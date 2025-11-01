ETV Bharat / technology

आधार कार्ड धारकांसाठी नवीन बदल : आजपासून घरबसल्या करा आधार अपडेट

1 नोव्हेंबर 2025 पासून आधार कार्ड धारकांना नाव, पत्ता, जन्मतारीख, मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट करता येईल, ज्यामुळं आधार सेवा सोपी, आणि सुरक्षित होईल.

Aadhaar card rules changed, How to update Aadhaar card online, Aadhaar card
आधार कार्ड (Etv Bharat MH Desk)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 6:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतातील आधार कार्ड धारकांसाठी 1 नोव्हेंबर 2025 पासून काही महत्त्वपूर्ण बदल लागू होणार आहेत. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियानं (UIDAI) आधार कार्डशी संबंधित माहिती अपडेट करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा केली आहे. या नवीन बदलांमुळं आधार कार्ड धारकांना त्यांचं नाव, पत्ता, जन्मतारीख आणि मोबाइल नंबर यासारखी वैयक्तिक माहिती आता घरी बसून ऑनलाइन अपडेट करता येणार आहे. यामुळं आधार केंद्रांवर जाण्याची आता गरज नसेल. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि सुरक्षित होईल. याशिवाय, आधार-पॅन लिंकिंग अनिवार्य करण्यात आलं असून, अपडेट शुल्कातही बदल करण्यात आले आहेत.

ऑनलाइन अपडेट सुविधा
UIDAI नं आधार कार्ड धारकांना त्यांची वैयक्तिक माहिती ऑनलाइन अपडेट करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळं आधार केंद्रांवरील गर्दी कमी होईल आणि वापरकर्त्यांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे माहिती अपडेट करता येईल. विशेष म्हणजे, या नवीन यंत्रणेद्वारे वापरकर्त्याची माहिती पॅन कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, रेशन कार्ड आणि जन्म प्रमाणपत्र यासारख्या सरकारी डेटाबेसशी आपोआप तपासली जाईल. ही स्वयंचलित तपासणी प्रक्रिया माहितीची अचूकता वाढवेल आणि त्रुटींची शक्यता कमी करेल. यामुळं आधार डेटा अधिक विश्वासार्ह आणि सुरक्षित होईल.

आधार-पॅन लिंकिंग अनिवार्य
नवीन नियमांनुसार, आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड लिंक करणे 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत अनिवार्य करण्यात आलं आहे. जर हे लिंकिंग वेळेत पूर्ण झालं नाही, तर 1 जानेवारी 2026 पासून संबंधित व्यक्तीचे पॅन कार्ड निष्क्रिय होईल. नवीन पॅन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, केवायसी (Know Your Customer) प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. बँका आणि वित्तीय संस्था आता आधार OTP, व्हिडिओ केवायसी किंवा समोरासमोर पडताळणीद्वारे ओळख पडताळणी करू शकतील. ही प्रक्रिया कागदरहित, जलद आणि सुरक्षित बनवण्यात आली आहे.

आधार अपडेट शुल्क संरचना

UIDAI नं आधार अपडेटसाठी शुल्क संरचनेतही बदल केले आहेत. नवीन शुल्क खालीलप्रमाणे आहे.

  • वैयक्तिक माहिती अपडेट (नाव, पत्ता, जन्मतारीख, मोबाइल, ईमेल): 75 रुपये
  • बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आयरिस स्कॅन, फोटो): 125 रुपये
  • मुलांसाठी अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (वय 5-7 आणि 15-17): विनामूल्य
  • कागदपत्र अपडेट: केंद्रांवर 75 रुपये, ऑनलाइन 14 जूनपर्यंत विनामूल्य
  • आधार प्रिंट: 40 रुपये
  • घरपोच नोंदणी सेवा: पहिल्या व्यक्तीसाठी 700 रुपये, त्याच पत्त्यावरील प्रत्येक अतिरिक्त सदस्यासाठी 350 रुपये

बदलांचा परिणाम
या नवीन सुविधा आणि बदलांमुळं आधार कार्ड धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ऑनलाइन अपडेट सुविधेमुळं वेळ आणि खर्च वाचेल, तर स्वयंचलित तपासणीमुळं माहितीची अचूकता आणि सुरक्षितता वाढेल. आधार-पॅन लिंकिंग अनिवार्य करण्यामुळं कर प्रणाली अधिक पारदर्शी होईल. याशिवाय, मुलांसाठी विनामूल्य बायोमेट्रिक अपडेट आणि ऑनलाइन कागदपत्र अपडेट सुविधा यामुळे सर्वसामान्यांना मोठी सोय होईल. UIDAI च्या या पावलांमुळं आधार सेवा अधिक प्रवाही आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनतील, ज्यामुळं देशभरातील लाखो लोकांना लाभ होईल.

1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणारे हे बदल आधार कार्ड धारकांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतील. ऑनलाइन सुविधा, स्वयंचलित तपासणी आणि सुलभ केवायसी प्रक्रियेमुळं आधार सेवांचा अनुभव अधिक चांगला होईल. आधार-पॅन लिंकिंगची अंतिम मुदत लक्षात ठेवून सर्वांनी वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.

आधार कार्ड ऑनलाइन कसं अपडेट करायचं

  1. तुमच्या मोबाइल ब्राउझरवर https://myaadhaar.uidai.gov.in/ या अधिकृत myAadhaar पोर्टलला भेट द्या.
  2. तुमचा आधार क्रमांक आणि तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर पाठवलेला OTP टाकून पोर्टलमध्ये लॉग इन करा.
  3. अपडेट विभागात जा आणि "अ‍ॅड्रेस अपडेट" किंवा "अ‍ॅडहास ऑनलाइन अपडेट करा" हा पर्याय निवडा.
  4. तुमच्या नवीन पत्त्याची माहिती एंटर करा. सिस्टम तुमच्या पसंतीच्या प्रादेशिक भाषेत पत्ता ट्रान्सक्राइब करेल.
  5. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा. तुम्हाला वैध पत्त्याच्या पुराव्याच्या (PoA) दस्तऐवजाच्या स्पष्ट, स्कॅन केलेल्या प्रती अपलोड कराव्या लागतील.
  6. शुल्क भरा. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंग वापरून ऑनलाइन पेमेंट पूर्ण करा.
  7. तुमच्या विनंतीचा मागोवा घ्या. तुम्हाला सेवा विनंती क्रमांक (SRN) मिळेल. तुमच्या अपडेटची ऑनलाइन स्थिती ट्रॅक करण्यासाठी हे सेव्ह करा.

TAGGED:

AADHAAR CARD RULES CHANGED
आधार कार्ड
AADHAAR CARD UPDATE
AADHAAR CARD
HOW TO UPDATE AADHAAR CARD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.