7,400mAh क्षमतेच्या बॅटरीसह Acer Iconia iM11 22M5G टॅबलेट भारतात लाँच
Acer Iconia iM11 22M5G भारतात लाँच झाला असून यात 2.2K रिझोल्यूशन असलेला 11.45-इंचाचा डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा टॅब्लेट 7,400mAh क्षमतेच्या बॅटरीसह येतो.
Published : May 8, 2026 at 2:33 PM IST
मुंबई : Acer कंपनीनं आपला नवीन टॅब्लेट, 'Acer Iconia iM11 22M5G', भारतात लाँच केला आहे. या नवीन अँड्रॉइड टॅब्लेटमध्ये 11.45-इंचाचा 2.2K डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा टॅबलेट MediaTek 8791 प्रोसेसरवर चालतो. टॅब्लेटमध्ये 8GB RAM आणि 128GB अंतर्गत (internal) स्टोरेज मिळतं. छायाचित्रणासाठी, या टॅब्लेटमध्ये 16-मेगापिक्सेलचा मागील (rear) कॅमेरा देण्यात आला आहे; तसंच यात 7,400mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी बसवण्यात आली आहे. याचं एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे, कंपनी यासोबत कीबोर्ड आणि स्टायलस पेन मोफत देत आहे. यामुळं तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार, या उपकरणाचं रूपांतर एका 'वर्कस्टेशन'मध्ये किंवा 'क्रिएटिव्ह कॅनव्हास'मध्ये (सर्जनशील माध्यमात) करू शकता.
Acer Iconia iM11 22M5G किंमत आणि उपलब्धता: भारतात, Acer Iconia iM11-22M5G च्या 8GB RAM + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 25,499 इतकी आहे. हा टॅब्लेट केवळ 'सिल्व्हर' (Silver) या एकाच रंगाच्या पर्यायात उपलब्ध आहे. तुम्ही हा टॅब्लेट Acer च्या विशेष स्टोअर्समधून, Acer च्या ऑनलाइन स्टोअरमधून, तसेच Amazon आणि Flipkart वरून खरेदी करू शकता.
Acer Iconia iM11 22M5G वैशिष्ट्ये: हा टॅब्लेट Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो. यात 11.45 -इंचाचा 2.2K IPS डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 90Hz चा रिफ्रेश रेट आणि 450 nits ची कमाल ब्राइटनेस (peak brightness) प्रदान करतो. टॅब्लेटच्या बॉक्समध्ये एक 'Active Stylus Pen' समाविष्ट आहे, जो 4096 स्तरांचा दाब संवेदनशीलता (pressure sensitivity) समर्थित करतो. याव्यतिरिक्त, यासोबत एक कीबोर्ड कव्हर देखील मिळतं, जे 'Pogo pin connector' च्या साहाय्यानं टॅब्लेटला जोडता येतं.
MediaTek 8791 प्रोसेसर: कार्यक्षमतेच्या (Performance) बाबतीत बोलायचं झाल्यास, हा टॅबलेट 'Octa-core MediaTek 8791' प्रोसेसरवर चालतो, ज्याचा क्लॉक स्पीड (clock speed) 2.4 GHz पर्यंत आहे. यात एक समर्पित 'AI Processing Unit' (APU) देखील देण्यात आला आहे. या टॅब्लेटमध्ये 8GB LPDDR5 RAM आणि 128GB UFS 3.1 स्टोरेज उपलब्ध आहे, जे मायक्रो-SD कार्डच्या साहाय्यानं 1TB पर्यंत वाढवता येतं.
16 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा: कॅमेऱ्यांच्या बाबतीत सांगायचं तर, याच्या मागील बाजूस (rear setup) 16-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि 2-मेगापिक्सेलचा मॅक्रो लेन्स समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी, यात 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे.
कनेक्टिव्हिटी : कनेक्टिव्हिटीबद्दल बोलायचं झाल्यास यात 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 आणि USB Type-C पोर्ट यांसारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. सुरक्षेसाठी, यात बाजूला (side-mounted) बसवलेला फिंगरप्रिंट सेन्सर देण्यात आला आहे. यात Acer च्या 'PureVoice' तंत्रज्ञानावर आधारित स्टिरीओ स्पीकर्सचाही समावेश आहे. या टॅब्लेटमध्ये 7,400mAh क्षमतेची बॅटरी असून, ती 18W चार्जिंगला सपोर्ट करते.
