एअरटेल AI संचालित फ्रॉड अलर्ट सुविधा लॉंच: OTP फ्रॉडपासून रिअल-टाइम संरक्षण
एअरटेलनं AI संचालित फ्रॉड अलर्ट सुविधा लाँच केली. ही सुविधा OTP संबंधित बँकिंग फ्रॉडपासून ग्राहकांना रिअल-टाइम संरक्षण प्रदान करेल.
Published : February 11, 2026 at 12:37 PM IST
नवी दिल्ली : स्पॅम आणि डिजिटल फ्रॉडच्या वाढत्या धोक्याविरुद्ध लढा देण्यासाठी भारती एअरटेलनं एक नावीन्यपूर्ण AI-संचालित ‘फ्रॉड अलर्ट’ सुविधा (Airtel Fraud Alert feature) लाँच केली. ही अत्याधुनिक सुविधा ग्राहकांना बँकिंग OTP (वन-टाइम पासवर्ड) संबंधित (OTP fraud) फ्रॉडपासून रिअल-टाइम संरक्षण प्रदान करेल. सायबर गुन्हेगार डिलिव्हरी सारख्या दैनंदिन सेवांसाठी OTP ची गरज असल्याचं सांगून ग्राहकांना बँकिंग ट्रान्झॅक्शनचे OTP शेअर करण्यास भाग पाडतात, ज्यामुळं बचत खात्यांना धोका निर्माण होतो. एअरटेलची ही नवी यंत्रणा आता ग्राहकांना तत्काळ सावध करणार आहे.
फ्रॉड अलर्ट कसं कार्य करतं?
एअरटेलची ही AI-संचालित सुविधा नेटवर्क स्तरावर स्वयंचलितपणे कार्य करते. जेव्हा एखाद्या संशयास्पद इनकमिंग कॉल दरम्यान बँकिंग OTP पाठवला जातो, तेव्हा यंत्रणा त्याची ओळख पटकन करते आणि ग्राहकाला ‘फ्रॉड अलर्ट’ पाठवते. हा अलर्ट ग्राहकांना सांगतो की, कॉल सुरू असतानाच बँकिंग ट्रान्झॅक्शनसाठी OTP देणं धोकादायक असू शकतं. AI ची बुद्धिमत्ता आणि मानवी निर्णयशक्ती यांच्या संयोजनामुळं फ्रॉडस्टर्सनी निर्माण केलेली ही सुरक्षेची पोकळी आता प्रभावीपणे थांबवता येणार आहे.
सीईओ शश्श्वत शर्मा यांचं वक्तव्य
या उपक्रमाबाबत बोलताना एअरटेल इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शश्श्वत शर्मा म्हणाले, “एअरटेलला सर्वात सुरक्षित नेटवर्क बनवण्याची आमची मोहीम सुरू आहे. डिजिटल ट्रान्झॅक्शनच्या सुरक्षेत OTP ची मूलभूत भूमिका असूनही, गुन्हेगारांच्या युक्त्यांमुळं त्याचा प्रभाव कमी होत आहे. आम्ही आता नेटवर्क स्तरावर एक महत्त्वपूर्ण बँकिंग फ्रॉडविरुद्ध संरक्षण प्रणाली सुरू करतोय.आमची ही नव्यानं विकसित केलेली AI-संचालित स्वायत्त यंत्रणा नेटवर्क स्तरावर सक्रियपणे कार्य करते आणि फ्रॉड ओळख रिअल-टाइम सरंक्षण प्रदान करते. व्यापक चाचण्यांमध्ये या यंत्रणेची अचूकता आणि परिणामकारकता सिद्ध झाली आहे.”
एअरटेलचे सुरक्षा उपाय
गेल्या दोन वर्षांत एअरटेलनं AI-संचालित स्पॅम कॉल, लिंक, ब्लॉकिंग सारखे तंत्रज्ञान-आधारित उपाय आणले आहेत. यामुळं नेटवर्कवरील फ्रॉडमध्ये मोठी घट झाली आहे. तरीही फ्रॉडस्टर्स व्यक्तीच्या कमकुवतपणाचा गैरफायदा घेऊन impersonation आणि social engineering च्या युक्त्या वापरत आहेत. ही नवी OTP संरक्षण सुविधा ग्राहकांना डिजिटल फ्रॉडपासून वाचवण्याच्या दिशेनं एअरटेलचे आणखी एक ठोस पाऊल आहे.
उपलब्धता आणि विस्तार
ही सुविधा सध्या हरियाणामध्ये सुरू झालीय आहे आणि पुढील दोन आठवड्यांत एअरटेलच्या 100% ग्राहकांना ती उपलब्ध करून दिली जाईल. ही सुविधा मोबाइल यूझर्सना फ्रॉडपासून बचाव करण्यासाठी विशेषत्वानं डिझाइन केली आहे. एअरटेलची ही नवी सुविधा ग्राहकांच्या आर्थिक फ्रॉडच्या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण आणेल.
हे वाचलंत का :