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Ai+ Nova 2 Power 5G : भारतात 7000mAh बॅटरी आणि 48MP कॅमेऱ्यासह लाँच

'Ai+ Nova 2 Power 5G' भारतात अधिकृतपणे लाँच झाला आहे. खिशाला परवडणाऱ्या या स्मार्टफोनची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे याची 7,000mAh ची प्रचंड बॅटरी.

Ai+ Nova 2 Power 5G
Ai+ Nova 2 Power 5G (Madhav Sheth X account)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 3:41 PM IST

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मुंबई: भारतीय बाजारपेठेत 'Ai+ Nova 2 Power 5G' हा स्मार्टफोन लाँच करण्यात आला आहे. Ai+ कंपनीच्या 'Nova 2' मालिकेतील हा दुसरा फोन असून, यात 7,000mAh ची बॅटरी आणि 33W फास्ट चार्जिंगची सुविधा देण्यात आली आहे. या फोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.78-इंचाचा डिस्प्ले आहे. तसंच, यात MediaTek Dimensity 7100 चिपसेटचा वापर करण्यात आला असून, हा फोन 8GB पर्यंत रॅम (RAM) आणि 128GB स्टोरेज पर्यायांसह येतो.

Ai+ Nova 2 Power 5G
Ai+ Nova 2 Power 5G (Flipkart)

Ai+ Nova 2 Power 5G ची किंमत: भारतात 'Ai+ Nova 2 Power 5G' च्या 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची सुरुवातीची किंमत 16,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. 8GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या दुसऱ्या व्हेरिएंटची किंमत 17,999 रुपये आहे. हा फोन गोल्डन ब्लू फ्यूजन, ब्लू फ्यूजन, ओशन ग्रीन, डीप पर्पल आणि मिडनाईट ब्लॅक अशा रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.

Ai+ Nova 2 Power 5G
Ai+ Nova 2 Power 5G (Flipkart)

Ai+ Nova 2 Power 5G ची वैशिष्ट्ये: 'Ai+ Nova 2 Power 5G' मध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट, 720x1,600 पिक्सेल रिझोल्यूशन आणि 450 निट्सपर्यंत ब्राइटनेस असलेला 6.75 -इंचाचा HD+ IPS LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यात MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट आणि 8GB पर्यंत रॅम आहे. स्टोरेज वाढवण्यासाठी यात मायक्रो-एसडी (microSD) कार्डची सुविधाही देण्यात आली आहे. हा फोन Android 16 वर आधारित nxtQ OS वर चालतो आणि यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनरचा समावेश आहे.

Ai+ Nova 2 Power 5G
Ai+ Nova 2 Power 5G (Flipkart)

48-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा : 'Ai+ Nova 2 Power 5G' मध्ये 48-मेगापिक्सेलचा Sony IMX582 प्रायमरी कॅमेरा सेन्सर आणि त्यासोबत 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल कॅमेरा देण्यात आला आहे. फोनच्या मागील बाजूस कॅमेरा सेन्सरसोबत LED फ्लॅशची सुविधा आहे. या फोनचा मागील कॅमेरा 2K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. फोनच्या समोरील बाजूस 13-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे.

Ai+ Nova 2 Power 5G
Ai+ Nova 2 Power 5G (Flipkart)

7,000mAh बॅटरी: हा फोन 7,000mAh बॅटरीसह लाँच करण्यात आला असून, यात 33W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट मिळतो. कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत, यात ड्युअल सिम, 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, 3.5mm हेडफोन जॅक आणि USB Type-C पोर्टला सपोर्ट मिळतो. हा फोन IP65 रेटिंगसह येतो.

Ai+ Nova 2 Power 5G
Ai+ Nova 2 Power 5G (Flipkart)

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