रिंट कोटिंगसह येतो. वॉचचं वजन फक्त 38 ग्रॅम आहे, ज्यामुळं दैनंदिन वापरासाठी आरामदायक आहे. ही वॉच Zepp OS 5 वर चालते आणि Zepp Flow AI व्हॉइस कंट्रोलला सपोर्ट करते. ब्लूटूथ 5.3 LE द्वारे Android 7.0 आणि iOS 14.0 वर चालणाऱ्या फोनशी कनेक्ट होते. इन-बिल्ट मायक्रोफोन आणि स्पीकरमुळं ब्लूटूथ कॉलिंग शक्य आहे. BioTracker 6.0 PPG सेन्सरसह हृदयगती, SpO₂, स्ट्रेस आणि त्वचेचं तापमान मॉनिटरिंग करतं.

  • मुख्य फीचर्स:
  1. 5 उपग्रह पोजिशनिंग सिस्टम (GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS) आणि ऑफलाइन मॅप्स
  2. 4 जीबी इंटरनल स्टोरेज
  3. 170+ वर्कआउट मोड्स, HYROX रेससह
  4. Zepp Coach धावण्याचे प्लॅन्स, लॅक्टेट थ्रेशोल्ड, रनिंग पॉवर, ग्राउंड कॉन्टॅक्ट टाइम
  5. स्मार्ट रेकग्निशन ऑफ 25 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मूव्हमेंट्स
  6. 5 ATM वॉटर रेसिस्टंट
  7. 365mAh बॅटरी, सामान्य वापरात 12 दिवस, GPS वापरात 24 तास

अमेझफिट T Rex Ultra 2: T Rex Ultra 2 ही ग्रेड 5 टायटॅनियम बेझल आणि केस बॅकसह येते, ज्यामुळं ती अत्यंत टिकाऊ आहे. 51×51×14.3 मिमी आकार आणि 89.2 ग्रॅम वजन (स्ट्रॅपशिवाय) असलेली ही वॉच 1.5 इंच AMOLED डिस्प्ले देते. 480×480 पिक्सेल रिझोल्यूशन, 3000 निट्स ब्राइटनेस आणि सॅफायर ग्लासनं संरक्षित असलेला हा डिस्प्ले आउटडोअर वापरासाठी योग्य आहे. ही वॉच 10 ATM वॉटर रेसिस्टंट आहे आणि ड्युअल डायव्हिंग सर्टिफिकेशन्ससह येते. 64 जीबी स्टोरेज, फुल-कलर ग्लोबल मॅप्स आणि 6 उपग्रह पोजिशनिंग सिस्टम उपलब्ध आहेत. ड्युअल-मोड फ्लॅशलाइट, ग्रीन लाइट मोड (नाइट विजन गॉगल्ससाठी) आणि SOS सिग्नल फंक्शन यासारखी खास वैशिष्ट्ये आहेत.

  • मुख्य फीचर्स:
  1. BioTracker 6.0 सेन्सर, 187+ वर्कआउट मोड्स
  2. Zepp Coach, ट्रॅक रन मोड, स्मार्ट ट्रॅजेक्टरी करेक्शन
  3. 870mAh बॅटरी, सामान्य वापरात 30 दिवस, GPS मध्ये 50+ तास
  4. ब्लूटूथ 5.2, Zepp OS 5, AI व्हॉइस कंट्रोल

किंमत आणि उपलब्धता : Amazfit Active 3 Premium Apex Silver रंगात 15,999 ला उपलब्ध आहे. T Rex Ultra 2; Black Magma रंगात 49,999 ला मिळेल. दोन्ही मॉडेल्स अमेझफिट इंडिया वेबसाइट, Amazon.in आणि देशभरातील ऑफलाइन स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. हे नवीन वॉचेस फिटनेस ट्रॅकिंग, आउटडोअर अ‍ॅक्टिव्हिटीज आणि दैनंदिन वापरासाठी आधुनिक पर्याय देतात. Zepp Coach सारखे AI फीचर्स वापरकर्त्यांना वैयक्तिक ट्रेनिंग प्लॅन्स देतात. दीर्घ बॅटरी लाइफ आणि प्रिमियम बिल्ड क्वालिटीमुळं अमेझफिटचे हे मॉडेल्स बाजारात चांगली स्पर्धा करू शकतात.

