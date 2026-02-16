ETV Bharat / technology

'भारताची एआयमधील प्रगती जागतिक प्रगतीला हातभार लावेल'- पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी भारत मंडपम येथे 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्स्पो 2026' चे उद्घाटन केले.

AI Impact Summit 2026
संग्रहित (सौजन्य- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक्स मीडिया)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 16, 2026 at 10:38 PM IST

नवी दिल्ली- "भारताची एआयमधील प्रगती केवळ देशाच्याच नव्हे तर जागतिक प्रगतीलाही हातभार लावेल", असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी येथे भारत मंडपम येथे 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्स्पो 2026' चे उद्घाटन करताना केले.

पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय राजधानीतील भारत मंडपम येथे एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ चे उद्घाटन केले. शिखर परिषदेचे उद्घाटन केल्यानंतर, पंतप्रधान मोदींनी स्टार्टअप्स, संशोधक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योजकांशी आणि प्रदर्शकांशी संवाद साधला. पंतप्रधानांसोबत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद होते.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "नवोन्मेषक, संशोधक आणि तंत्रज्ञानप्रेमींमध्ये भारतीय प्रतिभा आणि नवोपक्रमाच्या असाधारण क्षमता दिसून येते. एकत्रितपणे, आपण केवळ भारतासाठीच नव्हे तर जगातील सुधाणांसाठी प्रयत्न करणार आहोत.

500 जागतिक एआय उद्योजक सहभागी होणार- एक्स्पो इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटसह आयोजित केला जात आहे. दक्षिण आशियामध्ये अशाप्रकारे आयोजित केलेली पहिला जागतिक एआय परिषद आहे. त्यात 20 हून अधिक राष्ट्रप्रमुख, 60 मंत्री आणि 500 जागतिक एआय उद्योजक सहभागी होणार आहेत. धोरणकर्ते, तंत्रज्ञान कंपन्या, नवोन्मेषक, शैक्षणिक आणि उद्योग नेत्यांना एकत्र आणून, समिट इंडियाएआय मिशन आणि डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत जागतिक एआय संवाद घडवून कृतीयोग्य विकास परिणामांमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

19 फेब्रुवारीला पंतप्रधान मोदी करणार भाषण- 19 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समिटमध्ये भाषण करणार आहेत. यामध्ये जागतिक सहकार्य वाढविण्यासाठी आणि समावेशक, विश्वासार्ह आणि विकासाभिमुख कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी भारताच्या दृष्टिकोनाला पुढे नेण्याविषयी ते विचार मांडणार आहेत. ही शिखर परिषद तीन पायाभूत स्तंभांवर आधारित आहे. या ‘सूत्रे’ म्हणून ओळखले जाते. याचा अर्थ मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा आवश्यक धागे आहेत. त्यातून ज्ञान आणि कृतीचा एकत्र वापर होतो.

कसे असणार आहे समिट- हा एक्स्पो 70,00 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या 10 क्षेत्रांमध्ये आयोजित केला जात आहे. ऑस्ट्रेलिया, जपान, रशिया, युनायटेड किंग्डम, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स, स्वित्झर्लंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान आणि आफ्रिकन राष्ट्रांचा सहभाग यासह तेरा देशांचे मंडप आहेत. 600 हून अधिक उच्च-क्षमता असलेले स्टार्टअप्स सहभागी होत आहेत. त्यापैकी बरेच जण जागतिक स्तरावर संबंधित आणि एआय सोल्यूशन्स तयार करत आहेत. या एक्स्पोमध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसह 2.5 लाखांहून अधिक लोक येण्याची अपेक्षा आहे. एआय इकोसिस्टममध्ये जागतिक भागीदारी आणि व्यवसाय संधींना प्रोत्साहन देण्याचं उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, कार्यक्रमादरम्यान 3,250 हून अधिक वक्ते आणि पॅनेल सदस्यांसह 500 हून अधिक सत्रे आयोजित केली जाणार आहेत.

