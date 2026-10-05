विद्यार्थ्यांना सणासुदीची भेट खास भेट! Adobe Photoshop पूर्ण एका वर्षासाठी मोफत, जाणून घ्या प्रक्रिया
Adobe कडून विद्यार्थ्यांना एक वर्षासाठी Photoshop मोफत दिलं जात आहे. पात्र विद्यार्थी त्यांच्या कॉलेजचा तपशील देऊन अधिकृत वेबसाइटवरून या ऑफरचा लाभ घेऊ शकतात.
Published : October 5, 2026 at 4:06 PM IST
मुंबई: देशभरात दिवाळी आणि इतर सणांचा उत्साह वाढत असताना, विविध ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स हार्डवेअरपासून सॉफ्टवेअरपर्यंत अनेक गोष्टींवर आकर्षक ऑफर्स देत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, Adobe नं विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष योजना जाहीर केली आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना Photoshop सॉफ्टवेअरचं एक वर्षाचं सबस्क्रिप्शन पूर्णपणे मोफत मिळेल. ही ऑफर केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच असून सामान्य वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध नाही.
Adobe Photoshop मोफत वार्षिक योजना: Adobe द्वारे जाहीर केलेल्या या ऑफरअंतर्गत, पात्र भारतीय विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्षासाठी 100% सवलतीसह वार्षिक प्रीपेड Photoshop योजना मिळू शकते. ही सुविधा Adobe च्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कॉलेज किंवा संस्थेचा तपशील देणे आवश्यक आहे. ही योजना प्रामुख्यानं विद्यार्थी खात्यांपुरती मर्यादित असल्यानं, ती सर्व प्रकारच्या खात्यांना लागू होत नाही.
नूतनीकरणाबाबत महत्त्वाची टीप: ही ऑफर पहिल्या वर्षासाठी मोफत असली, तरी नूतनीकरणाची अट अत्यंत महत्त्वाची आहे. मोफत वर्ष संपल्यानंतर, ही योजना आपोआप 1,999 च्या वार्षिक शुल्कावर नूतनीकरण (renew) केली जाते. जर वापरकर्त्याला सशुल्क सबस्क्रिप्शन सुरू ठेवायचं नसेल, तर मोफत कालावधी संपण्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या Adobe प्लॅनमधील 'ऑटो-रिन्यूअल' (auto-renewal) सेटिंग रद्द करणे आवश्यक आहे; अन्यथा, पुढील वर्षासाठी पूर्ण शुल्क आकारलं जाईल. Adobe नं स्पष्ट केलं आहे की ही ऑफर पूर्वसूचनेशिवाय कधीही बंद होऊ शकते. त्यामुळं, जर चेकआउट पेजवर शून्य रुपये किंमत दिसत असेल, तर लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करणे हिताचे ठरेल.
Photoshop मोफत कसं मिळवायचं:
पायरी 1: Adobe च्या अधिकृत Photoshop विद्यार्थी ऑफर पेजला भेट द्या, ऑफर निवडा आणि चेकआउट प्रक्रिया सुरू करा.
पायरी 2: तुमच्या Adobe खात्यासह साइन-इन करा. जर तुमचं खातं नसेल, तर तुमच्या ईमेल पत्त्याचा वापर करून नवीन खातं तयार करा.
पायरी 3: चेकआउट करताना पेमेंट पद्धत म्हणून UPI निवडा आणि विचारलेली कॉलेजची माहिती भरा.
पायरी 4: तुमच्या UPI ॲपद्वारे 'Autopay' (ऑटो-पे) अधिकृत करा. चेकआउटच्या वेळी दर्शविल्याप्रमाणे, मॅन्डेट (mandate) सेट करण्यासाठी साधारण दोन रुपयांची नाममात्र रक्कम आकारली जाऊ शकते.
पायरी 5: ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, पुढील बारा महिन्यांसाठी 'फोटोशॉप' (Photoshop) सबस्क्रिप्शन सक्रिय होईल. त्यानंतर तुम्ही 'Adobe Creative Cloud' ॲपद्वारे तुमच्या डेस्कटॉपवर फोटोशॉप डाउनलोड करू शकता.
विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल कौशल्ये विकसित करण्याची संधी: फोटोशॉप हे जगभरात सर्वाधिक वापरलं जाणारं फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेअर आहे. ग्राफिक डिझाइन, फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट आणि सोशल मीडियासाठी आशय (content) तयार करण्यासाठी ते अत्यंत उपयुक्त आहे. ही मोफत ऑफर विद्यार्थ्यांना सणासुदीच्या काळात व्यावसायिक दर्जाची साधने (tools) वापरण्याची उत्तम संधी देतं. कॉलेजचे प्रकल्प, पोर्टफोलिओ तयार करणे किंवा अगदी फ्रीलान्सिंगसाठीही हे फायदेशीर ठरू शकते. तथापि, ही ऑफर केवळ पात्र विद्यार्थ्यांसाठीच असल्यानं, तुमचं कॉलेजचे ओळखपत्र किंवा संबंधित कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे.
ऑफरचा लाभ घेताना घ्यायची खबरदारी: वापरकर्त्यांनी ही प्रक्रिया केवळ अधिकृत Adobe वेबसाइटवरूनच पूर्ण करावी आणि त्रयस्थ (third-party) लिंक्स किंवा फसव्या ऑफर्सपासून सावध राहावं. सबस्क्रिप्शन नूतनीकरण रद्द करण्याची तारीख (renewal cancellation date) कॅलेंडरमध्ये नोंदवून ठेवल्यास अनावश्यक शुल्क टाळण्यास मदत होऊ शकते. या विशेष सणासुदीच्या ऑफरचा लाभ घेऊन, विद्यार्थी आपली सर्जनशील कौशल्ये वाढवू शकतात आणि डिजिटल जगात एक पाऊल पुढं टाकू शकतात.
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