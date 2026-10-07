एअरटेलचा मोठा दणका : पोस्टपेड प्लॅन्समध्ये 3-11% वाढ; वर्षातून एकदा फ्री इंटरनॅशनल रोमिंग
भारती एअरटेलनं नवीन पोस्टपेड प्लॅन्स जाहीर केले आहेत; हे प्लॅन्स 3 ते 11 टक्क्यांनी महाग असून त्यांत मोफत आंतरराष्ट्रीय रोमिंगचा लाभ मिळतो.
Published : October 7, 2026 at 2:59 PM IST
मुंबई : भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची टेलिकॉम सेवा प्रदाता कंपनी भारती एअरटेलनं बुधवारी नवे पोस्टपेड प्लॅन्स सादर केले. हे प्लॅन्स पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे 3 ते 11 टक्के महाग आहेत. 2024 नंतरचा हा सर्वात मोठा दरवाढीचा निर्णय आहे. प्रत्येक नव्या पॅकमध्ये आंतरराष्ट्रीय रोमिंगचे फायदे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. हे प्लॅन्स 499 पासून सुरू होतात.
Airtel has announced new postpaid plans, now with free international roaming for one trip every year. From October 8, 2026, customers can avail of this benefit along with all existing plan benefits.— Bharti Airtel (@airtelnews) October 7, 2026
दरवर्षी एकदा फ्री इंटरनॅशनल ट्रिपचा लाभ : एअरटेलनं स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये सांगितलं की, नव्या पोस्टपेड प्लॅन्ससोबत वापरकर्त्यांना दरवर्षी एकदा आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी फ्री रोमिंगचा लाभ मिळेल. विद्यमान सर्व फायदे कायम राहतील. हे बदल 8 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होतील. यामुळं ग्राहकांना अतिरिक्त फायदे मिळणार आहेत.
जियोच्या आयपीओपूर्वीचा हा निर्णय: ही घोषणा देशातील सर्वात मोठ्या टेलिकॉम कंपनी जियो प्लॅटफॉर्म्सच्या अपेक्षित लॉंचच्या काही आठवड्यांपूर्वी आली आहे. रिलायन्सच्या टेलिकॉम आणि डिजिटल सेवा विभागाचा आयपीओ या महिन्याच्या अखेरीस येण्याची शक्यता आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, जियो सुमारे 11 लाख कोटी (114अब्ज डॉलर) मूल्यांकनाची मागणी करू शकते. या पार्श्वभूमीवर एअरटेलचा हा निर्णय बाजारपेठेत चर्चेचा विषय ठरला आहे.
ARPU वाढवण्यासाठी कंपन्यांचे प्रयत्न: दूरसंचार कंपन्या त्यांचा 'प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल' (ARPU) वाढवण्यासाठी ग्राहकांना अधिक किमतीच्या प्लॅन्सकडे वळण्यास प्रोत्साहित करत आहेत. कमी किमतीचे प्लॅन्स बंद केले जात आहेत आणि नवीन सेवांचा समावेश केला जात आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, व्होडाफोन आयडियानं (Vi) काही पोस्टपेड फॅमिली पॅक्सच्या दरांमध्ये 7% ते 9% वाढ केली होती.
BREAKING NEWS🚨 Airtel hikes postpaid recharge plan prices with free international roaming added to the new plans. https://t.co/F4gP5sHTU2— TrakinTech (@TrakinTech) October 7, 2026
येत्या काही महिन्यांत आणखी दरवाढीची शक्यता: 'सेंट्रम इन्स्टिट्यूशनल रिसर्च'च्या मते, पुढील चार ते पाच महिन्यांत दूरसंचार क्षेत्रातील दरांमध्ये आणखी 12% ते 15% वाढ होण्याची शक्यता आहे. एअरटेलनं आपल्या नवीन प्लॅन्ससोबत मोफत 'इंटरनॅशनल रोमिंग'ची सुविधा देऊन ही दरवाढ ग्राहकांसाठी आकर्षक बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
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