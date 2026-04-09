ETV Bharat / technology

AI+ Nova Flip 5G भारतात लाँच; परवडणारा 'Clamshell Foldable' फोन बाजारात दाखल

AI+ Nova Flip 5G  आज भारतात लाँच झाला. किफायतशीर क्लॅमशेल फोल्डेबल फोन असलेले हे डिव्हाइस 29,999 रुपयांत उपलब्ध होणार आहे.

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 9, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारताच्या स्मार्टफोन बाजारपेठेत एक नवीन फ्लिप स्मार्टफोन लॉंच झालाय. AI+ या कंपनीनं आपला पहिला 'clamshell foldable' (क्लॅमशेल फोल्डेबल) फोन AI+ Nova Flip 5G भारतात लाँच केलाय. यासोबतच, कंपनीनं आणखी दोन स्मार्टफोन बाजारात आणले आहेत. AI+ Nova 2 5G आणि Nova 2 Ultra 5G. परवडणाऱ्या किमतीत 'प्रीमियम फोल्डेबल' अनुभव देणारा हा फोन मे महिन्यात Flipkart द्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. 29,999 (8GB + 256GB व्हेरिएंट) किंमत असलेला हा फोन, बजेट-फ्रेंडली फोल्डेबल फोनच्या शोधात असलेल्या ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

डिझाइन आणि डिस्प्ले : AI+ Nova Flip 5G मध्ये 6.9-इंचाचा मोठा AMOLED इनर डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेट, 2790x 1188 पिक्सेल रिझोल्यूशन, 443 PPI पिक्सेल डेन्सिटी, 1200 nits ब्राइटनेस, 100% DCI-P3 कलर गॅमट कव्हरेज आणि 10-bit कलर डेप्थ यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. परिणामी, स्क्रीनवर दिसणाऱ्या प्रतिमा अत्यंत स्पष्ट, तेजस्वी आणि स्मूथ दिसतात. या स्क्रीनमध्ये 2160Hz PWM डिमिंग तंत्रज्ञानाचाही समावेश आहे, ज्यामुळं डोळ्यांवरील ताण कमी होण्यास मदत होते.

AMOLED कव्हर स्क्रीन : बाहेरील बाजूस, या डिव्हाइसमध्ये 3.1-इंचाची AMOLED कव्हर स्क्रीन देण्यात आली आहे. ही स्क्रीन नोटिफिकेशन्स, वेळ आणि त्वरित ॲक्सेस करता येणारी कार्ये (quick-access functions) प्रदर्शित करण्यासाठी एक सोयीस्कर इंटरफेस म्हणून काम करते. दुमडलेल्या (folded) स्थितीत असताना, या फोनची जाडी 7.2 मिलिमीटर असते आणि त्याचं वजन 193 ग्रॅम असते. 'Glacier White' (ग्लेशियर व्हाईट) फिनिशमध्ये उपलब्ध असलेल्या या फोनचं रूप अत्यंत स्टायलिश असून, तो हातात धरण्यासही अतिशय आरामदायक आहे.

कार्यक्षमता आणि सॉफ्टवेअर : हा फोन MediaTek Dimensity 7300X चिपसेटवर आधारित आहे. 8GB LPDDR4X RAM आणि 256GB uMCP 2.2 स्टोरेजनं सुसज्ज असलेलं हे डिव्हाइस, मल्टीटास्किंग आणि दैनंदिन वापरासाठी दमदार कार्यक्षमता प्रदान करण्यास सज्ज आहे. हा फोन NxtQ OS वर चालतो, जो Android 15 वर आधारित आहे. कंपनीनं या डिव्हाइसमध्ये गोपनीयता (Privacy) आणि AI वैशिष्ट्यांवर विशेष भर दिला आहे.

कॅमेरा : छायाचित्रणासाठी, या फोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य मागील कॅमेरा आणि त्यासोबत 2-मेगापिक्सेलचा डेप्थ सेन्सर देण्यात आला आहे. 10x डिजिटल झूमसह, हा कॅमेरा पोर्ट्रेट शॉट्स टिपण्यात उत्कृष्ट कामगिरी करतो. हे डिव्हाइस अंशतः दुमडलेले असताना किंवा 'Hover Mode' मध्ये असतानाही स्पष्ट प्रतिमा टिपण्यास सक्षम आहे. सेल्फीसाठी, यात 32-मेगापिक्सेलचा पुढील (फ्रंट) कॅमेरा देण्यात आला आहे.

बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी: AI+ Nova Flip 5G मध्ये 4,325 mAh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी 33W वायर्ड चार्जिंग, PD3.0 आणि PPS ला सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये ड्युअल 5G SIM सपोर्ट, ब्लूटूथ, NFC, OTG, GPS (L1 + L5) आणि USB Type-C पोर्ट यांचा समावेश आहे. सेन्सर्सच्या संचामध्ये हॉल सेन्सर, जायरोस्कोप आणि बाजूला (side-mounted) असलेला फिंगरप्रिंट सेन्सर यांचा समावेश आहे.

किंमत आणि उपलब्धता : 8GB RAM आणि 256GB स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटची किंमत 29,999 इतकी आहे. हा फोन मे महिन्यात Flipkart द्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे; तथापि, त्याच्या लाँचची नेमकी तारीख अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही. AI+ Nova Flip 5G हा बजेट श्रेणीतील पहिला मोठा फोल्डेबल फोन म्हणून समोर येऊ शकतो. त्याचा प्रीमियम डिस्प्ले, सक्षम प्रोसेसर आणि परवडणारी किंमत यामुळे, फ्लिप फोन्सना पसंती देणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय ठरतो. अधिक तपशील आणि अद्यतनांसाठी Flipkart च्या वेबसाइटला भेट द्या.

TAGGED:

NOVA FLIP 5G LAUNCHED IN INDIA
NOVA FLIP 5G
NOVA FLIP 5G PRICE
NOVA FLIP
NOVA FLIP LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.