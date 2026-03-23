Adobe 'क्रिएटिव्ह प्रॉडक्ट्स ग्रुप'चे उपाध्यक्ष म्हणून शमिक बसू यांची नियुक्ती
Published : March 23, 2026 at 3:18 PM IST
नवी दिल्ली: अॅडोबी कंपनीनं सोमवारी भारतातील क्रिएटिव्ह प्रॉडक्ट्स ग्रुपचे व्हाइस प्रेसिडेंट म्हणून शमिक बसू यांची नियुक्ती केली. ही नियुक्ती भारतातील स्थानिक नेतृत्व मजबूत करण्याच्या धोरणाचा भाग आहे. नोएडा येथे कार्यालय असलेले बसू इंजिनिअरिंग आणि प्रॉडक्ट मॅनेजमेंट टीम्सचे नेतृत्व करतील.
फायरफ्लाय, फोटोशॉपसह एआय उपक्रमांना चालना
शमिक बसू यांना एली ग्रीनफील्ड यांना रिपोर्ट करावं लागेल. ते कंपनीच्या भारत नेतृत्व टीममध्येही सामील होतील आणि देशातील वाढ, नवोन्मेषाला गती देतील. “भारत हा अॅडोबीसाठी मोठा बाजार आहे,” असं ग्रीनफील्ड यांनी सांगितलं. त्यांनी डिझाइन, इमेजिंग, व्हिडिओ आणि फायरफ्लाय सारख्या एआय-आधारित उपक्रमांमध्ये भारतातील टीम्सची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली.
बसू म्हणाले, “मी भारत आणि जागतिक स्तरावरील टीम्ससोबत काम करून पुढील क्रिएटिव्ह तंत्रज्ञान अनुभव निर्माण करण्यास उत्सुक आहे. विशेषतः एआय उद्योगाला नवा आकार देत असताना हे काम अत्यंत महत्त्वाचे आहे.” नव्या भूमिकेत ते अॅडोबी फायरफ्लाय, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, लाइट रूम आणि प्रीमियर प्रो या प्रमुख उत्पादनांवर जागतिक टीम्ससोबत सहकार्य करतील. क्रिएटिव्हिटी आणि प्रोडक्टिव्हिटी क्षेत्रातील भारताची धोरणात्मक भूमिका आणखी बळकट करण्यावर भर दिला जाईल.
30 वर्षांहून अधिक काळात बसू यांनी मोठे स्केल सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म्स निर्माण केले आहे. नुकत्याच मायक्रोसॉफ्टमध्ये त्यांनी परफॉर्मन्स, रिलायबिलिटी आणि एआय-ड्रिव्हन यूजरवर काम केलं. 1997 पासून भारतात कार्यरत असलेल्या अॅडोबीचे आता 8,000 हून अधिक कर्मचारी आहेत.भारतात नोएडासह विविध कॅम्पस कंपनीचे प्रमुख केंद्रबिंदू बनले आहे. या घोषणेनंतर अमेरिकेतील नास्डॅकवर अॅडोबीचे शेअर्स एक टक्क्यांनी वाढले आहेत. याचवेळी कंपनीचे दीर्घकाळीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनू नारायण यांनी जवळपास दोन दशकांनंतर सीईओ पद सोडण्याची घोषणा केली होती. उत्तराधिकारी नियुक्त झाल्यानंतर ते बोर्ड चेअर म्हणून राहतील.
