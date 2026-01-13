एआय ही परीक्षेची गोष्ट नव्हे, तर खऱ्या जगातील उपयुक्त कौशल्य: डॉ. श्रीनिवास राव पर्ला
डॉ. श्रीनिवास राव पर्ला म्हणतात, एआय ही फक्त परीक्षेची गोष्ट नव्हे, तर खऱ्या जगातील उपयुक्त कौशल्य आहे. विद्यार्थ्यांनी सिद्धांत आणि अनुप्रयोग यातील फरक कमी करावा.
Published : January 13, 2026 at 10:21 AM IST
हैदराबाद : अभियांत्रिकी विद्यार्थी एआयचा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) फक्त परीक्षेसाठी अभ्यास करतात. पण उद्योगातील लोक त्याला मानवी विचार मोठ्या प्रमाणात करण्याची मुख्य क्षमता म्हणून पाहतात, असं सायंट कंपनीचे प्रशिक्षण प्रमुख डॉ. श्रीनिवास राव पर्ला यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. त्यांनी विद्यार्थ्यांना शाळेतील सिद्धांत आणि प्रत्यक्ष कामातील फरक कमी करण्यास सांगितलं.
एआय ही फक्त चर्चा नाही, तर व्यवसायासाठी एक विचारधारा आहे. शाळेत ती व्याख्या आणि सूत्रे असते. कंपनीत ती निर्णय, धोके आणि जबाबदारी असते. उदाहरणार्थ गुगल मॅप्स परीक्षा देत नाही, पण जुना डेटा शिकतं, आत्ताचं पाहतं आणि भविष्य सांगतं. कंपन्या एआयमध्ये पैसे टाकतात कारण ती काम जलद आणि नेहमी करतं. विद्यार्थ्यांनी हे समजावं, विशेषतः नोकरीच्या मुलाखतीसाठी. कंपन्या चांगले प्रश्न विचारणाऱ्या, डेटातील कमतरता ओळखणाऱ्या आणि व्यवसाय समस्या सोडवणाऱ्या लोकांना प्राधान्य देतात. तर्क, समस्या समजणे आणि डेटा हाताळणे महत्त्वाचं, असं पर्ला यांनी म्हटलंय.
एआयला धावण्याची शर्यत समजा. पहिल्या वर्षी कोडिंग आणि विचार करण्याची सुरुवात करा. मध्यात एआय शिका. शेवटी प्रकल्प आणि इंटर्नशिप करा. गुगल मॅप्स वर्षानुवर्षे शिकत सुधारलं; तुमचं करिअरही सतत शिकण्यानं सुधारेल, असा मोलाचा सल्ला त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. ते चांगले शिक्षक आहेत, पण त्यांच्यावर जास्त अवलंबून राहू नका. कॅल्क्युलेटर असून गणित शिकतो. एआय विचार वाढवेल, बदलणार नाही. असाइनमेंट कॉपी करू नका. मूलभूत शिक्षण मजबूत करा. धोका एआयचा नाही, तर चुकीच्या वापराचा आहे, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केलीय.
एजेंटिक एआय येत आहे. सिस्टम ध्येय घेतंय, योजना करते आणि काम करतं. जसं गुगल मॅप्स वाहतुकीत मार्ग बदलतं. हे जुने नियम सोडून नवे निर्णय घेतं. नवीन नोकऱ्या, एआय नियोजक, देखरेख करणारे आणि मानव-एआय डिझायनरची मागणी वाढतेय, असं त्यांनी सांगितलं. डेटा इंजिनिअर, एमएल तज्ज्ञ, विश्लेषक, क्षेत्र तज्ज्ञ, सल्लागार कंपन्यांना हवेत. मेकॅनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा सिव्हिल अभियंते आपलं ज्ञान एआयशी जोडू शकतात. पायथन सुरुवात असून उद्योगाला स्मार्ट लोक हवेत. या उद्योगातील संधी आपल्याला ओळखता यायला हवं, असं ते म्हणाले.
