एआय फॉर ॲग्री 2026 : मुंबईत जागतिक कृषी-एआय परिषद - कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबईत 22 आणि 23 फेब्रुवारीला ‘एआय फॉर ॲग्री 2026’ जागतिक परिषद होणार आहे. शेतकऱ्यांना एआय तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं याचं भव्य आयोजन केलंय.
Published : February 19, 2026 at 5:03 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं येत्या 22 आणि 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये एआय फॉर ॲग्री 2026 ही जागतिक परिषद आयोजित केली आहे. ही परिषद कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी आहे. शेतकऱ्यांना जागतिक स्तरावरील नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे हा मुख्य हेतू आहे. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही माहिती दिली. या परिषदेत जागतिक तज्ज्ञ, स्टार्टअप्स, गुंतवणूकदार आणि वित्तीय संस्था सहभागी होतील. ही परिषद महाराष्ट्राच्या कृषी-एआय धोरण 2025-2029 अंतर्गत होत आहे.
प्रमुख भागीदार
परिषदेचे आयोजन वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, एफएओ, युएनडीपी, आयएफएडी, वर्ल्ड बँक, आशियाई विकास बँक (एडीबी), इक्रिसॅट, भारतीय विज्ञान संस्था (आयआयएस्सी) आणि एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन यांच्या सहकार्यानं होत आहे. यामुळं परिषदेला जागतिक दर्जा मिळेल.
पहिला दिवस:
22 फेब्रुवारी सकाळी 9 ते 10 वाजता नोंदणी होईल. 10 ते 11.20 वाजता कृषी प्रदर्शनाचं उद्घाटन होईल. त्यानंतर तीन समांतर चर्चासत्रे होतील.
पहिलं सत्र : जबाबदार एआयनं लिंग-आधारित डिजिटल दरी कमी करणे
दुसरं सत्र: कृषी उत्पादनासाठी सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा.
तिसरं सत्र: संस्थात्मक वित्तपुरवठ्याद्वारे एआयला गती देणे. सकाळी 11.30 ते दुपारी 1.05 वाजेपर्यंत नंदन निलेकणी, पियुष गोयल, देवेश चतुर्वेदी, परमेश्वरन अय्यर, देजान जाकोवेजिक यांची व्याख्याने होतील. दुपारी 2 ते 2.50 वाजता दीपक एस. पारेख, डॉ. मांगी लाल जाट, अभिषेक सिंह, मियो ओका आणि कांता सिंह बोलतील. दुपारी 3 ते 4.10 वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डॉ. जितेंद्र सिंह आणि कृषी मंत्री भरणे यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन होईल. यावेळी महाएजिक्स, भिली आदिवासी भाषेचे मोठं भाषा मॉडेल, महाविस्तार व्हॉइस टेलिफोनी आणि कीटक-रोग ओळख प्रणालीचं लाँचिंग होईल. काही सामंजस्य करारही होतील. दुपारी 5 नंतर समावेशकता, स्टार्टअप्ससाठी संधी, महाराष्ट्र कृषी डेटा एक्सचेंज आणि एआय तंत्रज्ञानावर चर्चा होईल. संध्याकाळी 7.30 ते 9 वाजता सांस्कृतिक कार्यक्रम असेल.
दुसरा दिवस: 23 फेब्रुवारी
सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजता डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, डिजिटल कृषी वित्त मॉडेल्स आणि लिंग-समावेशक एआय धोरणावर चर्चा होईल. दुपारी 12 ते 1 वाजता कृषी-एआयमध्ये गुंतवणूक, सुरक्षा-जोखीम व्यवस्थापन आणि दूरसंवेदन तंत्रज्ञानावर सत्रे होतील. दुपारी 2 ते 3 वाजता जागतिक एआय-सक्षम कृषी संशोधन नेटवर्क, महिला शेतकऱ्यांसाठी एआय उपाय आणि जनरेटिव्ह एआयवर बोललं जाईल.दुपारी 3.30 ते 5 वाजता गुंतवणूकदारांशी चर्चा होईल. सायंकाळी 5 ते 5.30 वाजता समारोप होईल. यात एआय फॉर ॲग्री 2027 च्या थीमची घोषणा होईल.
