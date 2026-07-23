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व्हॉट्सॲपमध्ये ॲडोबी ॲक्रोबॅट इंटिग्रेशन: आता पीडीएफ सहजपणे पहा, संपादित करा आणि पाठवा

व्हॉट्सॲपनं ॲडोबी ॲक्रोबॅट इंटिग्रेशन आणलं आहे. आता, तुम्ही पीडीएफ फाईल्स आधी डाउनलोड न करता थेट चॅटमधून पाहू शकता, हायलाइट करू शकता, संपादित करू शकता.

Adobe Acrobat Integration in WhatsApp
Adobe Acrobat Integration in WhatsApp (Adobe)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 12:30 PM IST

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मुंबई: व्हॉट्सॲपनं आपल्या अब्जावधी वापरकर्त्यांसाठी एक अपडेट जारी केलं आहे. ॲडोबी ॲक्रोबॅट इंटिग्रेशनमुळं, वापरकर्ते आता पीडीएफ फाईल्स डाउनलोड न करता पाहू शकतात, हायलाइट करू शकतात, त्यावर भाष्य करू शकतात आणि किरकोळ बदल करू शकतात. हे वैशिष्ट्य आता व्हॉट्सॲपच्या सर्व प्लॅटफॉर्मवर पूर्णपणे कार्यान्वित झालं आहे.

नवीन वैशिष्ट्यांचा तपशील: व्हॉट्सॲपचा वापरकर्ता वर्ग खूप मोठा आहे आणि लोक वारंवार डॉक्युमेंट्स शेअर करतात. पूर्वी, पीडीएफ उघडण्यासाठी आधी फाईल डाउनलोड करावी लागत असे. आता, ॲडोबी ॲक्रोबॅट इंटिग्रेशनमुळं ही संपूर्ण प्रक्रिया सोपी झाली आहे. चॅटमध्ये पीडीएफ पूर्ण-स्क्रीन मोडमध्ये पाहता येतात. हायलाइट करणे, अधोरेखित करणे, स्ट्राइकथ्रू करणे, मजकुरावर टिप्पणी जोडणे आणि मार्कअप काढण्यासाठी साधने उपलब्ध आहेत. सुरक्षा आणि गोपनीयता यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे; पासवर्ड-संरक्षित पीडीएफ फाईल्सदेखील चॅटमध्ये उघडता येतात. व्हॉट्सॲपनं स्पष्ट केलं आहे की चॅटमध्ये डॉक्युमेंट्स पाहिल्याने किंवा एडिट केल्याने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) धोक्यात येत नाही.

WhatsApp x Adobe Acrobat integration is now available globally
WhatsApp आणि Adobe Acrobat चे एकत्रीकरण आता जागतिक स्तरावर उपलब्ध झाले (छायाचित्र श्रेय: Adobe)

एडिट इन ॲक्रोबॅट : तुम्ही एडिट केलेली PDF थेट चॅटमधूनच परत पाठवू शकता. याव्यतिरिक्त, "एडिट इन ॲक्रोबॅट" हा पर्याय उपलब्ध आहे. यामुळं तुम्ही डॉक्युमेंट ॲडोबी ॲक्रोबॅट वेबमध्ये उघडू शकता आणि प्रगत एडिटिंग टूल्सचा वापर करू शकता. या फीचर्समध्ये डॉक्युमेंट्सचा सारांश तयार करणे, मजकूर आणि प्रतिमा एडिट करणे, PDF ला JPG किंवा वर्ड फॉरमॅटमध्ये रूपांतरित करणे, फाईल्स कॉम्प्रेस करणे, पेजेस ऑर्गनाईज करणे, पासवर्ड प्रोटेक्शन जोडणे आणि डिजिटल स्वाक्षरी लागू करणे यांचा समावेश आहे. तथापि, या प्रगत फीचर्ससाठी ॲक्रोबॅट प्रो आवश्यक आहे. व्हॉट्सॲप चॅट्समध्ये थेट फाईल्स एडिट आणि पाठवता याव्यात, तसेच प्रोसेसिंगचा वेग आणि एकूण उपयोगिता सुधारता यावी, यासाठी फीचर्स अधिक सुधारित करण्यात आले आहेत.

इतर नवीन फीचर्स: या अपडेटमध्ये अनेक उपयुक्त क्षमता सादर करण्यात आल्या आहेत.

नवीन नोंदणी पद्धत: आता एक आयपॅड ॲप उपलब्ध आहे, जे एका नवीन प्रणालीचा वापर करते, ज्यामुळं वापरकर्ते थेट त्यांच्या आयपॅडवर व्हॉट्सॲप सेट अप आणि वापरू शकतात.

कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो कॉल्स: वापरकर्ते ड्रायव्हिंग करताना हँड्स-फ्री पद्धतीनं मेसेज ऐकू शकतात, उत्तर देऊ शकतात, कॉल करू शकतात आणि कॉल हिस्ट्री पाहू शकतात, ज्यामुळं अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर अनुभव मिळतो.

संगीत शेअरिंग: वापरकर्ते स्पॉटिफायवरील ट्रॅक्ससारखे संगीत थेट त्यांच्या व्हॉट्सॲप स्टेटसवर शेअर करू शकतात.

ही वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन विकसित करण्यात आली आहेत. जे शिक्षक, विद्यार्थी आणि व्यावसायिक वारंवार कागदपत्रांचे काम हाताळतात, त्यांच्यासाठी ॲडोबी ॲक्रोबॅट अत्यंत फायदेशीर ठरेल.

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TAGGED:

WHATSAPP
ॲडोबी ॲक्रोबॅट इंटिग्रेशन
ADOBE ACROBAT INTEGRATION
WHATSAPP ADOBE ACROBAT INTEGRATION

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