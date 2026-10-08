महिंद्रा XUV 3XO CNG मुळं 15 ऑक्टोबरपासून होणार मोठी बचत!
महिंद्रा ऑटोमोटिव्ह आपल्या लोकप्रिय XUV 3XO SUV चं CNG व्हेरिएंट 15 ऑक्टोबर रोजी लाँच करण्याच्या तयारीत आहे.
Published : October 8, 2026 at 4:41 PM IST
मुंबई: महिंद्रा ऑटोमोटिव्ह आपली लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट SUV, XUV 3XO चे CNG व्हेरिएंट 15 ऑक्टोबरला लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. या मॉडेलबाबत आधीपासूनच चर्चा सुरू होती, परंतु कंपनीनं नुकत्याच जारी केलेल्या टीझरमुळं त्याच्या आगमनाची शक्यता अधिक बळावली आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक आवृत्त्यांच्या जोडीला, हे व्हेरिएंट XUV 3XO साठी चौथा पॉवरट्रेन पर्याय म्हणून उपलब्ध होईल. महिंद्राच्या या सर्वात परवडणाऱ्या SUV मध्ये पॉवरट्रेनचे विविध पर्याय उपलब्ध होतील आणि ती टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon) सारख्या स्पर्धकांच्या बरोबरीला येईल.
का आणत आहे महिंद्रा CNG ? : 2024 मध्ये लाँच झाल्यापासून, XUV 3XO नं विक्रीच्या बाबतीत चांगली कामगिरी केली आहे. तरुण ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कंपनीनं REVX आणि REVX Edge सारखे नवीन ट्रिम्सही सादर केले आहेत. इंधनाचे वाढते दर आणि पर्यायी इंधनांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, महिंद्रा आता फॅक्टरी-फिटेड CNG किट सादर करण्याची योजना आखत आहे. या निर्णयामुळं ग्राहकांना केवळ अधिक पर्यायच मिळणार नाहीत, तर आगामी CAFE 3 नियमांचं पालन करण्यासही मदत होईल. बहुतेक ऑटोमोबाईल कंपन्या ही रणनीती अवलंबत आहेत आणि बाजारात स्पर्धात्मक राहण्यासाठी महिंद्राही त्यांचेच अनुकरण करत आहे.
XUV 3XO CNG कडून काय अपेक्षा करावी : सध्या, XUV 3XO ही 1.2-लिटर थ्री-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल MPFi इंजिन, 1.2-लिटर टर्बो-पेट्रोल mStallion इंजिन आणि 1.5-लिटर टर्बो-डिझेल इंजिनसह उपलब्ध आहे. CNG व्हेरिएंट हे टर्बोचार्ज्ड MPFi इंजिनवर आधारित असण्याची शक्यता आहे. हे इंजिन सध्या 111 hp ची पॉवर आणि 200 Nm चा टॉर्क देते आणि ते मॅन्युअल व ऑटोमॅटिक अशा दोन्ही गिअरबॉक्स पर्यायांसह उपलब्ध आहे. CNG आवृत्ती प्रामुख्यानं मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह येण्याची शक्यता आहे; तरीही, CNG ऑटोमॅटिक गाड्यांची वाढती लोकप्रियता पाहता, महिंद्रा ऑटोमॅटिकचा पर्यायही देऊ शकते. CNG यंत्रणेसाठी (सेटअप) आवश्यक ते बदल सस्पेंशन, ECU ट्युनिंग आणि काही लहान-मोठ्या घटकांमध्ये केले जातील. CNG टँक गाडीच्या मागील भागात (बूटमध्ये) बसवला जाईल. टाटा आणि ह्युंदाई वापरत असलेले 'स्मार्ट ट्विन-सिलेंडर' तंत्रज्ञान महिंद्रा स्वीकारणार की 'सिंगल-सिलेंडर' सेटअप कायम ठेवणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही; सिंगल-सिलेंडर रचनेमुळं बूटमधील जागा कमी होऊ शकते.
बाजारातील स्थान आणि अपेक्षित किंमत : XUV 3XO ची थेट स्पर्धा टाटा नेक्सॉन, मारुती सुझुकी ब्रेझा, ह्युंदाई व्हेन्यू आणि किया सोनेट यांसारख्या SUV गाड्यांशी आहे. जरी महिंद्रानं 15 ऑक्टोबरला होणाऱ्या लाँचिंगबद्दल अद्याप अधिकृत दुजोरा दिला नसला, तरी सर्व संकेत XUV 3XO CNG च्या दिशेनेच निर्देश करत आहेत. ही आवृत्ती कंपनीला इंधन-कार्यक्षम (fuel-efficient) पर्यायांच्या शोधात असलेल्या ग्राहकांच्या मोठ्या वर्गाला आकर्षित करण्यास मदत करू शकते. बाजारातील स्पर्धकांच्या तुलनेत याची किंमत स्पर्धात्मक राहण्याची शक्यता आहे.
ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी : एकंदरीत, XUV 3XO ची CNG आवृत्ती महिंद्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल. विविध पॉवरट्रेन पर्याय, आकर्षक डिझाइन आणि स्पर्धात्मक किंमत यामुळं ही SUV कॉम्पॅक्ट सेगमेंटमधील कंपनीचे स्थान अधिक बळकट करेल.
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