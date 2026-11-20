अंतराळात उभारणार एआय डेटा सेंटर: 'प्रोजेक्ट सनकॅचर'साठी गुगल आणि ब्लू ओरिजिनमध्ये ऐतिहासिक करार!
अंतराळात एआय डेटा सेंटर उभारण्यासाठी गुगलनं ब्लू ओरिजिनसोबत 'प्रोजेक्ट सनकॅचर' अंतर्गत करार केलाय. 2029 मध्ये 'न्यू ग्लेन' रॉकेटद्वारे सौरऊर्जेवर चालणारे एआय उपग्रह प्रक्षेपित केले जातील.
Published : November 20, 2026 at 10:10 AM IST
मुंबई : गुगल (Google) आणि जेफ बेझोस यांची अंतराळ कंपनी ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) यांनी एका महत्त्वाकांक्षी मोहिमेसाठी हातमिळवणी केली आहे. गुगलच्या 'प्रोजेक्ट सनकॅचर' (Project Suncatcher) या नाविन्यपूर्ण संशोधन प्रकल्पांतर्गत दोन्ही कंपन्यांमध्ये प्रक्षेपण सेवा करार (Launch Services Agreement) झाला आहे. सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या आणि गुगलच्या प्रगत 'टेन्सर प्रोसेसिंग युनिट्स' (TPUs) या एआय चिप्सनं सुसज्ज असलेल्या उपग्रहांचं एकमेकांशी जोडलेलं जाळं अंतराळात उभारून, तिथंच मशीन लर्निंगची संगणकीय क्षमता (Compute) कशी वाढवता येईल, याचा शोध या प्रकल्पातून घेतला जात आहे. पृथ्वीवरील डेटा सेंटर्सना लागणारी प्रचंड ऊर्जा आणि पाण्याचा वापर कमी करून अंतराळातील अमर्याद सौरऊर्जेचा वापर करण्याचं हे मोठं पाऊल मानलं जात आहे.
Blue Origin and Google have entered into a launch services agreement for Project Suncatcher, Google’s research moonshot exploring how an interconnected network of solar-powered satellites equipped with its AI chips, Tensor Processing Units (TPUs), could scale machine learning compute in space. https://t.co/84OZUsKBsI— Blue Origin (@blueorigin) November 19, 2026
न्यू ग्लेन रॉकेटची ताकद : या करारांतर्गत ब्लू ओरिजिनच्या शक्तिशाली 'न्यू ग्लेन' (New Glenn) या हेवी-लिफ्ट रॉकेटचा वापर केला जाणार आहे. या भागीदारीबद्दल बोलताना ब्लू ओरिजिनचे न्यू ग्लेन विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉर्डन चार्ल्स यांनी सांगितलं की, "'प्रोजेक्ट सनकॅचर' ही अशीच एक महत्त्वाकांक्षी मोहीम आहे, जिला पाठबळ देण्यासाठी 'न्यू ग्लेन'ची निर्मिती करण्यात आली आहे. या रॉकेटची प्रचंड वजन वाहून नेण्याची क्षमता (Heavy-lift capacity) आणि मोठा पेलोड आकार ग्राहकांना अंतराळात नवीन प्रयोग करण्याची लवचिकता देतो. अंतराळ-आधारित संगणकीय प्रणाली आणि त्यातून विस्तारणाऱ्या अवकाश अर्थव्यवस्थेच्या शक्यता तपासण्यासाठी गुगलसोबत काम करताना आम्हाला अत्यंत अभिमान वाटत आहे."
2029 मध्ये होणार पहिलं समर्पित प्रक्षेपण : या ऐतिहासिक मोहिमेचं प्रक्षेपण 2029 च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 2029) करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. 'प्रोजेक्ट सनकॅचर'साठी गुगलचं हे पहिलंच समर्पित हेवी-लिफ्ट प्रक्षेपण असेल. या मोहिमेअंतर्गत अनेक उपग्रह पृथ्वीच्या 'सूर्य-समकालिक कक्षेत' (Sun-synchronous orbit) स्थापित केलं जातील. या कक्षेत उपग्रहांना जवळपास अखंड सूर्यप्रकाश मिळतो, ज्यामुळं सौरऊर्जेचा सतत पुरवठा होणे शक्य होईल. यातील प्रत्येक उपग्रहाची संगणकीय क्षमता पृथ्वीवरील एका सामान्य डेटा सेंटर रॅकच्या (Data center rack) बरोबरीची असेल. अंतराळात मशीन लर्निंगची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर नेण्याच्या गुगलच्या संशोधनातील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
भविष्यातील एआय पायाभूत सुविधा : पृथ्वीवरील वाढत्या एआय ऊर्जेच्या गरजा लक्षात घेता गुगलनं हे पाऊल उचललं आहे. गुगलचे 'प्रोजेक्ट सनकॅचर'चे वरिष्ठ संचालक ट्रॅव्हिस बील्स यांनी या कराराचं महत्त्व अधोरेखित करताना म्हटलं की, "कक्षेतील मुबलक सौरऊर्जेचा वापर करून अंतराळात एआय पायाभूत सुविधा (AI Infrastructure) उभारण्याचा 'प्रोजेक्ट सनकॅचर' हा एक दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. भविष्यातील संगणकीय प्रणालीच्या शक्यतांच्या सीमा विस्तारत असताना, ब्लू ओरिजिनसोबतचे हे समर्पित प्रक्षेपण आमच्या प्रवासातील एक निर्णायक मैलाचा दगड आहे."
ब्लू ओरिजिनचा अवकाश क्षेत्रातील विस्तार : ब्लू ओरिजिन ही कंपनी केवळ प्रक्षेपण सेवाच देत नाही, तर ती प्रगत रॉकेट इंजिन, पुन्हा वापरता येण्याजोगी प्रक्षेपण वाहनं (Reusable launch vehicles), चंद्रयान (Lunar landers) आणि उपग्रह प्रणालींची निर्मिती, संचालन करते. गुगलसोबतच्या या करारामुळं व्यावसायिक अवकाश क्षेत्रात आणि विशेषतः 'स्पेस-बेस्ड डेटा सेंटर्स'च्या शर्यतीत ब्लू ओरिजिनचे स्थान अधिक भक्कम झालं आहे. या प्रकल्पाबद्दल आणि मोहिमेबद्दल अधिक माहिती BlueOrigin.com वर उपलब्ध आहे.
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