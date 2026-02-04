ETV Bharat / technology

4G आणि 5G डेटासह एअरटेल प्रीपेडचा प्लॅन आता अनलिमिटेड

एअरटेलनं प्रीपेड प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड 4G आणि 5G डेटा सुविधा सुरू केली आहे. यापूर्वी या प्लॅनमध्ये डेटाला दैनिक मर्यादा होती, ती आता हटवण्यात आली.


एअरटेल (ETV BHARAT File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 4, 2026 at 9:58 AM IST

मुंबई: भारती एअरटेलच्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कंपनीनं 399 आणि 449 च्या लोकप्रिय प्रीपेड प्लॅनमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले (Airtel prepaid plan) आहेत. आता या दोन्ही प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड 4G आणि 5G डेटा (Airtel prepaid plan with 4G and 5G) मिळणार आहे. यापूर्वी या प्लॅनमध्ये डेटाला दैनिक मर्यादा होती, मात्र आता ही मर्यादा हटवण्यात आली आहे. कंपनीनं अनलिमिटेड डेटा सुविधा उपलब्ध करून दिलीय. मात्र, फेअर युजेज पॉलिसी (एफयूपी) लागू राहील. 300 जीबी डेटा वापरल्यानंतर इंटरनेट स्पीड सुमारे 1 एमबीपीएसपर्यंत कमी होईल. दोन्ही प्लॅनची वैधता 28 दिवसांची आहे, परंतु एफयूपीची गणना 30 दिवसांनुसार केली जाईल. हा बदल ग्राहकांना, विशेषतः जास्त डेटा वापरणाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

काय आहे एफयूपी पॉलिसी?
एअरटेलची ही नवी सुविधा अनलिमिटेड डेटा प्रदान करते, मात्र ती पूर्णपणे निर्बंधमुक्त नाही. फेअर युजेज पॉलिसीअंतर्गत 30 दिवसांच्या कालावधीत 300 जीबी हाय-स्पीड डेटा वापरता येईल. ही डेटा मर्यादा ओलांडल्यानंतर स्पीड कमी होऊन 1 एमबीपीएस राहील, ज्यामुळं बेसिक ब्राउझिंग आणि मेसेजिंग शक्य होईल, पण हाय-क्वालिटी स्ट्रीमिंग किंवा डाउनलोडिंग स्पीड कमी होईल. हा बदल विशेषतः 4G आणि 5G युजर्ससाठी (5G Airtel prepaid plan ) फायदेशीर आहे, कारण यापूर्वी 5G अनलिमिटेड असलं तरी 4G वर मर्यादा होत्या. आता दोन्ही नेटवर्कवर अनलिमिटेड सुविधा मिळतेय.

399 प्रीपेड प्लॅनचे तपशील (वैधता 28 दिवस )

  • हा प्लॅन बजेट सेगमेंटमधील ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय आहे. यात खालील फायदे मिळतील.
  • अनलिमिटेड कॉलिंग (लोकल, एसटीडी, रोमिंग)
  • दररोज 100 एसएमएस
  • अनलिमिटेड 4G आणि 5G डेटा (300 जीबी एफयूपी)
  • अ‍ॅडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम – 12 महिन्यांचा मोफत सबस्क्रिप्शन (किंमत सुमारे 4000)
  • भारतातील पहिलं स्पॅम फायटिंग नेटवर्क – स्पॅम कॉल आणि एसएमएससाठी ‘एअरटेल वॉर्निंग: स्पॅम’ अलर्ट
  • मोफत हॅलो ट्यून्स दर 30 दिवसांनी एक ट्यून मोफत सेट करता येईल.
  • एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले – चित्रपट, शो, लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्ससह मोफत कंटेंट
  • सोनीलिव्ह (मोफत व्हर्जन), अ‍ॅमेझॉन एमएक्स प्लेयर, व्रॉट, चाणा जोर, रन टीव्ही, डिस्ट्रो टीव्ही यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश
  • हा प्लॅन सामान्य वापरकर्त्यांसाठी आदर्श आहे, ज्यांना कॉलिंग, मेसेजिंग आणि मनोरंजन हवं आहे.

449 प्रीपेड प्लॅनचे तपशील (वैधता 28 दिवस)

  • हा प्लॅन थोडा प्रीमियम असून मनोरंजनप्रेमींसाठी खास आहे. यात 399 प्लॅनचे सर्व फायदे तर आहेच, शिवाय अतिरिक्त सुविधा:
  • - जिओहॉटस्टार मोबाईल सबस्क्रिप्शन (28 दिवस) – लाइव्ह स्पोर्ट्स, चित्रपट आणि हॉटस्टार स्पेशल्स पाहता येतील
  • गूगल वन (30 जीबी क्लाउड स्टोरेज)
  • सोनीलिव्ह + एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्लेवर 20 हून अधिक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स (सोनीलिव्ह, लायन्सगेट प्ले, अहा, चौपाल, होइचोई, सननेक्स्ट इ.)
  • अॅपल म्युझिक – 6 महिन्यांचा मोफत सबस्क्रिप्शन (100 मिलियनहून अधिक गाणी अॅड-फ्री)
  • हा प्लॅन ओटीटी आणि म्युझिक प्रेमींसाठी उत्तम आहे, कारण यात प्रीमियम सबस्क्रिप्शन्सचा समावेश आहे.

हा बदल ग्राहकांसाठी का महत्त्वाचा?
एअरटेलचा हा निर्णय स्पर्धेत टिकण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. जिओ आणि व्होडाफोन-आयडियासारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करताना अनलिमिटेड डेटाची सुविधा ग्राहकांना आकर्षित करेल. विशेषतः 5G क्षेत्रात विस्तार होत असताना कंपनी भविष्याच्या दृष्टीनं विचार करतेय. ग्राहकांना आता दैनिक डेटा मर्यादेची चिंता न करता इंटरनेटचा भरपूर वापर करता येईल, फक्त 300 जीबीची मर्यादा लक्षात ठेवावी.

संपादकांची शिफारस

