किफायतशीर स्मार्टफोन लावा शार्क 2 4G नव्या वैशिष्ट्यांसह भारतात लॉंच
लावानं 6,999 रुपयांना शार्क 2 4G स्मार्टफोन लाँच केलाय. यात 50 मेगापिक्सेल एआय कॅमेरा, 120 हर्ट्झ डिस्प्ले, युनिसॉक टी7250 प्रोसेसर आणि 5000 एमएएच बॅटरी आहे.
Published : October 27, 2025 at 3:42 PM IST
हैदराबाद : भारतात किफायतशीर स्मार्टफोनच्या श्रेणीत लावा कंपनीनं आपला नवीन हँडसेट लावा शार्क 2 4G लॉंच केला आहे. हा स्मार्टफोन युनिसॉक चिपसेटनं सुसज्ज असून यात 5,000 एमएएचची शक्तिशाली बॅटरी आहे. लावा शार्क 2 4G दोन आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे आणि याला IP54 रेटिंग प्राप्त आहे, जे धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण प्रदान करतं. यात 50 मेगापिक्सेलचा AI-आधारित रियर कॅमेरा आणि 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह 6.75 इंचाचा डिस्प्ले आहे. हा स्मार्टफोन मार्च 2025 मध्ये लॉंच झालेल्या लावा शार्कचा उत्तराधिकारी आहे. किंमतीपासून वैशिष्ट्यांपर्यंत, चला जाणून घेऊ या नवीन स्मार्टफोनबद्दल सविस्तर माहिती.
लावा शार्क 2 4G ची किंमत आणि उपलब्धता
लावा शार्क 2 4G ची भारतातील किंमत 4 जीबी रॅम + 64 जीबी स्टोरेज मॉडेलसाठी 6,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन औरोरा गोल्ड आणि एक्लिप्स ग्रे या दोन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. हा फोन देशभरातील ऑफलाइन रिटेल स्टोअरद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. लावा कंपनीनं याची खात्री दिली आहे की लावा शार्क 2 4G साठी डोअरस्टेप आफ्टर-सेल्स सेवा प्रदान केली जाईल, ज्यामुळं ग्राहकांना कोणत्याही तांत्रिक समस्येच्या वेळी घरबसल्या सहाय्य मिळेल.
लावा शार्क 2 4Gची वैशिष्ट्ये
लावा शार्क 2 4G Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टमवर कार्यरत आहे आणि कंपनीनं याला एक Android अपग्रेड आणि दोन वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सची हमी दिली आहे. यात 6.75 इंचाचा HD+ (720 x 1,612 पिक्सेल) डिस्प्ले आहे, जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येतो. डिस्प्लेच्या मध्यभागी सेल्फी कॅमेरासाठी होल-पंच कटआउट आहे, ज्यामुळं स्क्रीनचा लूक आधुनिक आणि आकर्षक बनतो. हा स्मार्टफोन युनिसॉक T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसरद्वारे संचालित आहे, ज्याला 4 जीबी रॅम आणि 64 जीबी अंतर्गत स्टोरेजसह जोडण्यात आलं आहे. याशिवाय, व्हर्च्युअल रॅम वैशिष्ट्याद्वारे, न वापरलेल्या स्टोरेजचा उपयोग करून रॅम 8 जीबीपर्यंत वाढवता येतं. या वैशिष्ट्यामुळं मल्टिटास्किंग आणि गेमिंगसाठी उत्तम अनुभव मिळतो.
कॅमेरा आणि बॅटरी
लावा शार्क 2 4G मध्ये AI-आधारित 50 मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा आहे, जो उच्च-गुणवत्तेचे फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चर करण्यास सक्षम आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. कॅमेरा सेटअप कमी प्रकाशातही चांगली कामगिरी करतो, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना विविध परिस्थितींमध्ये उत्तम फोटोग्राफीचा अनुभव मिळतो. या स्मार्टफोनमध्ये 5,000 एमएएचची दमदार बॅटरी आहे, जी 18 वॅट फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. यासाठी USB Type-C पोर्ट आहे, आणि कंपनीनं बॉक्समध्ये 10 वॅटचा चार्जर समाविष्ट केला आहे. ही बॅटरी दीर्घकाळ टिकणारी आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना वारंवार चार्जिंगची आवश्यकता भासणार नाही.
डिझाइन आणि टिकाऊपणा
लावा शार्क 2 4G चं डिझाइन स्टायलिश आणि टिकाऊ आहे. याला IP54 रेटिंग प्राप्त आहे, जे धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण प्रदान करतं. यामुळं हा फोन दैनंदिन वापरासाठी आणि बाह्य वातावरणातही विश्वसनीय आहे. लावा शार्क 2 4G हा किफायतशीर किंमतीत उत्तम वैशिष्ट्ये देणारा स्मार्टफोन आहे. याची शक्तिशाली बॅटरी, आधुनिक डिस्प्ले, आणि AI-आधारित कॅमेरा यामुळं हा फोन तरुण आणि बजेट-केंद्रित ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय आहे. लावानं या स्मार्टफोनसह डोअरस्टेप सेवा आणि सॉफ्टवेअर अपडेट्सची हमी देऊन ग्राहकांचा विश्वास वाढवला आहे. जर तुम्ही कमी किंमतीत चांगल्या वैशिष्ट्यांचा स्मार्टफोन शोधत असाल, तर लावा शार्क 2 4G नक्कीच विचारात घेण्यासारखा आहे.
