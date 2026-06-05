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एअरट्रंक मोठी घोषणा : भारतात 5 गिगावॅट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 30 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक

एअरट्रंक कंपनी ब्लॅकस्टोनच्या पाठिंब्यानं भारतात 2030 पर्यंत 5 गिगावॅट डेटा सेंटर क्षमतेसाठी 30 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे.

AirTrunk, digital infrastructure
एअरट्रंक कंपनी (ANI)
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By ANI

Published : June 5, 2026 at 1:05 PM IST

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नवी दिल्ली: ब्लॅकस्टोन समर्थित डेटा सेंटर कंपनी एअरट्रंक भारतात 2030 पर्यंत 5 गिगावॅटपेक्षा अधिक क्षमतेचं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करणार आहे. यासाठी कंपनीनं भारतात 30 अब्ज अमेरिकन डॉलर (सुमारे 3 लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. ही गुंतवणूक देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या उपक्रमांपैकी एक ठरणार आहे.

एअरट्रंक कंपनीनं दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, ही योजना ब्लॅकस्टोन आणि कॅनडा पेन्शन प्लॅन इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआयबी) यांच्या पाठिंब्यानं राबवली जाणार आहे. कंपनीनं एप्रिल 2026 मध्ये ल्युमिना क्लाउडइन्फ्रा कंपनीच्या खरेदीद्वारे भारतात प्रवेश केला होता. या व्यवहारामुळं मुंबई, चेन्नई आणि हैदराबाद येथे 600 मेगावॅट क्षमतेचा प्रारंभिक विकास योजना सुरू केलीय.

एअरट्रंकचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉबिन खुदा यांनी भारतात प्रवेश केल्यानंतर महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशच्या राज्य मंत्र्यांसह केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या भेटीगाठींमध्ये एआय-चालित वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, पाणी पुरवठा, पर्यावरणस्नेही उपाय, जलद मंजुरी प्रक्रिया आणि केंद्र-राज्य समन्वय यावर भर देण्यात आला.

भारतातील ‘इंडिया एआय मिशन’ (10,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी) आणि ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ (67,000 कोटी रुपये) सारख्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांमुळं क्लाउड आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार झालं आहे. रॉबिन खुदा म्हणाले, “भांडवल गतिमान आहे आणि भारत त्याला यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करत आहे. भारतानं एआयसाठी टॉप-डाउन दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. विश्वस्तरीय प्रतिभा, प्रचंड नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धता आणि स्पष्ट सरकारी धोरणं यामुळं आम्ही भारताबाबत अधिक उत्साही झालो आहोत.”

एअरट्रंकची 5 गिगावॅट क्षमतेची विस्तार योजना बहुविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवली जाईल. यामुळं विकास, बांधकाम आणि ऑपरेशनल टप्प्यांमध्ये हजारो स्थानिक रोजगार निर्माण होतील. पुरवठा साखळीचे स्थानिकीकरण, देशांतर्गत व्यवसायांशी भागीदारी आणि समुदाय कार्यक्रम यांद्वारे व्यापक आर्थिक प्रभाव पडेल.

खुदा पुढे म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनामुळं भारत टेक्नॉलॉजी गुंतवणुकीसाठी जगातील सर्वात आकर्षक ठिकाण बनलं आहे. भारताकडं स्केल, प्रतिभा आणि महत्त्वाकांक्षा आहे. एअरट्रंक या दृष्टिकोनाला दीर्घकालीन गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा विकास आणि भागीदारीद्वारे पूर्ण साथ देईल.”

ही योजना भारताच्या क्लाउड, एआय आणि डेटा सेंटर क्षेत्रातील वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देत आहे. देशातील डेटा वापर वेगानं वाढत असताना, विश्वसनीय ऊर्जा पुरवठा आणि शाश्वत विकासावर आधारित अशा मोठ्या गुंतवणुका भारताला जागतिक एआय पॉवरहाउस बनवण्याच्या मार्गावर आणखी मजबूत करतील.

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डेटा सेंटर कंपनी एअरट्रंक
DATA CENTER COMPANY AIRTRUNK
DIGITAL INFRASTRUCTURE IN INDIA
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