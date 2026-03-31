ETV Bharat / technology

झोपण्याच्या स्थितीचं अचूक ट्रॅकिंग करण्यासाठी AI प्रणाली विकसित, एनआयटी रौरकेलाची कमाल

NIT Rourkela नं झोपण्याच्या स्थितीचं अचूक ट्रॅकिंग करण्यासाठी AI प्रणाली विकसित केलीय.

AI Health Care
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Canva)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 31, 2026 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी), रौरकेला येथील संशोधकांनी एक अभिनव एआय-आधारित प्रणाली विकसित केली आहे. ही प्रणाली ब्लँकेटखालील रुग्णांच्या झोपेच्या मुद्रांचं (स्लीप पोस्चर) अचूक निरीक्षण करते. यात मल्टीमोडल सेन्सर्सचा वापर केला जातो, ज्यामुळं हॉस्पिटल आणि घरगुती देखभालीत रुग्णांच्या देखरेखीची अचूकता वाढते आणि गोपनीयता पूर्णपणे सुरक्षित राहते. ही प्रणाली कॅमेरा किंवा वेअरेबल डिव्हाइसेसशिवाय काम करते, ज्यामुळं रुग्णांचा आराम राखला जातो. संशोधनाचे निष्कर्ष आयईईई सेन्सर्स जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. ही टेक्नॉलॉजी रुग्णसेवेत मोठा बदल घडवू शकते.

मल्टीमोडल सेन्सर्स आणि एआय : या प्रणालीत तीन प्रकारचे सेन्सर्स एकत्रित केले आहेत. लाँग-वेव्ह इन्फ्रारेड (एलडब्ल्यूआयआर) सेन्सर्स, डेप्थ सेन्सर्स आणि प्रेशर सेन्सर्स. एलडब्ल्यूआयआर सेन्सर्स शरीरातील उष्णता शोधतात. डेप्थ सेन्सर्स शरीराच्या आकार आणि मुद्रेचे मॅपिंग करतात, तर प्रेशर सेन्सर्स बेडवरील वजन वितरण ट्रॅक करतात. प्राध्यापक, सप्तर्षी चटर्जी (सह-लेखक) यांनी सांगितलं की, “आमची प्रणाली जनरेटिव्ह एआय आणि मल्टीमोडल सेन्सर फ्यूजनचा वापर करते. प्रथम डेटा फ्यूजन केला जातो, नंतर मानवी शरीराचे स्पष्ट चित्र तयार केलं जाते आणि त्यानंतर जोड्या (जॉइंट्स) आणि एकूण मुद्रा ओळखली जाते. यात ग्राफ-बेस्ड न्यूरल नेटवर्कचा वापर आहे.” ही प्रणाली आरजीबी इमेजेसचा वापर करत नाही, त्यामुळं गोपनीयता सुरक्षित राहते.

डेबांगशु देय (सह-लेखक) यांनी सांगितलं की, “ऑटोमेटेड स्वरूपामुळं केअरगिव्हर्सचा भार कमी होतो आणि दृश्य इमेजिंग न वापरल्यानं रुग्णांची गोपनीयता संरक्षित राहते.”

नवीन प्रणालीचे फायदे: झोपेच्या चुकीच्या मुद्रेमुळं दीर्घकालीन आरोग्य समस्या उद्भवतात, जसं की स्नायू आणि हाडांच्या दुखण्यास, स्पाइनल डिजनरेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप अप्निया आणि बेडसोर्स (प्रेशर अल्सर). बेडरिडन रुग्णांसाठी हे विशेषतः धोकादायक आहे. सध्या मुद्रा निरीक्षण मुख्यतः मॅन्युअल पद्धतीनं केलं जातं, जे वेळखाऊ आणि त्रुटीपूर्ण असतं. वेअरेबल सेन्सर्स महाग आणि अस्वस्थ असतात, तर कॅमेरा आधारित सिस्टीम्समध्ये प्रकाशाच्या कमतरता, ब्लँकेटच्या अडथळा आणि गोपनीयतेच्या मुद्द्यांमुळे समस्या येतात.नवीन एआय प्रणाली 98.46% अचूकता साध्य करते, जी विद्यमान स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सिस्टीम्सपेक्षा जास्त आहे. ही प्रणाली कमी प्रकाशात आणि जड ब्लँकेट्सअंतर्गतही प्रभावीपणे काम करते.

व्यावहारिक उपयोजन : या प्रणालीची किंमत सुमारे 30,000 इतकी आहे, मोठ्या प्रमाणात उत्पादनानं ती आणखी कमी होऊ शकते. ती हॉस्पिटल बेड्स आणि घरगुती केअर सिस्टीम्समध्ये सहज बसवता येते. ऑटोमेटेड निरीक्षणामुळं केअरगिव्हर्सचा वर्कलोड कमी होतो आणि रुग्णांच्या निरंतर देखरेखीची शक्यता निर्माण होते.

भविष्यात ही प्रणाली विशिष्ट मुद्रा-संबंधित आरोग्य जोखीम ओळखणे, स्लीप डिसऑर्डर्स, फॉल-रिस्क असेसमेंट आणि सीझर मॉनिटरिंगसाठी विस्तारित केली जाईल. सध्या ती मोठ्या कॉम्प्युटेशनल रिसोर्सेसची गरज भासते, पण भविष्यात ऑप्टिमायझेशनद्वारे रिसोर्स-कमी वातावरणातही ती वापरता येईल, असे बीटेक विद्यार्थी शिलादित्य मोन्दल यांनी सांगितलं.

ही टेक्नॉलॉजी रुग्ण देखभाल, वृद्धांसाठी आणि स्लीप डिसऑर्डर असलेल्या व्यक्तींसाठी क्रांतिकारी ठरू शकते. एनआयटी रौरकेलाच्या या संशोधनानं गोपनीयता आणि अचूकतेचा समतोल साधला आहे, ज्यामुळं आरोग्यसेवा क्षेत्रात नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

TAGGED:

NIT ROURKELA
SLEEP POSTURE TRACKING
SLEEP POSTURE TRACKING AI SYSTEM
AI HEALTH CARE
AI SLEEP POSTURE TRACKING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.