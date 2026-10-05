Airtel Business नं भारतात लॉंच केलं Airtel IQ Gateway
Airtel Business नं देशभरात 'Airtel IQ Gateway' लॉंच केलं. हा प्लॅटफॉर्म SMS, WhatsApp, RCS, व्हॉइस आणि नंबर व्हेरिफिकेशन यांना एकत्रित करून सुरक्षित संवादाची सुविधा देते.
Published : October 5, 2026 at 3:12 PM IST
मुंबई: Airtel Business नं भारतात 'Airtel IQ Gateway' हा टेलिकॉम-दर्जाचा (telco-grade) नेटवर्क इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म सादर केला आहे. हा प्लॅटफॉर्म ग्राहकांशी संवादाची विविध माध्यमे एकाच सुरक्षित नियंत्रण प्रणालीमध्ये (control layer) आणतो. यामुळं कंपन्यांना अनेक विक्रेत्यांचे (vendors) स्वतंत्रपणे व्यवस्थापन करण्याची गरज उरणार नाही. DPDP नियमांचं पालन करणारे हे प्लॅटफॉर्म SMS, WhatsApp, RCS, व्हॉइस कम्युनिकेशन आणि नंबर व्हेरिफिकेशन (सायलेंट ऑथेंटिकेशन) या सर्व गोष्टी एकाच ठिकाणी एकत्रित करते. यामुळं कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावरील व्यावसायिक संवादाचे सहज व्यवस्थापन करणे, ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे आणि प्रत्येक संवादात सुरक्षा सुनिश्चित करणे शक्य होतं.
Airtel Business has launched Airtel IQ Gateway, India’s first ever telco-grade network intelligence platform that brings different customer communication channels onto one safe control plane.— Bharti Airtel (@airtelnews) October 5, 2026
पारंपारिक संवाद प्रणालींमधील आव्हाने: आज, ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी व्यवसाय अनेक सेवा प्रदाते आणि साधनांवर अवलंबून असतात. संदेश प्रत्यक्षात पोहोचले आहेत की नाही, याबद्दल मर्यादित माहिती मिळते; अनेकदा संदेश प्राप्तकर्त्यापर्यंत पोहोचलेले नसतानाही ते 'डिलिव्हर' (पोहोचले) झाल्याचं दर्शवलं जातं. बॉट्सद्वारे होणाऱ्या 'इंटरनॅशनल ओटीपी पंपिंग' (international OTP pumping) सारख्या समस्यांमुळं बिल वाढतं, तसंच पूर्व-मंजूर संदेश टेम्पलेट्सचे मॅन्युअल व्यवस्थापन केल्यानं चुका होऊ शकतात. BFSI (बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा), सरकारी क्षेत्र, ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रांतील कंपन्यांसाठी, या समस्यांमुळं ग्राहकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो आणि ब्रँडची प्रतिमा खराब होऊ शकते.
एकच नियंत्रण केंद्र, अनेक फायदे: Airtel IQ Gateway सर्व व्यावसायिक संवादांसाठी एक एकीकृत नियंत्रण केंद्र प्रदान करतं. यामध्ये Airtel ची फसवणूक रोखण्याची यंत्रणा (fraud protection), मूळ संदेश टेम्पलेट प्रणालीशी (DLT) स्वयंचलित एकत्रीकरण, बॅकअप सेवा प्रदात्यांकडे स्वयंचलित स्विचिंग (failover) आणि SMS, WhatsApp, RCS, व्हॉइससाठी इंटेलिजेंट रूटिंग यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. Airtel च्या नेटवर्क इंटेलिजन्स आणि सुरक्षा प्रणालींचा वापर करून, 'IQ Verify' हे सायलेंट ऑथेंटिकेशनद्वारे फसवणूक रोखण्याची सुविधा आणि सिम-आधारित लॉगिनची सुविधा देते. बनावट खाती तयार करणे, खात्यांचा अनधिकृत ताबा घेणे (account takeovers) आणि ट्रॅफिकमध्ये अचानक होणारी कृत्रिम वाढ (artificial traffic spikes) ओळखणे यांसारख्या गोष्टींद्वारे, हे प्लॅटफॉर्म कंपन्यांचे फसवणुकीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान आणि SMS पंपिंगमुळं वाढणाऱ्या बिलांपासून संरक्षण करतं.
यशस्वी चाचण्यांनंतर देशभरात उपलब्धता: निवडक बँका, वित्तीय संस्था आणि इतर उद्योगांसोबत यशस्वी चाचण्या केल्यानंतर हा प्लॅटफॉर्म आज देशभरात सुरू करण्यात आला आहे. एअरटेलनं आता ग्राहकांसाठी विकसित केलेली आपली फसवणूक रोखण्याची (fraud prevention) सिद्ध झालेली क्षमता 'एंटरप्राइझ' (व्यावसायिक) क्षेत्रासाठीही उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळं कंपन्यांना सुरक्षित संवादाद्वारे ग्राहकांचा दृढ विश्वास संपादन करणे शक्य होतं. एअरटेल बिझनेसचे सीईओ शरत सिन्हा म्हणाले, "भारत जेव्हा एका सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे, तेव्हा प्रत्येक डिजिटल व्यवहाराचा पाया 'विश्वास' हाच असला पाहिजे. 'सुरक्षिततेची रचना' (secure-by-design) असलेल्या ग्राहक संवादामुळं आज कंपन्यांना आत्मविश्वासानं प्रगती करण्यासाठी भक्कम आधार मिळतो. मोबाइल आणि डिजिटल सेवांमधील लाखो ग्राहकांचं संरक्षण करून एअरटेलनं 'नेटवर्क-ग्रेड' फसवणूक प्रतिबंधक प्रणालीची क्षमता यापूर्वीच सिद्ध केली आहे. 'IQ गेटवे'च्या माध्यमातून आम्ही हे सिद्ध झालेलं कौशल्य व्यावसायिक कंपन्यांपर्यंत पोहोचवत आहोत; यामुळं त्यांना ब्रँडवरील विश्वास वाढवता येईल आणि प्रत्येक ग्राहक संवाद सुरक्षित, प्रमाणित व सुरक्षितता-क्षम (resilient) राहील याची खात्री करता येईल. नेटवर्क स्तरावरच विश्वासाची जोड देऊन, आम्ही आमच्या व्यावसायिक ग्राहकांना विशेषतः बँका, सरकारी विभाग आणि लॉजिस्टिक्स कंपन्यांना सायबर गुन्ह्यांमुळं होणारे नुकसान कमी करण्यास आणि प्रत्येक व्यवहाराची विश्वासार्हता बळकट करण्यास मदत करत आहोत. भारताच्या सुरक्षित डिजिटल भविष्याच्या दिशेने हे एक निर्णायक पाऊल आहे, जिथं नागरिक आणि व्यवसाय दोघेही आत्मविश्वासानं व्यवहार, संवाद साधू शकतील."
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