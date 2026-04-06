मुंबईत एजिलेंट टेक्नॉलॉजीजच्या कस्टमर एक्सपिरियन्स सेंटरचं उद्घाटन; भारतातील वैज्ञानिक परिसंस्थेला बळकटी

एजिलेंट टेक्नॉलॉजीजनं मुंबईत कस्टमर एक्सपिरियन्स सेंटरचं उद्घाटन केलं. यामुळं भारतातील फार्मा, बायोफार्मा आणि उपयोजित क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सहयोगाचं नवं व्यासपीठ उपलब्ध झालं.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 6, 2026 at 3:11 PM IST

मुंबई: अमेरिकेची आघाडीची विश्लेषणात्मक उपकरणे आणि तंत्रज्ञान कंपनी एजिलेंट टेक्नॉलॉजीज इंकनं (NYSE: A) मुंबईत आपलं नवीन कस्टमर एक्सपिरियन्स (CEC) सेंटरचं आणि कार्यालयाचे उद्घाटन केलं. यामुळं कंपनीनं भारतातील आपली दीर्घकालीन उपस्थिती अधिक मजबूत केली आहे. यामुळं लाइफ सायन्सेस, फार्मास्युटिकल्ससह बाजारपेठेतील ग्राहकांशी संबंध अधिक दृढ होणार आहेत.

भारतातील वाढीचा नवा टप्पा : हे कस्टमर एक्सपिरियन्स सेंटर एजिलेंटच्या भारतातील विस्तारातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. आधुनिक आणि एकात्मिक सुविधेत येथे तंत्रज्ञानाचं प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक, उपयोजन कौशल्य आणि व्यावसायिक कामकाज एकत्रित करण्यात आले आहे. उद्घाटन समारंभात फार्मास्युटिकल्स, बायोफार्मा, डायग्नोस्टिक्स, रसायनं, अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरण चाचणी क्षेत्रातील ग्राहकांनी सहभाग घेतला. त्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली आणि प्रयोगशाळेतील वास्तविक आव्हानांवर मात करणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला.

कंपनीच्या नेटवर्कला अधिक गती : हे केंद्र जगभरातील एजिलेंटच्या सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स आणि अनुभव केंद्रांच्या जागतिक गुंतवणुकीचा भाग आहे. मुंबईतील हे सेंटर मानेसर येथील इंडिया सोल्यूशन सेंटर, रिफर्बिशमेंट सेंटर आणि हैदराबाद येथील बायोफार्मा एक्सपिरियन्स सेंटर यांच्यासोबत कंपनीच्या नेटवर्कला अधिक गती देईल. यामुळं स्थानिक वैज्ञानिक गरजा पूर्ण होतील.

एजिलेंट टेक्नॉलॉजीजचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि चीफ कमर्शियल ऑफिसर जोनाह कर्कवुड म्हणाले, “एजिलेंटमध्ये आम्ही जागतिक आणि स्थानिक पातळीवर ग्राहक अनुभवाला प्राधान्य देतो. मुंबईतील या केंद्राद्वारे भारतातील धोरणात्मक बाजारपेठ आणि क्षमता केंद्र म्हणून आमची सातत्यपूर्ण गुंतवणूक दिसून येते. प्रात्यक्षिकं, सहयोग आणि स्थानिक तज्ज्ञतेच्या माध्यमातून ग्राहकांना झपाट्यानं परिणाम साधण्यास मदत होईल.”

आशिया पॅसिफिकचे उपाध्यक्ष भारत भारद्वाज यांनी सांगितलं की, भारतातील फार्मा आणि उपयोजित बाजारपेठा वेगानं विकसित होत आहेत. गुणवत्ता, अनुपालन आणि प्रगत विश्लेषणात्मक क्षमतांवर भर वाढत आहे. मुंबईतील केंद्र या ग्राहकांना अधिक सक्षम पाठबळ देईल.

इंडिया कंट्री जनरल मॅनेजर नंदकुमार कलथिल म्हणाले, “हे केंद्र भारताप्रती एजिलेंटची कटिबद्धता दर्शवते. ग्राहक आणि तज्ज्ञांना एकत्र आणून क्षमता निर्मिती, सहयोग आणि दीर्घकालीन भागीदारीला प्रोत्साहन मिळेल.”

भारतात फार्मास्युटिकल्स, बायोफार्मा आणि संबंधित क्षेत्रे वेगानं वाढत आहेत. यामुळं विश्वासार्ह डेटा, नियामक अनुपालन आणि आधुनिक प्रयोगशाळा पद्धतींची मागणी वाढली आहे. नवीन केंद्र प्रत्यक्ष शिक्षण, उपयोजन-केंद्रित चर्चा आणि वास्तविक प्रात्यक्षिकांसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल. एजिलेंट जीवनाचा दर्जा सुधारणाऱ्या विज्ञानाला पाठबळ देत आहे. ग्राहक अनुभव, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक क्षमतांमध्ये सतत गुंतवणूक करत कंपनी जागतिक नाविन्यपूर्ण परिसंस्थेत भारताचे योगदान वाढवत आहे.

