अॅलिबाबाचे क्वार्क एआय ग्लासेस लाँच: ड्युअल डिस्प्ले आणि बदलता येणारा बॅटरी पॅक
अॅलिबाबानं ‘क्वार्क एआय ग्लासेस’ लाँच केले; ड्युअल डिस्प्ले, बदलता येणारा बॅटरी पॅक आणि स्वतःचं क्वेन एआय असलेले हे चीनमधील पहिले स्मार्ट ग्लासेस आहेत.
Published : November 28, 2025 at 12:32 PM IST
मुंबई : चीनची ई कॉमर्स दिग्गज अॅलिबाबा कंपनीनं आपलं नवे स्मार्ट ग्लासेस ‘क्वार्क एआय ग्लासेस’ (Quark AI Glasses) लाँच केले आहेत. या मालिकेत दोन मॉडेल्स आहेत.फ्लॅगशिप ‘एस1’ (S1) आणि हलके ‘जी1’ (G1). दोन्ही ग्लासेसमध्ये अॅलिबाबाच्या स्वतःच्या क्वेन (Qwen) एआय मॉडेलचा वापर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या ग्लासेसमध्ये बदलती येणारी ड्युअल बॅटरी सिस्टम (swappable dual-battery system) देण्यात आली आहे, ज्यामुळं एकाच चार्ज सायकलमध्ये 24 तासांपर्यंत वापर शक्य होतो.
फ्लॅगशिप एस1 मॉडेलची वैशिष्ट्ये
क्वार्क एआय ग्लासेस एस1 हे रोजच्या दीर्घकाळ वापरासाठी डिझाइन केले आहेत. यात अत्यंत पातळ डिझाइन, दोन्ही बाजूंना मायक्रो-ओएलईडी ड्युअल डिस्प्ले आणि ड्युअल-चिप सेटअप आहे. आवाज ओळखण्यासाठी बोन् कंडक्शन मायक्रोफोन वापरले आहेत, ज्यामुळं गोंगाटातही स्पष्ट आवाज मिळतो. झटपट फोटो, 3 के व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आणि एआयद्वारे 4के अपस्केलिंग सुविधा कमी प्रकाशातही उत्तम छायाचित्रणासाठी अॅलिबाबाचं ‘सुपर रॉ’ (Super Raw) तंत्रज्ञान वापरलं आहे.
हलके जी1 मॉडेल
क्वार्क एआय ग्लासेस जी1 हे फक्त 40 ग्रॅम वजनाचं आहे. यात ड्युअल डिस्प्ले नसल्यानं वजन खूपच कमी झालं आहे, पण कॅमेरा, मायक्रोफोन, एआय प्रोसेसर आणि बदलता येणारा बॅटरी पॅक सारख्या मुख्य सुविधा एस1 सारख्याच आहेत. ज्यांना फक्त कॅमेरा आणि एआय सहाय्य हवं, आहे त्यांच्यासाठी हे मॉडेल उत्तम पर्याय आहे.
एआय आणि इकोसिस्टम एकत्रीकरण
दोन्ही मॉडेल्स ‘मॉडेल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल’ (MCP) या ओपन-सोर्स स्टँडर्डला सपोर्ट करतात. यामुळं थर्ड-पार्टी डेव्हलपर्स ग्लासेससाठी नवे अॅप्स आणि इंटिग्रेशन्स बनवू शकतात. अॅलिबाबाच्या इकोसिस्टमशी जोडणीही मजबूत आहे. अॅलिपे, ताओबाओ, क्यूक्यू म्युझिक, नेटईज क्लाउड म्युझिक यांच्याशी थेट कनेक्टिव्हिटी मिळते. रिअल-टाइम भाषांतर, किंमत तपासणी, नेव्हिगेशन, मीटिंग ट्रान्स्क्रिप्शन अशा अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत.
उपलब्धता आणि किंमत
सध्या क्वार्क एआय ग्लासेस फक्त चीनमध्ये उपलब्ध आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कधी येणार याची अधिकृत घोषणा अजून झालेली नाही. चीनमध्ये एस1 मॉडेलची किंमत सुमारे 2,999 युआन (अंदाजे 35,000) आणि जी1 ची किंमत 1,999 युआन (अंदाजे 23,000) ठेवण्यात आली आहे. अॅलिबाबानं स्मार्ट ग्लासेसच्या स्पर्धेत मेटा, शाओमी, रेबॅन-मेटा यांच्याशी थेट टक्कर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बदलता येणारा बॅटरी पॅक आणि स्वतःचे क्वेन एआय मॉडेल 'हे' या ग्लासेसचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य मानलं जातं.
