Ai+ नं भारतात लॉंच केले Nova 2 Neo 5G आणि Nova 2 Pro 5G; किंमत फक्त 12,999 पासून सुरु
Ai+ नं भारतात Nova 2 Neo 5G आणि Nova 2 Pro 5G लॉंच केले. हे फोन शक्तिशाली बॅटरी आणि प्रिमियम फीचर्ससह बाजारात दाखल झाले आहेत.
Published : June 22, 2026 at 4:13 PM IST
मुंबई : भारतीय स्मार्टफोन ब्रँड Ai+ नं आपल्या Nova मालिकेचा विस्तार करत Nova 2 Neo 5G आणि Nova 2 Pro 5G हे दोन नवीन 5G स्मार्टफोन भारतात लॉंच केले आहेत. किफायतशीर किंमतीत प्रिमियम फीचर्स देण्यावर भर देत कंपनीनं या दोन्ही फोनमध्ये आकर्षक डिझाइन, मजबूत परफॉर्मन्स आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी दिली आहे. Nova 2 Neo 5G एंट्री-लेव्हल 5G अनुभव देतो तर Nova 2 Pro 5G प्रिमियम स्पेसिफिकेशन्ससह बाजारात उतरला आहे. दोन्ही फोन Flipkart आणि देशभरातील निवडक रिटेल स्टोर्सवर उपलब्ध होतील.
किंमत आणि उपलब्धता : Ai+ Nova 2 Neo 5G ची किंमत 4GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी 12,999 आणि 6GB + 128GB साठी 13,999 ठेवण्यात आली आहे. दुसरीकडं, Ai+ Nova 2 Pro 5G ची किंमत 6GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी 14,999 आणि 8GB + 128GB साठी 16,999 आहे.लॉंच ऑफर म्हणून सर्व बँकांच्या डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड्सवर 1,000 ची सवलत उपलब्ध आहे. फोनची नेमकी विक्री सुरू होण्याचा दिनांक अद्याप जाहीर झालेला नाही. Nova 2 Neo मॅजंटा, ऑरेंज, लाइट ब्लू, डार्क ग्रे आणि ग्रीन, अशा पाच रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.Nova 2 Pro देखील मरून, पिंक, मिंट, ब्लॅक आणि ग्रीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
Ai+ Nova 2 Neo 5G स्पेसिफिकेशन्स : Ai+ Nova 2 Neo 5G मध्ये 6.745 इंच HD+ डिस्प्ले दिला आहे ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. फोन MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसरवर चालतो. मुख्य कॅमेरा 48 मेगापिक्सल Sony IMX582 AI सेन्सर आहे तर फ्रंट कॅमेरा 8 मेगापिक्सलचा आहे.
बॅटरी 6000mAh: 6000mAh च्या मोठ्या बॅटरीसोबत 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळतो. स्टोरेज 2TB पर्यंत वाढवता येईल. फोनमध्ये ड्युअल सिम 5G, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर, IP65 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स, 8.5mm पातळ डिझाइन यासारखे फीचर्स आहेत. Android 16 आधारित NxtQuantum OS वर चालणारा हा फोन NxtPrivacy Dashboard आणि AI Key सारखी वैशिष्ट्ये देतो.
Ai+ Nova 2 Pro 5G स्पेसिफिकेशन्स : Nova 2 Pro 5G अधिक शक्तिशाली आहे. यात 6.9 इंच FHD+ डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट, 800 nits HBM ब्राइटनेस आणि मल्टि-लेयर कूलिंग सिस्टम आहे. MediaTek Dimensity 7100 चिपसेटमुळं परफॉर्मन्स वेगवान राहतो.
कॅमेरा : कॅमेरा सेटअपमध्ये 48MP Sony IMX582 मुख्य सेन्सर, 8MP अल्ट्रावाइड आणि 13MP फ्रंट कॅमेरा आहे. फोनची खास वैशिष्ट्ये म्हणजे कस्टमायझेबल रियर पॅनल लाइट्स ज्या कॉल, मेसेज आणि नोटिफिकेशन्ससाठी वापरता येतात. 2.5D ग्लास फिनिश, ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स, ड्युअल मायक्रोफोन्स आणि UFS स्टोरेज (1TB पर्यंत विस्तार) यामुळं हा फोन प्रिमियम वाटतो.
बॅटरी : 6000mAh बॅटरी 33W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. Android 16 आधारित NxtQuantum OS, NxtPrivacy Dashboard आणि अॅडव्हान्स्ड AI Key कस्टमायझेशन यासारखी वैशिष्ट्ये Pro मॉडेलमध्येही उपलब्ध आहेत.
Ai+ च्या या दोन्ही नवीन फोनमुळं बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये चांगला पर्याय उपलब्ध झाला आहे. 5G कनेक्टिव्हिटी, मोठी बॅटरी, उच्च रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आणि AI फीचर्स यामुळं तरुण आणि सामान्य वापरकर्त्यांना हे फोन आकर्षित करतील. किफायतशीर किंमतीत प्रिमियम अनुभव देण्याच्या Ai+ च्या धोरणामुळं बाजारात चांगली स्पर्धा निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
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