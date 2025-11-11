अदानी ग्रुपचा बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्षेत्रात प्रवेश, नवीकरणीय ऊर्जेला चालना
अदानी ग्रुपने बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) क्षेत्रात प्रवेश केलाय. त्यामुळं नवीकरणीय ऊर्जेला चालना मिळेल.
Published : November 11, 2025 at 1:09 PM IST
अहमदाबाद : अदानी ग्रुपनं मंगळवारी बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) क्षेत्रात प्रवेश केल्याची घोषणा केली आहे. हा 1,126 मेगावॅट/3,530 मेगावॅट क्षमतेचा अग्रगण्य प्रकल्प मार्च 2026 पर्यंत चालू होईल. भारतातील सर्वात मोठा आणि जगातील एका ठिकाणी सर्वात मोठा बीईएसएस प्रकल्प असणारा हा उपक्रम नवीकरणीय ऊर्जेच्या भविष्यातील महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. यामुळे 700 पेक्षा जास्त बीईएसएस कंटेनर्स बसवले जातील, ज्यामुळं 1,126 मेगावॅट वीजक्षमता तीन तास वाढेल.
अहमदाबादमधून जाहीर झालेल्या या ऐतिहासिक घोषणेनं ऊर्जा क्षेत्रात चर्चा सुरू झालीय. अदानी ग्रुप, आधीपासूनच भारतातील प्रमुख ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधेसाठी ओळखला जातो, आता बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्सद्वारे नवीकरणीय ऊर्जेच्या वाटचालेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. हा 1,126 मेगावॅट क्षमतेचा आणि 3,530 मेगावॅट-तास ऊर्जा साठवणुकीचा प्रकल्प केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जगातील एका ठिकाणी सर्वात मोठा बीईएसएस उपक्रम ठरणार आहे. यामुळं सौर आणि वाऱ्याच्या ऊर्जेला साठवून ठेवणं शक्य होईल, ज्यामुळं वीज पुरवठा सतत आणि विश्वासार्ह राहील.
अदानी ग्रुपचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी याबाबत बोलताना म्हटलंय, “ऊर्जा साठवणूक ही नवीकरणीय ऊर्जा असलेल्या भविष्याची आधारशिला आहे. या ऐतिहासिक प्रकल्पाद्वारे आपण केवळ जागतिक मानके ठरवत नाही आहोत, तर भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबन आणि शाश्वततेच्या बाबतीत आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी करत आहोत. हा उपक्रम आपल्याला मोठ्या प्रमाणात विश्वासार्ह, स्वच्छ आणि परवडणारी ऊर्जा उपाययोजना पुरवण्यास सक्षम करेल.” त्यांच्या या विधानानं उद्योग क्षेत्रात उत्साह निर्माण झाला असून, हा प्रकल्प भारताच्या हरित ऊर्जा धोरणाला गती देणारा ठरेल.
या प्रकल्पाचं स्थान खावडा येथे आहे, जो जगातील सर्वात मोठे नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट आहे. येथे प्रगत लिथियम-आयन बॅटरी तंत्रज्ञानाचा वापर होत असून, उन्नत ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे एकात्मिक केलं जाईल. यामुळे बीईएसएसची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित होईल. हा प्रकल्प वीज मागणी कमी करेल, वीज वाहिन्यांवरील ताण कमी करेल आणि सौर ऊर्जेच्या समस्येचं प्रमाण कमी करेल. परिणामी, वीज ग्रिडची स्थिरता आणि कार्यक्षमता वाढेल. विशेषतः, हा उपक्रम ऊर्जा हस्तांतरण आणि ऊर्जा विस्थापनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, ज्यामुळे वीज क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट होईल.
भारत सरकारच्या 'राऊंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी' धोरणाला हे बीईएसएस प्रोजेक्ट मजबूत आधार देईल. सध्या भारतात नवीकरणीय ऊर्जेचं प्रमाण वाढत असलं तरी, साठवणुकीच्या अभावामुळं वीज पुरवठ्यात अडचणी येतात. अदानी ग्रुपचा हा उपक्रम त्यावर उपाय म्हणून कार्य करेल आणि देशाच्या कमी कार्बन उत्सर्जनाकडे वाटचाल सुलभ करेल. कंपनीनं सांगितलं की, हा रणनीतिक निर्णय भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देणारा आहे. यामुळं सतत स्वच्छ वीज उपलब्ध होईल आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेनं एक पाऊल पुढं टाकलं जाईल.
अदानी ग्रुपच्या या घोषणेमुळं जगातील इतर ऊर्जा कंपन्यांकडूनही बीईएसएस क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं पुढील योजना जाहीर करताना सांगितलं की, मार्च 2027 पर्यंत आणखी 15 जीडब्ल्यूएच बीईएसएस क्षमता बसवली जाईल. दीर्घकालीन ध्येय म्हणजे पुढील पाच वर्षांत 50 जीडब्ल्यूएच एकूण क्षमता साध्य करणे आहे. हे लक्ष्य साध्य झाल्यास भारत नवीकरणीय ऊर्जेत जागतिक उदयास येईल.
हा प्रकल्प केवळ तांत्रिक यशच नव्हे, तर पर्यावरणीय आणि आर्थिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वपूर्ण आहे. बीईएसएसमुळं वीज उत्पादन खर्च कमी होईल, रोजगार संधी वाढतील आणि ग्रामीण भागातही विश्वासार्ह ऊर्जा पोहोचेल. अदानी ग्रुपच्या या पदार्पणानं भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात नवा अध्याय सुरू झाला आहे.
