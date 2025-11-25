ETV Bharat / technology

अ‍ॅडोबी फोटोशॉप क्रोम एक्स्टेंशन लाँच; पहिल्या 1 वर्षासाठी फोटोशॉप वेब मोफत!

अ‍ॅडोबीनं क्रोमसाठी फोटोशॉप एक्स्टेंशन लाँच केलंय; ब्राऊजरमध्येच बॅकग्राऊंड काढणे, रंग बदलनं आता शक्य झालाय! 8 डिसेंबरपूर्वी इन्स्टॉल केल्यास 1 वर्ष फोटोशॉप वेब मोफत वापरता येईल.

Adobe Photoshop Chrome Extension
अ‍ॅडोबी फोटोशॉप क्रोम एक्स्टेंशन (Adobe)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 25, 2025 at 1:02 PM IST

1 Min Read
मुंबई : अ‍ॅडोबी कंपनीनं गुगल क्रोमसाठी नवं ‘फोटोशॉप एक्स्टेंशन’ लाँच (Adobe Photoshop Chrome Extension ) केलं आहे. यामुळं वापरकर्ते आता ब्राऊजरमध्येच मूलभूत फोटो एडिटिंग करू शकतील. वापरकर्त्यांना आता डेस्कटॉप सॉफ्टवेअरची गरज भासणार नाही. विशेष म्हणजे, 8 डिसेंबरपूर्वी हे एक्स्टेंशन इन्स्टॉल करणाऱ्या सर्वांना पुढील 12 महिने ‘फोटोशॉप वेब’ पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे.

Adobe Photoshop
हे एक्स्टेंशन क्रिएटिव्ह कामं जलद आणि सोपी करण्यासाठी तयार करण्यात आलं आहे. वेबवर काम करणारे डिझायनर, मार्केटिंग व्यावसायिक आणि कंटेंट क्रिएटर्स यांच्यासाठी हे खूप उपयुक्त ठरणार आहे. वेबपेजवरील कोणत्याही फोटोवर राइट-क्लिक करून किंवा फोटोशॉप आयकॉनवर क्लिक करून थेट फोटो ‘फोटोशॉप वेब’मध्ये उघडता येईल.

एक्स्टेंशनमधील वैशिष्ट्ये

  • एका क्लिकनं बॅकग्राऊंड काढणे
  • रंग आणि एक्स्पोजरमध्ये बदल
  • इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूबसाठी तयार असलेले क्रॉप प्री-सेट्स
  • एडिट केलेला फोटो थेट डिव्हाइसवर डाउनलोड करणे

कंपनीनं सांगितलं की, भविष्यात या एक्स्टेंशनमध्ये अधिक फीचर्स आणि सुधारणा जोडल्या जातील. गेल्या महिन्यात झालेल्या ‘अ‍ॅडोबी मॅक्स 2025’ कार्यक्रमात कंपनीनं अनेक नवे एआय-आधारित टूल्स जाहीर केले होते. त्यात फोटोशॉप, एक्सप्रेस आणि फायरफ्लायसाठी ‘एजेंटिक एआय असिस्टंट’, फायरफ्लाय इमेज मॉडेल 5 (उच्च रिझोल्यूशन आणि फोटोरिअलिस्टिक आउटपुट), तसंच ElevenLabs आणि Topaz चं नवं मॉडेल्स समाविष्ट आहेत. वैयक्तिक वापरकर्त्यांना पहिल्यांदाच स्वतःचे कस्टम फायरफ्लाय मॉडेल ट्रेन करण्याची सुविधा मिळाली आहे.ऑडिओ-व्हिडिओ क्षेत्रातही अ‍ॅडोबीनं पुढचं पाऊल टाकलं आहे.

  • ‘जनरेट साऊंडट्रॅक’ – व्हिडिओला आपोआप संगीत जोडणे
  • ‘जनरेट स्पीच’ – व्हॉइस-ओव्हर तयार करणे
  • फायरफ्लाय व्हिडिओ एडिटर – क्लिप्स तयार करणे आणि व्यवस्थित करणे (सध्या वेटलिस्टवर)

याशिवाय ‘प्रोजेक्ट मूनलाइट’ नावाचा प्रकल्प जाहीर करण्यात आला, ज्यामुळं अ‍ॅडोबीच्या वेगवेगळ्या अ‍ॅप्समधील एआय असिस्टंट एकमेकांशी संनाद करू शकतील. वेब-आधारित क्रिएटिव्ह टूल्सचा हा विस्तार अ‍ॅडोबीच्या ‘कोणत्याही डिव्हाइसवर, कुठेही, जलद क्रिएटिव्ह काम’ या धोरणाला बळकटी देणारा आहे. क्रोम एक्स्टेंशनमुळं आता लाखो वापरकर्ते मोफत आणि सोप्या पद्धतीनं व्यावसायिक स्तराचे एडिटिंग करू शकतील.

TAGGED:

ADOBE PHOTOSHOP
PHOTOSHOP WEB FREE
ADOBE PHOTOSHOP CHROME EXTENSION
फोटोशॉप एक्स्टेंशन
ADOBE PHOTOSHOP FREE

