रिलायन्स इंटेलिजन्स आणि गूगल यांच्यात ऐतिहासिक AI भागीदारी; जिओ ग्राहकांना 18 महिने मोफत गूगल AI प्रो!
रिलायन्स इंटेलिजन्स आणि गूगल यांच्यात ऐतिहासिक करार झालाय. या AI भागीदारीमुळं जिओ ग्राहकांना आता 18 महिने मोफत गूगल AI प्रो वापरता येईल.
Published : October 31, 2025 at 10:12 AM IST
मुंबई : रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ची उपकंपनी रिलायन्स इंटेलिजन्स (myjio) लिमिटेडनं गूगलसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या (google gemini pro jio) व्यापक प्रसारासाठी धोरणात्मक भागीदारी जाहीर केली आहे. ‘AI फॉर ऑल’ या रिलायन्सच्या दृष्टिकोनाला अनुसरून ही भागीदारी भारतातील प्रत्येक नागरिक, उद्योग आणि विकासकांना प्रगत AI साधनं उपलब्ध करून देणार आहे. रिलायन्सची प्रचंड डिजिटल पायाभूत सुविधा, ग्राहकसंख्या आणि तंत्रज्ञान परिसंस्था यांचा गूगलच्या जागतिक स्तरावरील AI कौशल्याशी समन्वय साधला जाईल.
या सहकार्यातून AI-आधारित उपाययोजनांचा लोकशाहीकरण होईल आणि भारताच्या डिजिटल रचनेची मजबुती मिळेल. यामुळं समावेशक, नाविन्यपूर्ण AI भविष्य घडेल, अशी अपेक्षा आहे.यावेळी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष, मुकेश अंबानी म्हणाले, “रिलायन्स इंटेलिजन्सच्या (reliance jio google ai) माध्यमातून 1.45 अब्ज भारतीयांना बुद्धिमत्ता सेवा उपलब्ध करून देण्याचं आमचं ध्येय आहे. गूगलसारख्या दीर्घकालीन भागीदारांसोबत भारत केवळ AI-सक्षम नव्हे, तर AI-सशक्त राष्ट्र बनेल.”
जिओ ग्राहकांना मोफत गूगल AI प्रो सुविधा
गूगल AI प्रो योजना जिओ ग्राहकांना 18 महिन्यांसाठी मोफत (my jio) मिळेल. यात जेमिनी 2.5 प्रो मॉडेल (gemini pro) , नॅनो बॅनाना, व्हेओ 3.1 द्वारे उच्च-गुणवत्तेच्या प्रतिमा-व्हिडिओ निर्मिती, नोटबुक LM ची विस्तारित सुविधा, 2 टीबी क्लाउड स्टोरेज यांचा समावेश आहे. ही ऑफर 35,100 किंमताची आहे. पात्र जिओ ग्राहक मायजिओ अॅपद्वारे ती सक्रिय करू शकतील. प्रथम 18-25 वयोगटातील अनलिमिटेड 5G योजना ग्राहकांना प्राधान्य मिळेल, नंतर देशभरातील सर्व जिओ ग्राहकांना लवकरात लवकर सुविधा मिळेल. स्थानिक भाषा-संस्कृतीनुसार AI अनुभवही विकसित केले जातील.
AI हार्डवेअर आणि उद्योगांसाठी जेमिनी एंटरप्राइज
रिलायन्स गूगल क्लाउडसोबत टेन्सर प्रोसेसिंग युनिट्स (TPUs) च्या वापराला चालना देईल. यामुळं मोठ्या AI मॉडेल्सचं प्रशिक्षण-कार्यान्वयन वेगवान होईल. भारताच्या राष्ट्रीय AI पायाभूत सुविधेला बळ मिळेल. पंतप्रधानांच्या ‘जागतिक AI महासत्ता’ दृष्टिकोनाला पाठबळ मिळेल. रिलायन्स इंटेलिजन्स गूगल क्लाउडचा भारतातील प्रमुख विक्री भागीदार बनेल. जेमिनी एंटरप्राइज – कर्मचारी-प्रक्रियांसाठी एकात्मिक AI व्यासपीठ भारतीय उद्योगांना उपलब्ध करून देईल. रिलायन्स स्वतःचे प्री-बिल्ट AI एजंट्सही विकसित करेल.
याबाबत गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई म्हणाले, “रिलायन्ससोबत आम्ही परवडणाऱ्या इंटरनेट-स्मार्टफोनद्वारे लाखो भारतीयांना जोडलं आहे. आता AI युगात ही भागीदारी प्रगत AI साधने ग्राहक, उद्योग आणि विकासकांपर्यंत पोहोचवेल.” रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही भारतातील सर्वात मोठी खासगी कंपनी आहे. कंपनीनं 31 मार्च 2025 अखेर 10,71,174 कोटी महसूल, 81,309 कोटी निव्वळ नफा नोंदवला.
हे वाचलंत का :